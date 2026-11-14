Colombia

Inflación prolongada y presión fiscal: las grandes alarmas que enciende el salario  mínimo de cara a 2027

La negociación que comienza el miércoles 18 de noviembre enfrenta un dilema entre proteger el poder adquisitivo y evitar mayores costos laborales, tasas elevadas y desequilibrios en las cuentas públicas

La indexación de tarifas y contratos vinculados al salario mínimo traslada el impacto de los costos laborales hacia futuros períodos de cobro. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La indexación de tarifas y contratos vinculados al salario mínimo traslada el impacto de los costos laborales hacia futuros períodos de cobro. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La negociación para definir el salario mínimo de 2027 en Colombia llega con una inflación anual de 6,3%, una tasa de interés de referencia de 12,25% y un escenario fiscal que exige ajustes adicionales.

Para analistas y entidades económicas, un incremento que se aleje de la inflación y la productividad podría ampliar las presiones sobre los precios, el empleo formal y el déficit público durante los próximos dos años (2027 y 2028).

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La mesa de concertación se instalará el miércoles 18 de noviembre de 2026 y tendrá plazo hasta el 15 de diciembre para buscar un acuerdo entre trabajadores, empresarios y Gobierno. Si no hay consenso, el Ejecutivo podrá expedir el decreto antes del 30 de diciembre, con vigencia desde el 1 de enero de 2027.

El debate parte de posiciones distantes. Sectores empresariales y analistas han planteado aumentos cercanos a un dígito, mientras que algunos sindicatos han defendido alzas superiores al 30%. El salario básico vigente es de $1.750.905 y, junto al auxilio de transporte, llega a $2 millones mensuales para quienes tienen derecho a ese beneficio.

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Un alza salarial puede proteger ingresos, pero también aumentar costos y precios

Analistas proyectan que el salario mínimo mensual llegará a cerca de $1,89 millones tras un incremento del 8,5% - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae
El aumento de los costos laborales por encima de la productividad puede trasladar empleos formales hacia esquemas informales en sectores como comercio y servicios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento del mínimo tiene un efecto directo sobre el ingreso de los trabajadores formales que reciben esa remuneración. También modifica los costos de nómina de empresas que deben cubrir aportes, prestaciones, recargos y otros pagos asociados al salario.

Cuando esos costos suben por encima de la productividad, las empresas pueden responder mediante mayores precios, menores contrataciones, reducción de márgenes o sustitución de empleo formal por esquemas informales.

El traslado no ocurre de la misma manera en todos los sectores, pero suele ser más visible en actividades intensivas en mano de obra, como restaurantes, comercio, vigilancia, aseo, transporte y algunos servicios personales.

La advertencia tiene una consecuencia concreta para los hogares: un mayor salario puede elevar el ingreso mensual de una parte de los trabajadores, pero una aceleración de los precios reduce ese beneficio en la compra de alimentos, arriendos, servicios, transporte y otros gastos básicos.

La indexación puede prolongar el impacto del ajuste hasta 2028

La medida comenzó a regir desde el miércoles 15 de julio de 2026 en el país - crédito fotocomposición Imagen Ilustrativa Infobae | Archivo Colprensa / Manuel Saldarriaga Quintero
La indexación de tarifas y contratos vinculados al salario mínimo traslada el impacto de los costos laborales hacia futuros períodos de cobro. (Fotocomposición Imagen Ilustrativa Infobae/Manuel Saldarriaga Quintero(Colprensa)

La discusión no se limita al salario que reciben quienes ganan el mínimo. En Colombia, varios contratos, tarifas y cobros aún toman como referencia la inflación pasada o el salario mínimo, aunque en los últimos años se han aplicado medidas para reducir esa indexación.

Ese mecanismo genera el llamado efecto de segunda vuelta. Un aumento elevado eleva los costos laborales en 2027; parte de ese incremento se traslada a precios; la inflación resultante se convierte después en una referencia para ajustes de tarifas, contratos y negociaciones salariales posteriores.

Por eso, el efecto puede extenderse hasta 2028. El Banco de la República mantiene una política monetaria restrictiva porque busca que las expectativas de inflación no se consoliden por encima de su objetivo. En octubre, la tasa de intervención permaneció en 12,25%, nivel que encarece el crédito para hogares y empresas.

La combinación de inflación persistente y tasas altas puede afectar a quienes pagan cuotas de vivienda, créditos de consumo, tarjetas, préstamos empresariales o financiamiento para vehículos. También restringe la capacidad de las empresas para invertir y generar empleo formal.

Así mismo, el incremento del mínimo también alcanza al Estado por los pagos y obligaciones que conservan vínculos legales o administrativos con ese indicador. El impacto se concentra en rubros como pensiones, remuneraciones públicas, transferencias y otros compromisos presupuestales.

Ese costo llega en un momento de fragilidad fiscal. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) advirtió que el Plan Financiero actualizado estimó para 2027 un déficit del Gobierno nacional Central equivalente a 9,4% del producto interno bruto y una deuda neta de 66,2% del producto interno bruto, antes de aplicar las medidas de ajuste anunciadas por el Gobierno.

