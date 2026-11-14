Capturaron en Antioquia a alias ‘Primo Gay’, señalado cabecilla de disidencias de las Farc

Alias Primo Gay, identificado como Néider Yesid Uñates López, amplía su influencia criminal en varias localidades de Antioquia (@COL_EJERCITO/X)

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El presidente Abelardo de la Espriella confirmó la captura de alias Primo Gay, identificado como Néider Yesid Uñates López, durante una operación desarrollada en la vereda Santa Ana de Briceño, Antioquia.

El procedimiento estuvo a cargo del Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional. Según las autoridades, el detenido sería el principal cabecilla de la subestructura 5 de las disidencias de las Farc, facción Calarcá.

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Era requerido por homicidio y concierto para delinquir

Uñates López figuraba entre los más buscados de Antioquia y tenía una orden judicial por los presuntos delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y conductas relacionadas con armas de fuego y municiones.

De acuerdo con el mandatario, “Este bandido está vinculado con la instalación de campos minados, ataques contra nuestra Fuerza Pública, asesinatos y atentados contra infraestructura y maquinaria.Durante la operación fueron incautadas dos pistolas calibre 9 mm, proveedores y munición”.

Las autoridades también señalaron que tendría antecedentes de presuntos vínculos criminales con el Clan del Golfo.

En la operación fue detenido otro presunto integrante de la estructura. Los uniformados incautaron dos pistolas calibre 9 milímetros, proveedores y munición.

Las autoridades no informaron la identidad del segundo capturado ni los delitos por los que será procesado.