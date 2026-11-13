Colombia

El general (r) Eduardo Zapateiro denunció un presunto plan de espionaje durante la administración Petro: conversaciones de políticos, funcionarios y oficiales habrían sido interceptadas

La petición del excomandante apunta a determinar si desde la UIAF o desde otras dependencias se impartieron instrucciones para recopilar información con fines de perfilamiento

Gustavo Petro y el general Eduardo Zapateiro. Fotos: Colprensa (Sergio Acero) / Cortesía
General (r) Eduardo Zapateiro denunció un presunto plan de espionaje durante la administración Petro (Sergio Acero/ Colprensa)
Guardar

El general retirado Eduardo Zapateiro, excomandante del Ejército Nacional de Colombia, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas actividades de perfilamiento y obtención irregular de información que, según su escrito, habrían involucrado a organismos de inteligencia durante el gobierno de Gustavo Petro.

La acción judicial se conoce después de revelarse un supuesto plan de seguimientos en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). La denuncia pide establecer si existieron interceptaciones, seguimientos o consultas de información reservada contra dirigentes políticos, periodistas, funcionarios judiciales y miembros de la fuerza pública.

PUBLICIDAD

Zapateiro solicita verificar el uso de información reservada

La petición del excomandante apunta a determinar si desde la UIAF o desde otras dependencias se impartieron instrucciones para recopilar información con fines de perfilamiento - (Luisa González/Reuters)
La petición del excomandante apunta a determinar si desde la UIAF o desde otras dependencias se impartieron instrucciones para recopilar información con fines de perfilamiento - (Luisa González/Reuters)

El documento, al que accedió Semana, señala como materia de investigación la eventual utilización de capacidades de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). De acuerdo con la denuncia, recursos destinados a inteligencia financiera pudieron emplearse para consultar información personal, patrimonial, migratoria, notarial, telefónica y financiera de personas que habrían sido consideradas críticas o incómodas para el Gobierno.

“Gravedad reviste la presunta utilización de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), cuyos recursos y capacidades de inteligencia financiera habrían sido desviados de sus finalidades legales para obtener información personal, financiera, telefónica, notarial, migratoria y patrimonial de personas consideradas incómodas para el Gobierno de Gustavo Petro”, plantea el escrito radicado ante la Fiscalía.

PUBLICIDAD

Zapateiro sostuvo al medio citado que su nombre aparece entre las personas que habrían sido objeto de esas actividades, junto con otros oficiales retirados, políticos, periodistas y funcionarios públicos. Esa mención, sin embargo, deberá ser contrastada por la Fiscalía con los registros, órdenes y documentos que integren la indagación.

“Dentro de las personas presuntamente objeto de estas actividades aparece expresamente mi nombre, Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, junto con otros generales retirados, dirigentes políticos, periodistas y funcionarios públicos”, indicó el excomandante en la denuncia.

La petición del oficial retirado apunta a determinar si desde la UIAF o desde otras dependencias se impartieron instrucciones para recopilar información con fines de perfilamiento. También solicita establecer qué funcionarios habrían intervenido, bajo qué procedimientos se hicieron las consultas y si existían soportes legales para acceder a los datos.

El excomandante plantea, además, que la Fiscalía examine si la información que presuntamente se obtuvo pudo incidir en procesos disciplinarios o penales abiertos en su contra. En su criterio, una eventual utilización de datos recaudados al margen de la ley requeriría establecer su origen, su circulación y su posible uso dentro de actuaciones oficiales.

“La eventual utilización de información obtenida ilícitamente para construir, alimentar o promover señalamientos contra el suscrito constituiría una circunstancia de extrema gravedad”, puntualiza el documento. La afirmación forma parte de la denuncia y no constituye una determinación judicial sobre los hechos o sobre responsabilidades individuales.

La influencia del DNI en las campañas presidenciales

Documentos internos de la Dirección Nacional de Inteligencia advierten sobre presuntas irregularidades durante el Gobierno de Gustavo Petro. - (Colprensa y DNI)
Documentos internos de la Dirección Nacional de Inteligencia advierten sobre presuntas irregularidades durante el Gobierno de Gustavo Petro. - (Colprensa y DNI)

La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), bajo el gobierno de Gustavo Petro, habría infiltrado campañas presidenciales de 2026 para posicionar el proyecto político de la izquierda, según un informe reservado que analizan las autoridades. El documento describe una operación denominada Grecia, de acuerdo con la información divulgada por Semana.

La única campaña a la que no habrían podido acceder fue la de Abelardo de la Espriella, porque sus filtros de control funcionaron. Para intentar superarlos, los responsables habrían usado información sobre posibles riesgos contra la vida y la integridad del candidato con el fin de acercarse a su equipo.

El informe señala que el plan consistía en ubicar personas de la DNI dentro de cada campaña para reportar información sobre sus actividades, reuniones, agendas, invitados, estrategias políticas y apoyos. También buscaba establecer contacto con personas clave y conocer la propaganda y la focalización de los respaldos.