El documento señaló que, incluso si la racionalización del gasto se materializa, el desequilibrio fiscal seguiría por encima de la senda necesaria para recuperar las metas de la regla fiscal desde 2028.

Una mayor necesidad de financiamiento público puede elevar la percepción de riesgo sobre Colombia, presionar las tasas de los títulos de deuda y dificultar una reducción rápida del costo del dinero. Si ese escenario afecta la tasa de cambio, los bienes importados, los insumos y los combustibles pueden añadir nuevas presiones a la inflación.

La ministra de Trabajo Natalia López liderará la concertación del salario mínimo de Colombia para 2027 - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae
Salario mínimo y déficit fiscal: la decisión de 2027 que puede llegar al bolsillo en 2028. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La “bola de nieve” que describen analistas parte de una secuencia: un aumento salarial elevado incrementa los costos de contratación; una parte de esos costos pasa a precios; la inflación tarda más en bajar; el Banco de la República mantiene tasas altas por más tiempo; y el Estado enfrenta obligaciones mayores en un contexto de déficit elevado.

No se trata de que un aumento del salario mínimo explique por sí solo la inflación o el deterioro fiscal. El fenómeno de El Niño, los precios internacionales, los servicios regulados, el gasto público, la tasa de cambio y la actividad económica también inciden sobre el costo de vida.

La discusión consiste en determinar cuánto del aumento preserva el poder adquisitivo sin alimentar esas presiones. El dato de productividad laboral que divulgará el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) a finales de noviembre será uno de los insumos para la negociación.

Google Trends muestra qué dudas conviene resolver

Búsquedas en Google Trends, durante el último mes, sobre el salario mínimo en Colombia para 2027. (captura pantalla/Google Trends)
Búsquedas en Google Trends, durante el último mes, sobre el salario mínimo en Colombia para 2027. (captura pantalla/Google Trends)

Para este análisis se consolidaron los términos repetidos y se organizaron en cuatro grupos de consulta: salario mínimo Colombia, aumento salario mínimo, cuánto sube el salario mínimo y salario mínimo 2027; inflación Colombia, inflación en Colombia, proyección inflación Colombia y cómo afecta el salario mínimo a la inflación; déficit fiscal Colombia; y Banco de la República tasas y costo de vida.

En el gráfico de Google Trends se muestran las búsquedas que se han realizado sobre el salario mínimo en Colombia y la inflación en el país en el mes comprendido desde el 14 de octubre hasta el 13 de noviembre de 2026.

Sobre el “Salario mínimo Colombia” (línea azul), se hicieron 55 búsquedas; “Aumento salario mínimo” (línea roja) no se hizo ninguna consulta; “Inflación Colombia” (línea amarilla) registró 24 búsquedas; y “Salario mínimo 2027” (línea verde) provocó la curiosidad de 22 internautas.

Departamentos en los que más se ha buscado Déficit Fiscal Colombia Banco de la República Tasas Costo de Vida. (captura pantalla/Google Trends)
Departamentos en los que más se ha buscado Déficit Fiscal Colombia Banco de la República Tasas Costo de Vida. (captura pantalla/Google Trends)

En cuanto a la combinación entre Déficit fiscal Colombia, Banco de las República Tasas y Costo de vida, las gráficas de Google Trends muestran que en las ciudades en las que más se realizan búsquedas son: Valle del Cauca, Cundinamarca, Antioquia, Bogotá y Cauca.

Comparativo de Google Trends de búsquedas sobre cuánto sube el salario mínimo en Colombia vs Inflación en Colombia. (captura pantalla/Google Trends)
Comparativo de Google Trends de búsquedas sobre cuánto sube el salario mínimo en Colombia vs Inflación en Colombia. (captura pantalla/Google Trends)

Entre tanto, la combinación sobre cuánto sube el salario mínimo en Colombia y la inflación en Colombia indicó que el interés se concentra en Bogotá, seguida por Atlántico, Bolívar, Boyacá y Caldas.

En las cinco subregiones visibles predomina ampliamente la búsqueda vinculada a la inflación, representada en rojo, mientras que el interés por el aumento del salario mínimo, en azul, aparece como marginal. El mapa también refleja una concentración de consultas en el centro y norte del país.

Las búsquedas pueden orientarse hacia decisiones que afectan el presupuesto familiar

Las consultas de los colombianos podrían resultar más útiles si pasan de preguntas aisladas sobre “cuánto sube el salario mínimo” a búsquedas que conecten el incremento con sus efectos sobre el presupuesto del hogar.

Combinaciones como “aumento salario mínimo 2027 y arriendo”, “salario mínimo 2027 impacto en crédito”, “inflación proyectada Colombia 2027”, “tasas Banco de la República y cuotas”, “déficit fiscal Colombia efecto en dólar” o “salario mínimo e informalidad” permiten entender la relación entre el ajuste salarial, los precios y el acceso al crédito.

La definición del salario mínimo para 2027 tendrá efectos inmediatos sobre los ingresos de millones de trabajadores. La evolución de la inflación, el cumplimiento del ajuste fiscal y las decisiones sobre las tasas de interés determinarán si ese incremento conserva poder de compra o si parte de su beneficio se diluye en el costo de vida durante 2027 y 2028.

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