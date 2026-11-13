Entutelaron a Abelardo de la Espriella por encarar a detenidos durante megaoperativos: Consejo de Estado admitió proceso contra el presidente por la presunta vulneración de los derechos fundamentales de los capturados

El mandatario le advirtió al líder criminal, que le aseguró que las llamadas en las que amenazaba con cometer homicidios eran "por joder" - crédito @infopresidencia/X

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El Consejo de Estado admitió una acción de tutela contra el presidente Abelardo de la Espriella por una presunta vulneración de los derechos al debido proceso y a la presunción de inocencia de personas capturadas durante operativos policiales en varias ciudades de Colombia.

La demanda cuestiona las apariciones públicas del mandatario junto a detenidos en procedimientos desarrollados en Barranquilla, Medellín y otros lugares del país como Bogotá, Bucaramanga y Cali.

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Según el recurso, las intervenciones y publicaciones oficiales atribuyen conductas delictivas a los capturados antes de que exista una condena judicial en firme.

La tutela fue presentada por una veeduría ciudadana

La acción fue promovida por la Veeduría Ciudadana de Control Social y Efectivo, presidida por Juan Carlos Calderón España.

El recurso señala que el jefe de Estado habría desconocido garantías constitucionales al confrontar directamente a los detenidos y difundir imágenes de sus rostros en redes sociales.

Captura de alias Mailo, señalado por ataque con granada en Bogotá - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

De acuerdo con los argumentos de la organización, las personas capturadas deben conservar la presunción de inocencia mientras un juez no determine su responsabilidad penal mediante una decisión definitiva.

El alto tribunal consideró que los hechos expuestos plantean una controversia constitucional que requiere un estudio de fondo. Por ello, ordenó dar trámite a la tutela contra la Presidencia de la República y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

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El tribunal negó suspender las publicaciones de forma inmediata

Aunque admitió la demanda, el Consejo de Estado rechazó la medida provisional con la que los accionantes buscaban impedir nuevas publicaciones de videos e imágenes de personas detenidas durante operativos policiales.

La magistrada Adriana Polidura Castillo, encargada del expediente, solicitó al demandante aportar las pruebas que permitan establecer si los capturados exhibidos enfrentan una imposibilidad para ejercer su defensa.

El jefe de Estado encaró a Edgardo David Viloria Barrios, conocido como alias Ñoño - crédito @infopresidencia/X

“Cada exposición que sigue haciendo el mandatario contra los capturados ocasiona un daño irreversible a la presunción de inocencia de las personas”, sostuvo Calderón España, según el texto de la tutela.

La decisión de admitir el recurso no implica que el tribunal haya establecido una vulneración de derechos. El proceso continuará con la práctica y valoración de los elementos que presenten las partes.

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Las capturas han sido difundidas en redes sociales y actos oficiales

En las últimas semanas, Abelardo de la Espriella acompañó operativos contra presuntos integrantes de grupos ilegales en distintas ciudades.

En varias de esas actuaciones, las autoridades expusieron públicamente a los detenidos, en algunos casos junto al mandatario y a funcionarios policiales o locales.

Según la acción judicial, durante esos eventos el presidente confrontó a los capturados y los señaló por su presunta relación con actividades criminales.

El recurso cuestiona que tales mensajes se divulguen antes de que avance el proceso ante los jueces competentes.

Captura de alias Picolino en Bogotá, señalado cabecilla de banda delincuencial - crédito crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En esas intervenciones, el mandatario ha utilizado la frase: “Van a saber lo duro que muerde el tigre. Bienvenido a la Patria Milagro”, que adoptó como lema de su Gobierno.

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El Consejo de Estado deberá determinar si esas actuaciones y publicaciones vulneraron las garantías fundamentales de las personas detenidas o si se enmarcan en las facultades de comunicación institucional de la Presidencia.