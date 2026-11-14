Se registró nuevo ataque con drones en Curumaní, Cesar: lanzaron explosivos contra una tanqueta del Ejército, hay un soldado herido

Los hechos se presentaron en el corregimiento de San Roque, a un costado de la vía, cerca a una bomba de gasolina (@requenabello/X)

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La fuerza pública volvió a ser atacada en el Curumaní, Cesar. El 13 de noviembre de 2026, en el corregimiento de San Roque, se registró un ataque con explosivos dirigido a una tanqueta de la Fuerza de Tarea Conjunta Urano del Ejército Nacional que se encontraba a un costado de la vía, cerca a una bomba de gasolina.

“Nuevo atentado. Nuevo atentado en San Roque, Cesar, vea. Le tiraron dos bombazos acá al Ejército que estaba parqueado acá en la bomba. Vea”, informó un ciudadano que grabó la situación. El video fue replicado en redes sociales y medios de comunicación.

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De acuerdo con Noticias Caracol, los explosivos fueron lanzados desde un dron. Este hecho violento ya deja un soldado herido, cuya identidad es desconocida, que fue trasladado a un centro asistencial de Curumaní, para recibir atención médica. Al parecer, el uniformado sufrió afectaciones en la parte baja del abdomen.

Un soldado resultó herido en el ataque (Colprensa)

Ataque en San Roque un día antes

Este hecho de violencia se suma a otro que se registró el día anterior (12 de noviembre de 2026). Se trata de un ataque terrorista perpetrado contra la subestación de Policía de San Roque, que dejó dos uniformados heridos y llevó a las autoridades del Cesar a reforzar la presencia policial y militar en el corregimiento.

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“En el corregimiento de San Roque, en la tarde de hoy, se da una incursión terrorista que deja cinco granadas explotadas en la estación de policía, dos policías heridos. De inmediato, dimos a conocer a la Décima Brigada del Ejército Nacional, al mismo Gobierno Nacional”, informó el secretario de Gobierno departamental, Eduardo Emilio Esquivel López.

El funcionario indicó que ese atentado fue el segundo documentado en Curumaní en menos de dos meses. También informó que la gobernadora del Cesar, Elvia Milena San Juan, viajó a Bogotá para reunirse con los ministerios del Interior y de Defensa, mientras en Valledupar se organizaba un Puesto de Mando Unificado.

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El secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Emilio Esquivel López, rechazó el atentado contra la subestación de Policía de San Roque, en Curumaní - crédito Gobernación del Cesar

Por su parte, la representante a la Cámara por el Cesar Alexandra Pineda Ortiz sostuvo que el ataque fue ejecutado con drones y precisó que entre los heridos había un capitán y un subintendente. La congresista indicó que la subestación ya había sido escenario del asesinato del subintendente Argemiro Rodelo Canchila, el 7 de agosto.

Siete ataques contra la Policía en tres meses

La legisladora contabilizó siete ataques contra estaciones de Policía del Cesar en tres meses, con hechos en San Roque, Pailitas, Aguachica y Pelaya. Su recuento incluye el ataque del 29 de agosto en Pailitas, que dejó tres policías heridos; dos episodios en Aguachica, el 24 de septiembre y el 5 de octubre; y la agresión del 21 de octubre en Pelaya, donde resultaron heridos seis uniformados.

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Pineda Ortiz señaló que había advertido sobre el deterioro de la seguridad durante una audiencia pública en Aguachica y en intervenciones ante la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. De igual manera, cuestionó que la respuesta del Gobierno nacional, a su juicio, se limite a rechazar los ataques y convocar consejos de seguridad.

Alexandra Pineda Ortiz rechazó ataque con explosivos en San Roque (@AlexandraPined_/X)

“La respuesta del Gobierno nacional no puede seguir siendo la misma: rechazar los ataques, convocar consejos de seguridad y esperar el siguiente. Mientras tanto, los criminales repiten contra las mismas estaciones, avanzan del sur hacia el centro del Cesar y nuestros policías siguen necesitando herramientas y protección efectivas”, precisó la legisladora.

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Así las cosas, la representante pidió sistemas antidrones para las estaciones policiales en riesgo, labores de inteligencia para desarticular las estructuras que operan esos dispositivos y una estrategia regional con resultados medibles. También expresó solidaridad con los policías heridos y sus familias.

Resultados del consejo de seguridad

En el consejo de seguridad realizado el 13 de noviembre, las autoridades locales, departamentales y nacionales resolvieron mantener de forma permanente a la Policía Nacional en San Roque y aumentar el número de uniformados policiales y militares en el corregimiento. La Gobernación del Cesar indicó que Fiscalía, Procuraduría, Personería, Policía, Ejército, Alcaldía y Gobernación continuarán coordinando acciones para proteger a la comunidad.

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La Gobernación del Cesar entregó detalles del consejo de seguridad (@GobdelCesar/X)

Asimismo, se acordó que las festividades previstas durante el puente festivo se mantendrán como parte de las tradiciones culturales de Curumaní. La administración departamental informó que su Puesto de Mando Unificado Permanente seguirá la situación de orden público en los municipios, corregimientos y veredas del Cesar.