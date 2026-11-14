Desmantelaron taller en Bogotá de confección de uniformes de uso militar que abastecía a grupos terroristas, según la Policía

Desarticulan en Bogotá una red señalada de confeccionar uniformes para grupos armados ilegales (Mebog)

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La Policía Nacional capturó en Bogotá a un hombre que presuntamente coordinaba una red de confección de uniformes y accesorios destinados a grupos terroristas del norte del país.

La operación estuvo a cargo de la Seccional de Investigación Criminal, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, e incluyó cuatro diligencias de registro y allanamiento en los barrios Patio Bonito, Britalia y San Andrés de los Altos, en las localidades de Kennedy, Engativá y Usme.

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Según la investigación, los lugares intervenidos operaban como puntos satélite para la elaboración de prendas. El detenido habría utilizado un local de artículos militares como fachada y su vivienda para almacenar los insumos y uniformes.

Durante los procedimientos, las autoridades incautaron un arma de fuego, munición, nueve máquinas de coser, tres teléfonos celulares, dos computadores portátiles, uniformes, centenares de metros de tela y accesorios pixelados.

Incautaron armas y prendas militares en operativo contra una red de confección de prendas en Bogotá (Mebog)

Los elementos tendrían como destino estructuras armadas que operan en el norte de Colombia, de acuerdo con la información oficial.

El hombre fue capturado en flagrancia por los presuntos delitos de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, y utilización ilegal de uniformes e insignias.

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El detenido y los elementos incautados quedaron a disposición de la Fiscalía. La Policía pidió a la ciudadanía denunciar hechos delictivos o situaciones sospechosas a través de la línea 123 o en el Comando de Atención Inmediata (CAI) más cercano.

Los elementos tendrían como destino estructuras armadas que operan en el norte de Colombia, de acuerdo con la información oficial (Mebog)

Cayó en Bogotá alias El Temible, jefe urbano de Los Pachenca

Uniformados de la Policía Nacional capturaron en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, a un hombre de 50 años que tenía una orden judicial vigente por los presuntos delitos de extorsión agravada y porte ilegal de armas de fuego.

La detención ocurrió durante labores de patrullaje y control de integrantes de la Estación de Policía Ciudad Bolívar. Al verificar la identidad del sospechoso en las bases de datos, los agentes establecieron que era requerido por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas.

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El teniente coronel Luis Carlos Torres Bareño, comandante de la Estación de Policía Ciudad Bolívar, informó que el hombre registra 12 anotaciones por homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego.

De acuerdo con la institución, el detenido es conocido en Santa Marta con el alias de “El Temible” y habría ejercido como jefe urbano de la estructura criminal Los Pachenca.

De acuerdo con la información entregada por el teniente coronel Luis Carlos Torres Bareño, comandante de la Estación de Policía, los servidores públicos ubicaron al sospechoso y, al verificar sus antecedentes, confirmaron que era requerido por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas (Mebog)

Las autoridades no precisaron las circunstancias de los procesos relacionados con las anotaciones judiciales ni los lugares donde habrían ocurrido los hechos que motivaron esos registros.

Tras la captura, el hombre fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requería. Posteriormente, recibió medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

La Policía reiteró el llamado a reportar situaciones que afecten la seguridad y la convivencia ciudadana a través de la línea de emergencias 123.

Operativos contra el crimen organizado en Bogotá durante 2026

Las autoridades de Bogotá reportaron varios operativos contra estructuras dedicadas a la extorsión, el homicidio, el narcotráfico, el secuestro y el hurto. Entre los resultados informados figura un megaoperativo de octubre, con 172 capturas, 114 allanamientos y la afectación de 10 bandas criminales en varias localidades de la capital.

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Durante septiembre, la Policía y la Fiscalía también realizaron acciones contra grupos señalados de delitos como tráfico de drogas, extorsión, homicidio y hurto. En ese periodo, las autoridades reportaron 30 detenidos en 17 diligencias en Ciudad Bolívar, Fontibón, Kennedy, Puente Aranda, San Cristóbal y Tunjuelito, además de 17 capturas en una ofensiva contra presuntos integrantes del Tren de Aragua.

En julio, los operativos dejaron 540 personas capturadas en una semana. Entre los casos reportados estuvo la desarticulación de Los Seguros, una estructura investigada por tráfico de estupefacientes y hechos de violencia para mantener control territorial.