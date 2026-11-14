Tragedia minera en Chita, Boyacá: habrián dos trabajadores fallecidos tras una explosión de gas metano

Explosión de metano en una mina de Chita dejó dos muertos y mantiene operativo de rescate: La emergencia ocurrió el viernes en la vereda La Playa, Boyacá, donde un derrumbe complicó el ingreso de los equipos especializados al socavón (redes sociales)

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Una explosión de gas metano en una mina de carbón de la vereda La Playa, en Chita, dejó dos trabajadores muertos confirmados y otros dos mineros involucrados en la emergencia, según informó la Agencia Nacional de Minería (ANM).

El hecho ocurrió cerca de las 5:00 p. m. del viernes 13 de noviembre de 2026, a unas dos horas del casco urbano de Chita, en el departamento de Boyacá. La detonación provocó un derrumbe dentro del socavón y dificultó el acceso de los equipos de rescate.

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Videos grabados después de la explosión mostraron humo que salía de la entrada de la mina. En una de las grabaciones, una mujer pide a quienes estaban en el lugar que se alejen: “¡Salgan de ahí, retírense de la bocamina, por favor, despejen el área!”.

En ese mismo registro se escucha a una persona preguntar: “Dios mío, ¿cuántos murieron?”. Otro hombre responde: “Cuatro, serían cuatro”. Esa cifra, sin embargo, no ha sido confirmada oficialmente.

La ANM confirmó que mantiene las labores de rescate

La Agencia Nacional de Minería informó a las 7:20 a. m. del sábado 14 de noviembre que la emergencia ocurrió en una explotación correspondiente al título minero FI6-144, bajo la figura de un subcontrato de formalización.

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Agencia Nacional de Minería se refirió a las labores de rescate en mina de Boyacá tras explosión (@ANMColombia/X)

La entidad precisó que la explosión de metano causó un derrumbe. Sus equipos de Salvamento Minero de Nobsa realizaron durante la noche tareas de ventilación y adecuación del sostenimiento, mientras este sábado continuaban con la inyección de aire para mejorar las condiciones dentro del túnel.

“La prioridad es proteger la vida. Seguimos trabajando con responsabilidad y rigor técnico, mientras las familias esperan noticias de sus seres queridos”, señaló la ANM en un comunicado.

De acuerdo con información publicada por El Tiempo, uno de los cuerpos recuperados corresponde a William Gómez, un joven oriundo de la vereda El Toval. El diario indicó que, antes de la explosión, también habrían ingresado a la mina José Alirio Cuevas, Roberto Cifuentes y Pedro Luis Sepúlveda Rincón.

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La información sobre las identidades de los otros trabajadores y su situación dentro de la mina permanece sujeta a la confirmación de las autoridades y de los organismos de rescate.

Dirigentes políticos pidieron esclarecer las causas de la tragedia

Líder del Pacto Histórico en Boyacá expreso sus condolencias a familiares de los trabajadores afectados (@hectordchaparro/X)

El dirigente del Pacto Histórico en Boyacá y exasesor de la Alcaldía de Duitama, Esteban Godoy, expresó su solidaridad con las familias de los trabajadores afectados. En sus redes sociales afirmó que, con este caso, “en 2026 ya son al menos 17 mineros muertos en socavones de Boyacá”.

Godoy también pidió mayor control sobre la actividad extractiva: “La seguridad minera no da espera: más control y cero minas ilegales”.

El representante a la Cámara Héctor Chaparro solicitó a las autoridades establecer las causas de la explosión. “Pedimos a las autoridades competentes que esclarezcan los hechos y determinen las causas de esta tragedia”, escribió.

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Las labores de rescate continuaban este sábado en la mina de la vereda La Playa, mientras los equipos especializados buscaban estabilizar las condiciones del socavón para avanzar en la operación.

Tragedias mineras en Colombia durante 2026

Cerca de 30 personas habrían estado realizando labores de barequeo cuando el derrumbe sepultó la mina en zona rural del municipio nariñense -crédito @TwiterosCali/X

Colombia acumulaba 88 emergencias mineras, 148 personas fallecidas, 52 heridas y 69 rescatadas con vida hasta el 21 de octubre de 2026, según la Agencia Nacional de Minería (ANM). Del total de incidentes, 57 ocurrieron en operaciones legales y 31 en actividades no autorizadas.

Entre los casos con mayor número de víctimas se encuentran:

Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño: el 19 de octubre, un derrumbe en una mina artesanal de oro dejó 14 muertos y siete heridos. Doce de las víctimas eran mujeres, de acuerdo con el balance de la Gobernación de Nariño citado por la ANM.

Policarpa, Nariño: un accidente en una mina artesanal de oro ocurrido en agosto dejó al menos 13 fallecidos, según reportes recogidos por medios nacionales. El caso antecedió a la emergencia de Iscuandé en el mismo departamento.

Landázuri, Santander: una explosión en una mina subterránea de carbón de la vereda El Carmen causó la muerte de cuatro trabajadores el 24 de septiembre. El municipio había registrado al menos 11 emergencias mineras desde noviembre de 2023, con 18 muertos.

Gámeza, Boyacá: el 20 de octubre, un trabajador murió tras un derrumbe en una mina de carbón que, según la ANM, no cumplía las condiciones requeridas para operar.

Barranco de Loba, Bolívar: un minero falleció el 8 de noviembre después de permanecer hospitalizado por las afectaciones que sufrió en un socavón de la mina Los Marañones. La información preliminar apuntó a una falta de oxígeno.