(Isaac Bechara/Presidencia)
La única campaña a la que no habrían podido acceder fue la de Abelardo de la Espriella, porque sus filtros de control funcionaron (Isaac Bechara/Presidencia)

La campaña de Paloma Valencia habría sido la más fácil de penetrar. El documento sostiene que la apertura de su proyecto a numerosas personas permitió el acceso a prácticamente toda su estrategia política.

En la operación habrían participado Gustavo Lozano y Ricardo Rosanía, de la DNI, junto con los españoles Manuel Grau, Xavier Vendrell y Ramón Devesa González. Grau es descrito como empresario catalán y amigo personal de Petro; Vendrell, como un expolítico independentista catalán que asesoró la campaña presidencial, y Devesa González, como un especialista en ciberseguridad que trabajó en ella.

Temas Relacionados

DNIPlan de EspionajeEduardo ZapateiroGobierno PetroElecciones presidencialesFiscalía General de la NaciónColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Claudia Bahamón reveló, entre lágrimas, el último mensaje que recibió de su padre antes de morir: “Te adoro”

La presentadora rompió en llanto durante una dinámica con audios familiares y compartió la grabación que recibió el día de la celebración de sus 40 años

Claudia Bahamón reveló, entre lágrimas, el último mensaje que recibió de su padre antes de morir: “Te adoro”

Iván Cepeda criticó a Abelardo de la Espriella por los altos salarios del Fondo Milagro y activó un agarrón con el ministro Alejandro Ordóñez: “El ladrón juzga por su condición”

El intercambio entre ambos comenzó luego de que el presidente Abelardo de la Espriella desautorizó de forma pública una nómina que, según denuncias conocidas en el Senado, costaría cerca de $765 millones mensuales para 27 funcionarios vinculados por Fiducoldex

Iván Cepeda criticó a Abelardo de la Espriella por los altos salarios del Fondo Milagro y activó un agarrón con el ministro Alejandro Ordóñez: “El ladrón juzga por su condición”

Colombia vs. Chile - EN VIVO: siga aquí el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

La Amarilla volverá a la acción previo al cierre del 2026 y con Néstor Lorenzo probando variantes tácticas con los nuevos jugadores

Colombia vs. Chile - EN VIVO: siga aquí el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Estos serían los delitos que podrían entrar en la investigación por los contratos ligados a Deicy Jiménez y Gustavo Petro, según un experto

Las denuncias sobre supuestas vinculaciones estatales a cambio de beneficios sexuales abrieron un frente jurídico que alcanza a funcionarios, ordenadores del gasto y al exmandatario colombiano

Estos serían los delitos que podrían entrar en la investigación por los contratos ligados a Deicy Jiménez y Gustavo Petro, según un experto

Abogado de Petro cuestionó millonarios sueldos en el Fondo Milagro y denunció una campaña mediática contra el expresidente: “Planean generar más controversias”

En un mensaje publicado en X, Alejandro Carranza sostuvo que la discusión pública dejará en segundo plano problemas asociados con violencia y asistencia a víctimas

Abogado de Petro cuestionó millonarios sueldos en el Fondo Milagro y denunció una campaña mediática contra el expresidente: “Planean generar más controversias”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

⁠Estos son los colombianos que ganaron en los Latín Grammy: Karol G, Aria Vega, Carlos Vives, Juanes y Fonseca, entre otros, se llevaron los galardones

⁠Estos son los colombianos que ganaron en los Latín Grammy: Karol G, Aria Vega, Carlos Vives, Juanes y Fonseca, entre otros, se llevaron los galardones

Latin Grammy 2026: Karol G, Juanes, Fonseca y Aria Vega lideraron los triunfos colombianos

Festival Estéreo Picnic 2027: así será la programación de Futuro Picnic para menores de edad

Actriz Julieth Restrepo presumió la etapa final de su embarazo y compartió 10 enseñanzas que le dejó

‘Stream Fighters 5′: hora y dónde ver en Colombia la que sería la última velada de boxeo de Westcol

Deportes

Colombia vs. Chile - EN VIVO: siga aquí el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Colombia vs. Chile - EN VIVO: siga aquí el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Futbolista de Atlético Nacional, sancionado por expulsión, no podrá jugar ante el Once Caldas por la Copa BetPlay, pero el “Verdolaga” podría usarlo en la segunda fecha por los convocados a la selección Colombia

Independiente Medellín sí está en venta y su presidente Daniel Ossa explicó cómo va el proceso: “Son temas que son largos”

Ramón Jesurún destacó el amistoso de Colombia ante Chile en Cali y confirmó que la recaudación será destinada a los damnificados por el terremoto

Bayern Múnich se prepararía para una oferta del PSG por Luis Díaz, mientras el círculo del jugador habría asegurado que no ha recibido sondeos por él