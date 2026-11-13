Yaya Muñoz se partió dos dientes a días de subirse al ring de ‘Stream Fighters’: qué pasó y cómo luce la presentadora

Yaya Muñoz preocupó a sus seguidores antes de subir al ring en Stream Fighters 5 tras romperse los dientes antes de la pelea (@dahianlorena/ Instagram)

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La presentadora y creadora de contenido Yaya Muñoz informó que sufrió un accidente que afectó dos de sus dientes a pocas horas de su participación en Stream Fighters 5, evento de boxeo que se realizará el viernes 14 de noviembre en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia compartió un video en sus redes sociales en el que mostró su preocupación por el imprevisto.

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Muñoz será una de las participantes de la cartelera organizada por el streamer Westcol, que reunirá a creadores de contenido, figuras del entretenimiento digital y artistas en combates de exhibición. Su enfrentamiento hará parte de un duelo de cuatro participantes, junto a Beba, Alexa Torrex y Karola Alcendra.

La situación ocurrió durante la mañana del 13 de noviembre. En el video publicado por la presentadora, Yaya se mostró sorprendida al descubrir que una parte de dos dientes se había desprendido. Después de revisar lo ocurrido, reaccionó entre la preocupación y una risa nerviosa por la cercanía de su combate.

“No puede ser, ahora yo qué voy a hacer allá. Me partí dos dientes”, expresó Muñoz en la grabación.

La creadora de contenido no explicó cómo ocurrió el accidente ni precisó si recibió atención odontológica después del incidente. Tampoco indicó que la situación fuera a impedirle subir al ring, aunque dejó claro que necesitaba encontrar una solución de manera urgente antes del evento.

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Yaya Muñoz mantendría su participación en el duelo de cuatro

La preocupación de la presentadora no se relacionó con una lesión que, hasta ahora, ponga en riesgo su participación deportiva. Sin embargo, señaló que el daño en su dentadura podría afectarla ante las cámaras, debido a la exposición que tendrá en el Coliseo MedPlus y en las transmisiones del espectáculo.

Yaya Muñoz se convirtió en una de las figuras anunciadas para esta edición de Stream Fighters, formato que combina combates de boxeo con entretenimiento digital. La presentación de la exintegrante de La casa de los famosos Colombia será distinta a las peleas uno contra uno que integran buena parte de la cartelera.

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La organización planteó un enfrentamiento de cuatro mujeres, con Beba, Alexa Torrex, Karola Alcendra y Muñoz como participantes. Hasta el momento, no se han divulgado detalles sobre la dinámica exacta que tendrá ese combate ni sobre el orden en que competirán.

Luego de la publicación de Yaya, sus seguidores reaccionaron con mensajes de apoyo y bromas sobre el accidente. Algunos usuarios le recomendaron buscar atención inmediata, mientras otros señalaron que el inconveniente no debería impedirle cumplir con el reto de boxeo.

La presentadora no compartió una nueva actualización sobre el estado de sus dientes ni confirmó si ya logró resolver la situación. Su publicación se difundió a pocas horas de uno de los eventos de entretenimiento digital más esperados de la jornada.

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Emiro Navarro también generó dudas antes de Stream Fighters 5 por una situación física

Yaya Muñoz no fue la única participante de Stream Fighters 5 que generó preocupación en los días previos al evento de boxeo. El creador de contenido Emiro Navarro, que enfrentará a Valentino Lázaro, también puso en duda su presencia en el ring tras revelar que redujo el ritmo de sus entrenamientos y se sometió a exámenes médicos.

A diferencia del accidente de Yaya, que ocurrió a pocas horas de la velada y afectó dos de sus dientes, Navarro llevaba varios días hablando de un inconveniente físico que apareció durante su preparación. El 4 de noviembre, el influenciador contó que la exigencia de los entrenamientos le permitió detectar una situación que no tenía prevista, pese a que sentía que atravesaba uno de sus mejores momentos físicos.

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“He venido preparándome con toda, dando lo mejor de mí en cada entrenamiento y sintiendo que estaba en uno de mis mejores momentos. Pero justo ahora surgió una situación médica que descubrí a raíz de la exigencia de los entrenamientos”, escribió entonces en sus redes sociales.

Navarro publicó además una imagen durante una resonancia magnética y pidió a sus seguidores que lo acompañaran con mensajes de apoyo mientras recibía los resultados. Las dudas crecieron cuando Melissa Gate habló de un problema relacionado con los discos de la columna, aunque el creador de contenido evitó revelar públicamente un diagnóstico específico.

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Días después, el participante aclaró que no enfrentaba una enfermedad y confirmó que retomó los entrenamientos. “Lo de la pelea fue un tema completamente físico, nada relacionado con ninguna enfermedad. Estoy sano”, afirmó al responder a las versiones que circulaban sobre su estado.

Finalmente, Emiro confirmó que sí participará en Stream Fighters 5. El creador de contenido explicó que seguirá las indicaciones profesionales y que cuenta con autorización para enfrentar a Valentino Lázaro en el Coliseo MedPlus.

“Gracias a Dios estoy bien. Me estoy cuidando mucho y siguiendo todas las recomendaciones médicas. Ya cuento con el aval de mi ortopedista y de mi equipo médico para subirme al ring y darlo todo”, aseguró.

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