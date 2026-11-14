Gobernadora de Chocó afirmó que el Fondo Milagro sí está funcionando en el departamento: “Tenemos una gran expectativa”

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, afirmó que ha tenido constante comunicación con funcionarios del Fondo Milagro (@FNDCol/X)

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La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, dio a conocer las acciones que se han adelantado desde la Gobernación y desde el Gobierno nacional para la reconstrucción de las zonas del departamento que resultaron afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que se registró el 10 de agosto de 2026.

Las declaraciones de la funcionaria surgieron en una entrevista con Blu Radio. En un primer momento, la mandataria departamental se refirió al Fondo Milagro, que es un mecanismo creado por el Gobierno nacional que reúne y ejecuta los recursos destinados a atender las emergencias derivadas del sismo, que dejó más de tres personas muertas, miles de heridos y miles de edificaciones dañadas y destruidas en varios departamentos.

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Hay una polémica alrededor del Fondo Milagro, relacionada con los sueldos asignados a las personas contratadas, los cuales llegan a ser de $40 millones mensuales, caso que aplica al gerente saliente Jaime Andrés Uribe, que renunció al cargo el 13 de noviembre de 2026, debido a los cuestionamientos que surgieron al respecto.

La gobernadora de Chocó se refirió a esa situación, indicando: “El presidente ya tomó decisiones en torno a los sueldos, pues es un tema de criterio administrativo, finalmente es el jefe él. Pero, yo creo que lo importante con el Fondo Milagro es que sea quienes sean los funcionarios o las funciones que se hayan definido en ese listado de personas que están al servicio de que eso funcione, pues funcione”.

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La gobernadora de Chocó advirtió que, más allá de los salarios del Fondo Milagro, se debe garantizar que funcione (Luisa González/Reuters)

En ese sentido, afirmó que desde el departamento del Chocó hay “una gran expectativa” con respecto al Fondo Milagro, puesto que se espera que verdaderamente funcione para atender la situación de los damnificados. “Dependemos de la misionalidad que se le ha encargado al Fondo Milagro en muchos temas muy importantes, como por ejemplo las demoliciones, como el tema de vivienda nueva, como el tema de reparaciones, de mejoramiento de vivienda”, detalló la funcionaria al medio citado.

De igual manera, confirmó que, en medio de las inquietudes que han surgido sobre el manejo del Fondo Milagro, en Chocó se han visto avances en las actividades que deben ejecutarse para garantizar la reconstrucción del departamento. Según indicó, la administración departamental ha estado en constante comunicación con el Fondo Milagro y ha cumplido con tareas que le han sido encomendadas para así poder brindar soluciones a las personas afectadas por el sismo.

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“Yo tengo una comunicación permanente con el gerente del Fondo Milagro. Yo debo decirle que tengo una comunicación permanente con el equipo de trabajo, al menos dos funcionarios que se han dispuesto para hablar conmigo, yo creo que a diario. Yo ya he presentado formalmente los proyectos que me correspondía presentar”, dijo.

Jaime Andrés Uribe renunció a la gerencia del Fondo Milagro, tras la polémica derivada por la reconvención del presidente Abelardo de la Espriella (Suministrada a Infobae Colombia)

La gobernadora afirmó que ninguna emergencia es rápida ni sencilla de solucionar. Sin embargo, indicó que hay “unos tiempos que no se deben dejar pasar” para garantizar la adecuada atención de las víctimas.

La renuncia del gerente del Fondo Milagro

Jaime Andrés Uribe Tamayo renunció el viernes 13 de noviembre de 2026 como gerente del Fondo Milagro, después de que el presidente Abelardo de la Espriella desautorizara los salarios establecidos para los funcionarios del mecanismo.

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El mandatario advirtió a través de su cuenta de X que los funcionarios estarán sometidos a evaluaciones permanentes y deberán cumplir sus directrices. “Los salarios que se han anunciado para el Fondo Milagro NO se compadecen con mi directiva de austeridad. ¡NO LOS AUTORIZO! He ordenado reversar ese despropósito de inmediato”, indicó.

El presidente Abelardo de la Espriella aceptó la renuncia de Jaime Andrés Uribe como gerente del Fondo Milagro (@ABDELAESPRIELLA/X)

Posteriormente, informó que había solicitado y aceptado la renuncia de Uribe Tamayo. “Cuando se cometen errores, no los ocultamos: los reconocemos y los corregimos de inmediato. No soy infalible, pero tengo el carácter, la determinación y los mecanismos de control necesarios para corregir lo que haya que corregir”, precisó.

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Ya hay nuevo gerente del Fondo Milagro

En horas de la noche del mismo viernes, el presidente De la Espriella confirmó el nombramiento de Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda, como el nuevo gerente del Fondo Milagro: “Tendrá la responsabilidad de liderar y acelerar la reconstrucción de los territorios afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto. Nuestra prioridad es que cada peso se traduzca en resultados concretos y oportunidades para las familias damnificadas”.

Este es el anuncio del presidente Abelardo de la Espriella sobre el nuevo gerente del Fondo Milagro, Luis Felipe Henao - @ABELAESPRIELLA/X