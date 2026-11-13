El general (r) Eduardo Zapateiro denunció un presunto plan de espionaje durante la administración Petro: conversaciones de políticos, funcionarios y oficiales habrían sido interceptadas

General (r) Eduardo Zapateiro denunció un presunto plan de espionaje durante la administración Petro (Sergio Acero/ Colprensa)

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El general retirado Eduardo Zapateiro, excomandante del Ejército Nacional de Colombia, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas actividades de perfilamiento y obtención irregular de información que, según su escrito, habrían involucrado a organismos de inteligencia durante el gobierno de Gustavo Petro.

La acción judicial se conoce después de revelarse un supuesto plan de seguimientos en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). La denuncia pide establecer si existieron interceptaciones, seguimientos o consultas de información reservada contra dirigentes políticos, periodistas, funcionarios judiciales y miembros de la fuerza pública.

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Zapateiro solicita verificar el uso de información reservada

La petición del excomandante apunta a determinar si desde la UIAF o desde otras dependencias se impartieron instrucciones para recopilar información con fines de perfilamiento - (Luisa González/Reuters)

El documento, al que accedió Semana, señala como materia de investigación la eventual utilización de capacidades de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). De acuerdo con la denuncia, recursos destinados a inteligencia financiera pudieron emplearse para consultar información personal, patrimonial, migratoria, notarial, telefónica y financiera de personas que habrían sido consideradas críticas o incómodas para el Gobierno.

“Gravedad reviste la presunta utilización de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), cuyos recursos y capacidades de inteligencia financiera habrían sido desviados de sus finalidades legales para obtener información personal, financiera, telefónica, notarial, migratoria y patrimonial de personas consideradas incómodas para el Gobierno de Gustavo Petro”, plantea el escrito radicado ante la Fiscalía.

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Zapateiro sostuvo al medio citado que su nombre aparece entre las personas que habrían sido objeto de esas actividades, junto con otros oficiales retirados, políticos, periodistas y funcionarios públicos. Esa mención, sin embargo, deberá ser contrastada por la Fiscalía con los registros, órdenes y documentos que integren la indagación.

“Dentro de las personas presuntamente objeto de estas actividades aparece expresamente mi nombre, Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, junto con otros generales retirados, dirigentes políticos, periodistas y funcionarios públicos”, indicó el excomandante en la denuncia.

La petición del oficial retirado apunta a determinar si desde la UIAF o desde otras dependencias se impartieron instrucciones para recopilar información con fines de perfilamiento. También solicita establecer qué funcionarios habrían intervenido, bajo qué procedimientos se hicieron las consultas y si existían soportes legales para acceder a los datos.

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El excomandante plantea, además, que la Fiscalía examine si la información que presuntamente se obtuvo pudo incidir en procesos disciplinarios o penales abiertos en su contra. En su criterio, una eventual utilización de datos recaudados al margen de la ley requeriría establecer su origen, su circulación y su posible uso dentro de actuaciones oficiales.

“La eventual utilización de información obtenida ilícitamente para construir, alimentar o promover señalamientos contra el suscrito constituiría una circunstancia de extrema gravedad”, puntualiza el documento. La afirmación forma parte de la denuncia y no constituye una determinación judicial sobre los hechos o sobre responsabilidades individuales.

La influencia del DNI en las campañas presidenciales

Documentos internos de la Dirección Nacional de Inteligencia advierten sobre presuntas irregularidades durante el Gobierno de Gustavo Petro. - (Colprensa y DNI)

La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), bajo el gobierno de Gustavo Petro, habría infiltrado campañas presidenciales de 2026 para posicionar el proyecto político de la izquierda, según un informe reservado que analizan las autoridades. El documento describe una operación denominada Grecia, de acuerdo con la información divulgada por Semana.

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La única campaña a la que no habrían podido acceder fue la de Abelardo de la Espriella, porque sus filtros de control funcionaron. Para intentar superarlos, los responsables habrían usado información sobre posibles riesgos contra la vida y la integridad del candidato con el fin de acercarse a su equipo.

El informe señala que el plan consistía en ubicar personas de la DNI dentro de cada campaña para reportar información sobre sus actividades, reuniones, agendas, invitados, estrategias políticas y apoyos. También buscaba establecer contacto con personas clave y conocer la propaganda y la focalización de los respaldos.

La única campaña a la que no habrían podido acceder fue la de Abelardo de la Espriella, porque sus filtros de control funcionaron (Isaac Bechara/Presidencia)

La campaña de Paloma Valencia habría sido la más fácil de penetrar. El documento sostiene que la apertura de su proyecto a numerosas personas permitió el acceso a prácticamente toda su estrategia política.

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En la operación habrían participado Gustavo Lozano y Ricardo Rosanía, de la DNI, junto con los españoles Manuel Grau, Xavier Vendrell y Ramón Devesa González. Grau es descrito como empresario catalán y amigo personal de Petro; Vendrell, como un expolítico independentista catalán que asesoró la campaña presidencial, y Devesa González, como un especialista en ciberseguridad que trabajó en ella.