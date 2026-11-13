Él es Jorge Jaller el nuevo embajador de Abelardo de la Espriella en Venezuela: fue posesionado por el Canciller Omar Bula

El canciller Omar Bula Escobar posesionó a Jorge Alberto Jaller Jaramillo como nuevo embajador de Colombia ante Venezuela. (@CancilleriaCol/X)

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El canciller Omar Bula Escobar posesionó el jueves 12 de noviembre a Jorge Alberto Jaller Jaramillo como embajador de Colombia ante Venezuela, con el encargo de profundizar la relación bilateral mediante comercio, energía y seguridad en la frontera compartida.

“El canciller Omar Bula Escobar posesionó a Jorge Alberto Jaller Jaramillo como nuevo embajador de Colombia ante la República Bolivariana de Venezuela, quien asumirá sus funciones en Caracas con una agenda estratégica para profundizar la relación bilateral”, se observa en una publicación hecha por la Cancillería en la cuenta de X de la entidad.

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El nuevo jefe de misión ejercerá desde Caracas y coordinará la protección de los colombianos residentes en el país vecino, según indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Además, trabajará por la asistencia y protección de los colombianos en Venezuela, en coordinación con las ocho oficinas consulares del país, y acompañará los esfuerzos regionales por la estabilización, recuperación y transición del vecino país”, agregó la Cancillería.

La Embajada de Colombia en Caracas promoverá misiones empresariales para impulsar el comercio bilateral y la inversión recíproca. (@CancilleriaCol/X)

La llegada de Jaller coincide con una gestión diplomática por el secuestro de Nancy Gómez, esposa del alcalde de Uribia, ocurrido en Colombia durante la mañana del miércoles 11 de noviembre. Bula habló por teléfono con su homólogo venezolano, Oliver Blanco, para coordinar acciones destinadas a rescatarla sana y salva.

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Las autoridades colombianas sostienen que los responsables presuntamente cruzaron la frontera colombo-venezolana para eludir la acción de la Fuerza Pública, ordenada por el presidente Abelardo De La Espriella. La Cancillería venezolana ofreció colaboración para establecer el posible paradero de los secuestradores.

Comercio, energía y seguridad en la agenda de Caracas

El embajador de Colombia en Caracas, Jorge Jaller, promoverá misiones empresariales para impulsar el comercio bilateral y la inversión recíproca. (@CancilleriaCol/X)

La gestión del nuevo embajador tendrá tres prioridades: dinamizar el intercambio comercial y la inversión recíproca, impulsar la integración energética y reforzar la seguridad fronteriza. La Embajada promoverá misiones empresariales y plataformas de promoción bilateral para facilitar el intercambio de bienes y servicios.

Los proyectos conjuntos de gas y electricidad concentrarán el componente energético de la agenda. En materia de seguridad, la misión respaldará la coordinación entre la fuerza pública colombiana y sus autoridades homólogas, además de las actividades de control migratorio en la zona limítrofe.

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La frontera terrestre con Venezuela es la más extensa de Colombia y requiere coordinación para el comercio, la movilidad y la seguridad de las comunidades locales. La política exterior 2026-2030 también contempla acompañar los esfuerzos regionales por la estabilización, la recuperación económica y la transición democrática venezolana.

La lucha contra el crimen organizado transnacional figura entre los ejes de esa política. El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que busca fortalecer la cooperación, el intercambio de información y las capacidades conjuntas frente a amenazas que operan más allá de las fronteras.

“La misión diplomática respaldará las iniciativas orientadas a fortalecer la coordinación de la fuerza pública con sus autoridades homólogas y las actividades de control migratorio en la zona de frontera. De igual forma, a través de su gestión en Caracas, Colombia buscará acompañar los esfuerzos regionales en favor de la estabilización, la recuperación económica y la transición democrática en Venezuela”, dice en el comunicado publicado por la Cancillería en su página oficial.

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Ocho oficinas consulares para la atención de connacionales

Los proyectos binacionales de gas y electricidad concentran el componente de integración energética entre Colombia y Venezuela, los cuales estarán coordinados por el nuevo embajador Jorge Jaller. (@CancilleriaCol/X)

La asistencia a los colombianos en Venezuela será otro de los frentes de la misión diplomática. Jaller trabajará con las ocho oficinas consulares que Colombia mantiene en territorio venezolano para atender a los connacionales y acompañar los casos que requieran intervención diplomática.

La Embajada hará seguimiento a los colombianos privados de la libertad, mantendrá actualizada la información sobre esas situaciones y adelantará gestiones ante las autoridades competentes. Habrá especial atención sobre los casos en los que se hayan reportado presuntas irregularidades procesales, con el propósito de procurar el respeto de los derechos y las garantías del debido proceso.

Jorge Alberto Jaller Jaramillo tiene 51 años, es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana y magíster en Marketing de Concordia University, en Canadá. Cuenta con más de 25 años de trayectoria en el sector privado y fue nombrado miembro independiente de la junta directiva de Ecopetrol en septiembre de 2026.

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Su designación fue oficializada mediante el Decreto 1596 del 22 de octubre, después de que Venezuela otorgara el beneplácito.