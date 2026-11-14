Ministro de Hacienda se reunió con representantes del Banco Mundial para exponer la ley de rescate fiscal

El ministro de Hacienda Miguel Gómez presentó la Ley de Rescate Fiscal ante el Banco Mundial con el objetivo de recaudar el 2,2% del producto interno bruto. (@miguel_gomez_m/X)

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El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, se reunió este viernes 13 de noviembre con representantes del Banco Mundial para exponer la Ley de Rescate Fiscal, una reforma tributaria con la que el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella busca estabilizar las cuentas públicas, reducir la dependencia del endeudamiento y recaudar cerca de 2,2% del producto interno bruto.

La iniciativa combina un recorte del gasto público con nuevos ingresos tributarios. Para 2027, el Ejecutivo calcula un efecto fiscal de entre $47 billones y $50 billones, en un contexto de presiones presupuestales y necesidades de financiamiento estatal.

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El encuentro abordó los objetivos de la reforma y los esfuerzos para recuperar la economía. Gómez agradeció al organismo multilateral por el acompañamiento y sostuvo: “Gracias al @BancoMundialLAC y a su vicepresidenta para América Latina y el Caribe, @scordeiroguerra, por la reunión de esta mañana sobre la Ley Rescate. El Banco Mundial ha sido un gran aliado y lo seguirá siendo en este esfuerzo de Colombia por salir del hueco fiscal”.

La cartera económica indicó que las conversaciones con instituciones multilaterales permiten analizar mecanismos de apoyo técnico y financiero para mejorar la sostenibilidad fiscal. El proyecto continúa su trámite legislativo y requerirá respaldo político para convertirse en una herramienta de ajuste de las cuentas nacionales.

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Cambios en el cobro del IVA y a beneficios tributarios

La reforma tributaria plantea gravar con IVA alimentos como café, chocolate, sal, azúcar, pastas y aceites a partir de 2028. (Ministerio de Hacienda)

La Ley de Rescate Fiscal plantea modificaciones al impuesto de renta empresarial, ajustes sobre beneficios tributarios y mecanismos orientados a estimular la inversión productiva. El debate se concentra especialmente en el Impuesto al Valor Agregado, IVA, por su impacto sobre el consumo de los 52 millones de habitantes del país.

El Artículo 42 modifica el listado de alimentos excluidos del IVA. Arroz, papa, yuca, panela y pan conservarían la exención, pero desde 2028 quedarían alcanzados por el tributo productos como café, chocolate, sal, azúcar, pastas y aceites.

La propuesta también elimina la tarifa reducida de 5% para vehículos híbridos y eléctricos, de acuerdo con el Artículo 106. Los compradores de esos automotores pasarían a pagar la tarifa general de IVA de 19%.

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El mismo gravamen alcanzaría a las compras internacionales inferiores a USD 200, hoy beneficiadas por una exención. La medida aplicaría un IVA de 19% a las importaciones de bajo valor despachadas por plataformas como Temu y Shein.

El respaldo del Banco Mundial y la opción de un nuevo crédito

La vicepresidenta del Banco Mundial Susana Cordeiro respaldó la ley como una herramienta clave para la estabilidad fiscal y la credibilidad inversora. (@miguel_gomez_m/X)

La vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Susana Cordeiro, valoró la presentación de la reforma y la vinculó con la estabilidad de las finanzas nacionales. “Celebramos positivamente la presentación de La Ley de Rescate Económico, como uno de los pilares fundamentales de la ambiciosa agenda de reformas del Gobierno. Esta ley es necesaria para la recuperación de la estabilidad fiscal del país y la credibilidad inversora en Colombia”, afirmó.

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El Gobierno considera que el respaldo externo puede contribuir a recuperar la confianza de los inversores y a sostener el crecimiento económico. La definición de la reforma determinará el margen de maniobra del Ejecutivo ante sus compromisos financieros y el déficit fiscal.

Gómez también informó ante el Congreso que no descarta solicitar un nuevo crédito de USD 200 millones al Banco Mundial para inyectar recursos al Fondo Milagro.

El Ministerio de Hacienda contempla solicitar un crédito de 200 millones de dólares al Banco Mundial para inyectar recursos al Fondo Milagro. (@MinHacienda/X)

Así mismo, en el perfil del Ministerio de Hacienda en X, se destacó el encuentro entre el jefe de cartera y los representantes del organismo internacional.

“El ministro de Hacienda, @miguel_gomez_m, se reunió hoy con @scordeiroguerra, vicepresidenta del @BancoMundial para América Latina y el Caribe, para dialogar sobre la #LeyDeRescate y los esfuerzos del Gobierno por sacar a Colombia del hueco fiscal y recuperar la economía”, dice en la publicación.

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