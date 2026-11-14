El presidente Abelardo de la Espriella informó que la Dian interceptó un cargamento de 100 drones en Cartagena

Incautaron 100 drones en Cartagena y el Gobierno alertó sobre amenazas contra la fuerza pública (@ABDELAESPRIELLA/X)

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El presidente Abelardo de la Espriella informó que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) aprehendió en Cartagena 100 drones y componentes distribuidos en 21 bultos, que tenían como destino una empresa ubicada en Candelaria, Valle del Cauca.

Según el mandatario, los equipos podrían ser utilizados por organizaciones narcoterroristas para fortalecer sus capacidades criminales, atacar a integrantes de la fuerza pública, amenazar a la población civil e imponer control en distintas zonas del país.

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“¡No vamos a permitir que la tecnología caiga en manos del narcoterrorismo!”, expresó De la Espriella, que aseguró que su Gobierno no permitirá que el espacio aéreo colombiano sea utilizado para cometer acciones violentas: “A LOS CRIMINALES LES ADVIERTO: NO VAN A UTILIZAR EL CIELO COLOMBIANO PARA SEMBRAR TERROR. LOS VAMOS A PERSEGUIR, LOS VAMOS A ACABAR COMO EL CÁNCER QUE SON”.

El presidente afirmó que la seguridad de soldados, policías y civiles “no se negocia” y advirtió que las autoridades perseguirán a las estructuras criminales que pretendan emplear drones con fines terroristas.

Presidente Abelardo de la Espriella sobre la incautación de 100 drones en Cartagena (@ABDELAESPRIELLA/X)

Estos serían los posibles prototipos de los drones decomisados

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) no entregó información adicional sobre las especificaciones técnicas, el origen internacional ni el valor del cargamento de drones incautado.

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No obstante, según informó NTN24, los equipos podrían corresponder a modelos DAMODA V4, fabricados por la empresa china DAMODA para espectáculos aéreos de luces. Estos dispositivos permiten coordinar vuelos simultáneos de cientos o miles de unidades para formar figuras tridimensionales, animaciones, logotipos y secuencias visuales mediante luces LED RGBW.

De acuerdo con el medio, una de las características que permitiría relacionarlos con ese modelo son las estaciones o maletas de acoplamiento que aparecen en la imagen divulgada por el mandatario. En esos equipos, los drones pueden despegar, aterrizar y recargarse de forma automática, sin que sea necesario retirar sus baterías de manera manual.

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Drones Damoda V4 de uso para el espectáculo aéreo (Damoda)

Entre las especificaciones atribuidas a los DAMODA V4 figuran una autonomía de hasta 15 minutos por vuelo, una velocidad máxima de 10 metros por segundo y resistencia a vientos de hasta ocho metros por segundo. También cuentan con posicionamiento RTK, compatible con GPS, GLONASS y BeiDou, además de certificación IP54 contra polvo y salpicaduras de agua.

De acuerdo con el medio de comunicación, el fabricante indica que estos drones incluyen paracaídas de emergencia, sistemas redundantes de comunicación y mecanismos de terminación de vuelo. Sus estaciones de acoplamiento tienen capacidad para 24 unidades y permiten operaciones coordinadas con enjambres de hasta 10.000 drones.

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Según DAMODA, las actualizaciones de software también pueden triplicar la eficiencia en la elaboración de los programas de vuelo.

Alcaldía de Candelaria ofreció colaboración tras incautación de 100 drones en Cartagena

En vista de la información compartida por el jefe de Estado, la Alcaldía de Candelaria, Valle del Cauca, se refirió a la incautación de 100 drones y sus componentes en Cartagena, luego de que el presidente informara que el destino de la mercancía estaría vinculado con una empresa domiciliada en ese municipio.

La Alcaldía reiteró su compromiso con la legalidad, la seguridad y la coordinación con las instituciones del Estado (Alcaldía de Candelaria)

En un comunicado, la alcaldesa Gessica Vallejo Valencia aseguró que la administración municipal está dispuesta a colaborar con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), la fuerza pública y las autoridades judiciales que correspondan para poder apoyar las investigaciones y esclarecer los hechos y el posible fin del uso de estos dispositivos.

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“La Alcaldía de Candelaria no tolera actividades que puedan poner en riesgo la seguridad de la ciudadanía o facilitar acciones de organizaciones criminales”, señaló la administración local. Además, indicó que su prioridad es proteger la vida, la tranquilidad de las comunidades y la integridad del territorio.

La Alcaldía reiteró su compromiso con la legalidad, la seguridad y la coordinación con las instituciones del Estado.