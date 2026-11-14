Colombia

Jennifer Pedraza denunció presuntas irregularidades en título de posgrado de Jaime Vives, presidente de Coljuegos: habría sido “exprés”

La congresista hizo un llamado de atención al presidente Abelardo de la Espriella y cuestionó al Ministerio de Educación

Jennifer Pedraza aseguró que Jaime Vives solo cursó una clase del posgrado (@JenniferPedraz/X - seguimiento.co)
Jennifer Pedraza aseguró que Jaime Vives solo cursó una clase del posgrado (@JenniferPedraz/X - seguimiento.co)
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La senadora y exrepresentante a Cámara Jennifer Pedraza denunció otro presunto hecho irregular relacionado con la obtención de títulos de educación superior en Colombia. Tras haber divulgado anomalías en los títulos de Juliana Guerrero, joven que por poco llega a ser viceminista de Juventudes del Ministerio de Igualdad durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, la legisladora puso la lupa sobre Jaime Vives, presidente de Coljuegos.

El verdadero milagro: un título de posgrado en 21 días. Jaime Vives, director de @ColjuegosCo, pagó casi 15 millones de pesos (ver facturas) por un posgrado exprés para que @ABDELAESPRIELLA lo pudiera nombrar en su cargo”, señaló Pedraza en una publicación en su cuenta de X.

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De acuerdo con la congresista, el funcionario se matriculó el 18 de agosto de 2026 y se habría graduado “por ventanilla” el 8 de septiembre, menos de un mes después de haberse inscrito.

Lo grave es que en los registros del @Mineducacion no aparece como graduado”, detalló la senadora.

La congresista Jennifer Pedraza Sandoval aseguró que Jaime Vives no aparece graduado de la especialización en el Ministerio de Edudación (@JenniferPedraz/X)
La congresista Jennifer Pedraza Sandoval aseguró que Jaime Vives no aparece graduado de la especialización en el Ministerio de Edudación (@JenniferPedraz/X)

Según explicó, según el manual de funciones de Coljuegos, para ser presidente de esa entidad se requiere de un título de posgrado. Sin embargo, cuando se conoció la designación de Jaime Vives como presidente de la misma, se descubrió que no cumplía con ese requisito.

En consecuencia, Pedraza consultó con el Departamento Administrativo de la Función Pública, para indagar sobre su hoja de vida. Allí, según detalló, se indica que tiene un título de especialización en Alta Gerencia, expedido el 8 de septiembre de 2026 por la Universidad del Magdalena.

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Para obtener ese título, Vives se inscribió en la @Unimagdalena el 18 de agosto y al día siguiente le homologaron el 88% de la especialización. El combo matrícula con homologación le salió por $15.357.532 y le encimaron la presidencia de @ColjuegosCo”, precisó la congresista.

Jennifer Pedraza Sandoval reveló el diploma de Jaime Vives de la especialización en Alta Gerencia (@JenniferPedraz/X)
Jennifer Pedraza Sandoval reveló el diploma de Jaime Vives de la especialización en Alta Gerencia (@JenniferPedraz/X)

De acuerdo con la investigación que realizó al respecto, a Vives le hacían falta tres créditos y cumplir con una materia para recibir el diploma, por lo que, al parecer, tomó una clase de un día (el 28 de agosto de 2026, de 8 a.m. a 4 p.m.).

Según los registros a los que tuvo acceso Pedraza, el 4 de septiembre de 2026, el funcionario solicitó el grado por ventanilla, el cual fue autorizado por la universidad. En el correo que envió Vives a la institución, pidió “agilizar el trámite correspondiente”, alegando que requería el diploma tan pronto como fuera posible.

“Me permito solicitar respetuosamente que mi grado de la Especialización en Alta Gerencia sea realizado mediante despacho o ventanilla, toda vez que he cumplido satisfactoriamente con todos los requisitos académicos del programa. Para mí es muy importante poder contar con el acta de grado y diploma a la mayor brevedad posible”, se lee en el correo electrónico, enviado a una funcionaria llamada Isabel María Osorio Casadiego y a otra persona llamada Silvia Burgos.

La senadora Jennifer Pedraza Sandoval reveló el correo que envió Jaime Vives para graduarse por ventanilla (@JenniferPedraz/X)
La senadora Jennifer Pedraza Sandoval reveló el correo que envió Jaime Vives para graduarse por ventanilla (@JenniferPedraz/X)

Posteriormente, pagó los derechos de grado y, al siguiente día siguiente, recibió su título.

“Cuando le preguntamos al @Mineducacion sobre Jaime Vives, NO APARECE COMO GRADUADO (ver foto SNIES), la Universidad apenas alcanzó a reportarlo como estudiante de primer curso el 30 de agosto y 8 días después le dio su título”, añadió la congresista.

En su publicación en X, la senadora instó al presidente Abelardo de la Espriella a tomar acciones al respecto y cuestionó al Ministerio de Educación por esta presunta irregularidad.

La congresista Jennifer Pedraza Sandoval pidió al presidente Abelardo de la Espriella sacar a Jaime Vives de Coljuegos (@JenniferPedraz/X)
La congresista Jennifer Pedraza Sandoval pidió al presidente Abelardo de la Espriella sacar a Jaime Vives de Coljuegos (@JenniferPedraz/X)

“Si el Presidente @ABDELAESPRIELLA se indignó por un cambio en un manual de funciones, debería sacar a Jaime Vives por sacarse de la manga un título de posgrado para acceder a un cargo. ¿Cómo es posible que @Mineducacion permita una jugadita así? Qué tristeza que una universidad pública se preste para esto”, escribió Pedraza.

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