Él es Samai, el canino que ayuda a resolver delitos sexuales en Medellín

El canino trabaja desde hace dos años en la organización internacional OUR Rescue y es único en América del Sur (captura de pantalla redes sociales)

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Samai llegó a Medellín para apoyar las investigaciones relacionadas con delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes en el Valle de Aburrá. El canino participa en operativos de búsqueda y allanamientos, donde utiliza su olfato para localizar dispositivos electrónicos que podrían contener información relevante para los procesos judiciales.

El perro fue entrenado en Estados Unidos para identificar computadores, celulares, tabletas, memorias USB, microchips y tarjetas microSD, incluso cuando permanecen ocultos, enterrados o sumergidos. Su capacidad se basa en la detección del olor asociado al óxido de trifenilfosfina, un compuesto presente en algunos componentes de estos aparatos.

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Durante uno de los procedimientos realizados en Medellín junto con la Policía Nacional, Samai encontró un teléfono celular y una tarjeta microSD que estaban escondidos. Los elementos quedaron a disposición de las autoridades, que deberán establecer si contienen información relacionada con las investigaciones.

Samai llegó a Medellín para apoyar las investigaciones relacionadas con delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes en el Valle de Aburrá (captura de video redes sociales)

“Estas herramientas complementan el trabajo de las autoridades y permiten ampliar las posibilidades de encontrar evidencias fundamentales”, explicó Sebastián Acosta, secretario encargado de Seguridad y Convivencia. El funcionario agregó que la estrategia busca “cerrarles espacios a los delincuentes, fortalecer la capacidad investigativa y proteger especialmente a niñas, niños y adolescentes”.

El canino trabaja desde hace dos años con la organización internacional OUR Rescue y, según su propietario y entrenador, Pablo Andrés Vitel Palacios, su nombre significa “alegría” en quichua. Su labor se extiende a otros países de América del Sur, entre ellos Ecuador, Chile y Perú.

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Además de intervenir en la localización de dispositivos, Samai participa en jornadas de prevención y sensibilización. Su presencia también busca brindar apoyo emocional a menores rescatados de situaciones traumáticas, mediante el contacto con el animal durante los procesos de atención. “Samai llega para darles una sonrisa y energía perruna”, señaló la información sobre su trabajo.

Controles contra la explotación sexual infantil en Medellín

Cinco ciudadanos extranjeros fueron inadmitidos esta semana en el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Antioquia por parte de Migración Colombia - crédito Migración Colombia

Entre 2024 y el 18 de agosto de 2026, las autoridades de Medellín y el Valle de Aburrá reportaron 35 capturas, 12 condenas y 224 inadmisiones migratorias en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, dentro de una estrategia contra las redes de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

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Los rechazos migratorios aumentaron de 40 casos en 2024 a 71 en 2025 y 113 durante los primeros meses de 2026. Los ciudadanos de Estados Unidos representaron 84% de las inadmisiones, mientras que los demás casos correspondieron principalmente a personas de países europeos, México, China, Rusia e Israel.

En las capturas, 28 de los 35 detenidos eran ciudadanos estadounidenses. También fueron arrestados tres mexicanos y ciudadanos de Francia, Islandia, Israel y Países Bajos. Las autoridades señalaron que algunos casos derivaron en procesos judiciales en Colombia y Estados Unidos.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó la cooperación con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Según las autoridades, esa coordinación permitió obtener dos condenas a cadena perpetua y penas de entre 19 y 28 años de prisión contra responsables de abusos sexuales cometidos en distintos países. “Se trata de redes criminales internacionales articuladas”, afirmó Gutiérrez.

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Dos hombres con mochilas transitan una calle concurrida de Medellín, rodeados de stickers que aluden a los "Passport Bros" y la explotación, representando una preocupación social creciente en la ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estrategia busca cruzar información migratoria, judicial y de inteligencia para impedir el ingreso de personas consideradas un riesgo y apoyar la judicialización de quienes ya fueron identificados. El alcalde también mencionó el caso de un condenado en Estados Unidos que cambió su nombre por el de “James Bond” y fue responsabilizado por el abuso de 20 niños en Indonesia.

La se mantiene como una de las principales alertas de protección en Colombia. Incluye la utilización de menores de edad con fines sexuales a cambio de dinero, bienes, favores u otros beneficios, tanto en entornos físicos como digitales.