Colombia

En video: Tractomula frenó a centímetros de atropellar a cuatro hipopótamos en la vía Medellín-Bogotá

Los animales cruzaron de noche la autopista a la altura de Doradal y el conductor del vehículo de carga frenó a tiempo para evitar el choque

Los animales cruzaron de noche la autopista Medellín-Bogotá, cerca de Doradal, y obligaron al conductor del vehículo de carga a reaccionar a pocos metros (@colombiaoscura/ Instagram)

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Cuatro hipopótamos cruzaron durante la noche la autopista Medellín-Bogotá, en el sector de Doradal, jurisdicción de Puerto Triunfo, Antioquia, y estuvieron a pocos metros de ser embestidos por una tractomula. El conductor del vehículo de carga frenó a tiempo y evitó arrollar a los animales en una vía de alto tránsito, según quedó registrado en un video difundido en redes sociales.

La escena ocurrió cerca de los Parques Temáticos Hacienda Nápoles, en el Magdalena Medio antioqueño, una zona donde es frecuente el avistamiento de hipopótamos fuera de áreas de confinamiento. En las imágenes se observa cómo los cuatro ejemplares atraviesan la calzada mientras un vehículo particular y una tractomula se aproximan desde sentidos opuestos.

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El automotor particular redujo la marcha al detectar a los animales. Segundos después, el conductor de la tractomula accionó los frenos para evitar el impacto. Los hipopótamos continuaron hacia el otro costado de la carretera y no se informó de personas lesionadas ni de daños en los vehículos.

El episodio volvió a poner en evidencia el riesgo vial que genera la presencia de estos animales en el corredor entre Medellín y Bogotá, especialmente durante la noche. Los ejemplares adultos pueden superar una tonelada de peso, por lo que una colisión puede provocar consecuencias graves tanto para los ocupantes de los vehículos como para los animales.

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Cuatro hipopótamos cruzaron la autopista Medellín-Bogotá y una tractomula frenó para evitar atropellarlos (@colombiaoscura/ Instagram)
Cuatro hipopótamos cruzaron la autopista Medellín-Bogotá y una tractomula frenó para evitar atropellarlos (@colombiaoscura/ Instagram)

Las autoridades ambientales de la región iniciaron labores para ubicar a la manada y establecer si los ejemplares permanecen en cercanías de la carretera o si se encontraban de paso por el sector. A los conductores que transitan por la zona se les pidió reducir la velocidad, vigilar los costados de la vía y evitar maniobras bruscas.

El video muestra a los cuatro hipopótamos sobre la autopista en un tramo cercano al desvío hacia Puerto Triunfo. La grabación fue realizada por una persona que se encontraba cerca del lugar y captó el momento en el que la tractomula tuvo que detenerse ante la presencia de los animales.

La presencia de hipopótamos en ese sector no es un hecho aislado. En marzo de 2026, otros tres ejemplares fueron vistos mientras cruzaban de noche la misma carretera, cerca de la Hacienda Nápoles. En abril de 2023, un hipopótamo murió tras ser atropellado en esa vía, también en jurisdicción de Puerto Triunfo.

El alto flujo de vehículos de carga, buses y automóviles particulares convierte a esta autopista en un punto de riesgo cuando los animales se desplazan entre humedales, zonas rurales, cultivos y cuerpos de agua. La visibilidad limitada en la noche dificulta que los conductores detecten con anticipación a ejemplares de gran tamaño sobre la calzada.

Hipopótamos - Colombia
Los animales que viven en el Magdalena Medio proceden de ejemplares introducidos décadas atrás en la Hacienda Nápoles (EFE)

La población de hipopótamos se expandió desde la Hacienda Nápoles

Los animales que hoy se desplazan por el Magdalena Medio proceden de los ejemplares introducidos décadas atrás en la Hacienda Nápoles, antigua propiedad del narcotraficante Pablo Escobar. Con el tiempo, la población se reprodujo y se dispersó fuera del predio hacia municipios de Antioquia, Santander y otras zonas cercanas al río Magdalena.

En Colombia, el hipopótamo común está catalogado como especie exótica invasora desde la Resolución 346 de 2022 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. La clasificación implica que su expansión puede afectar los ecosistemas nativos, la fauna local, las comunidades rurales y las actividades económicas de las áreas donde habita.

El Ministerio de Ambiente estima que existen cerca de 200 hipopótamos en el país. Según las proyecciones divulgadas por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, la población podría llegar a 1.000 individuos en 2035 si no se aplican medidas efectivas de control.

- crédito Instituto Humboldt
El Ministerio de Ambiente estima que hay cerca de 200 hipopótamos en Colombia (Instituto Humboldt)

La expansión de la especie ha generado encuentros cada vez más frecuentes entre personas y animales. Habitantes de la región han alertado sobre avistamientos en carreteras, caminos rurales, cultivos, zonas urbanas y áreas próximas a ríos y ciénagas.

Además del riesgo de accidentes de tránsito, las autoridades han advertido sobre posibles ataques a personas y afectaciones a actividades agrícolas y pesqueras. Los hipopótamos son animales territoriales, de gran fuerza y con capacidad de recorrer distancias considerables por tierra durante la noche.

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