Iván Cepeda criticó a Abelardo de la Espriella por los altos salarios del Fondo Milagro y activó un agarrón con el ministro Alejandro Ordóñez: “El ladrón juzga por su condición”

El senador Iván Cepeda y el exprocurador y ministro del Interior Alejandro Ordóñez se enfrentaron en las redes sociales por cuenta de las denuncias sobre elevados sueldos en el Fondo Milagro. (REUTERS - Colprensa)

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El senador Iván Cepeda y el exprocurador General de la Nación Alejandro Ordóñez sostuvieron en la mañana del viernes 13 de noviembre un fuerte cruce de mensajes en la red social X por la controversia sobre los salarios de funcionarios del Fondo Milagro, creado para administrar la reconstrucción posterior al fuerte terremoto del 10 de agosto.

El choque entre ambos comenzó después de una publicación de Abelardo de la Espriella, en la que cuestionó los montos asignados a funcionarios de la entidad y aseguró que no los había autorizado. “Los salarios que se han anunciado para el Fondo Milagro NO se compadecen con mi directiva de austeridad. ¡NO LOS AUTORIZO!”, expresó el presidente.

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Al respecto, el jefe de Estado ordenó reversar lo que consideró un “despropósito” y anunció que en las horas siguientes comunicaría medidas correctivas sobre el tema. También defendió las tareas adelantadas por el fondo, entre ellas la reconstrucción, la entrega de viviendas y subsidios, y las demoliciones necesarias para las obras.

A través de su perfil de X, el presidente Abelardo de la Espriella desautorizó los salarios fijados en el Fondo Milagro y anunció la aplicación de medidas de austeridad para atender a las víctimas del terremoto. (@ABDELAESPRIELLA/X)

“En mi gobierno, todos los funcionarios y colaboradores están permanentemente en período de prueba”, escribió. En el mismo mensaje señaló que los que adopten decisiones contrarias a sus directrices no tendrán “patente de corso ni cargos asegurados”; en referencia al gerente del fondo, Jaime Andrés Uribe, y sus asesores.

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Iván Cepeda cuestionó la directiva de austeridad anunciada por Abelardo de la Espriella

A través de su cuenta de X, Cepeda replicó el mensaje del jefe de Estado con una crítica dirigida a la declaración del mandatario sobre la austeridad. El senador citó la frase de De la Espriella y no dudó en hacer un apunte de índole personal sobre este pronunciamiento, lo que desató la ira del ministro Ordóñez, como se pudo apreciar.

El senador y excandidato presidencial Iván Cepeda reaccionó a las afirmaciones del presidente Abelardo de la Espriella sobre el Fondo Milagro e hizo una fuerte acusación. (@IvanCepedaCast/X)

“A esta declaración altisonante de De la Espriella sobre el ‘Fondo Milagro’, habría que agregar la frase: ‘cuando seamos sorprendidos en flagrancia delinquiendo’”, escribió Cepeda, antes de calificarlo de “hipócrita y desvergonzado”; en un mensaje que no tardó en ser respondido por el ex jefe del Ministerio Público, hoy en el gabinete presidencial.

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El pronunciamiento se produjo en medio de los cuestionamientos por la nómina de la entidad. Según la información conocida a partir de un derecho de petición presentado por la senadora del Pacto Histórico Kamelia Zuluaga, 27 funcionarios contratados a término indefinido a través de Fiducoldex tenían un costo cercano a $ 765 millones mensuales.

Entre los salarios reportados figuraban $39,4 millones para el gerente Uribe, y remuneraciones de $36 millones y $33 millones para cargos directivos y de coordinación. La información desató críticas de sectores de oposición, que contrastaron el gasto administrativo con la grave situación de personas afectadas por el terremoto.

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El Gobierno de Abelardo de la Espriella designó al empresario Jaime Andrés Uribe Tamayo como gerente del Fondo Milagro tras el terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto. (@Rodrigo_Lara_/X)

Ordóñez respondió con señalamientos contra el Gobierno de Gustavo Petro

Al respecto, Ordóñez respondió a Cepeda al referirse a los cuestionamientos sobre el Fondo Milagro e hizo inmediata mención de los escándalos que involucraron a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) durante la administración de Gustavo Petro, en un megacaso que tiene a varios exfuncionarios tras las rejas.

“El ladrón juzga por su condición”, señalo el exprocurador, al atribuir la frase a su abuela. Luego sostuvo que era “muy fácil” cuestionar ahora el fondo, mientras, según afirmó, algunos sectores guardaron silencio frente a hechos de corrupción ocurridos en la anterior administración, entre ellos -según él- Cepeda, en su condición de senador.

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Con este hilo publicado en la cuenta del Ministerio del Interior, el titular de la cartera, Alejandro Ordóñez, salió en defensa del Gobierno De la Espriella y atacó al senador Iván Cepeda. (@MinInterior/X)

El exprocurador aludió a la investigación sobre la presunta compra de apoyos en el Congreso con recursos de la Ungrd y cuestionó la reacción de Cepeda frente al anuncio del jefe de Estado. “Al país no se le engaña con doble moral”, señaló Ordóñez, que llegó al cargo en reemplazo del destituido Rodrigo Lara Restrepo, que solo duró 76 días.

“Cuando la corrupción fue en casa propia y saquearon los recursos destinados a los más vulnerables, guardaron un silencio. Que juzguen los colombianos: ¿quién es el verdadero hipócrita y sinvergüenza?”, agregó el veterano funcionario, que a sus 71 años es el encargado de manejar las relaciones políticas del Gobierno con el Congreso.

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Cepeda retomó las denuncias contra De la Espriella

En un nuevo mensaje en la plataforma digital, el senador Cepeda llevó el intercambio al terreno de las denuncias que formuló a finales de octubre contra De la Espriella. “Hablando de ladrones y narcos, Ordóñez ¿cuándo se va a pronunciar sobre los socios de su jefe, ‘Barbie’ y ‘Boliche’, ilustres integrantes de ‘la manada’?”, escribió.

Con este mensaje en sus redes sociales, el senador Iván Cepeda le respondió a Abelardo de la Espriella y recordó sus denuncias en el Congreso, por presuntos negocios del presidente con narcotraficantes. (@IvanCepedaCast)

El congresista se refirió a las acciones penales que anunció el 28 y 29 de octubre, luego de un debate de control político en el Senado, cuando presentó denuncias ante la Fiscalía y la Comisión de Acusación de la Cámara contra De la Espriella por presunto concierto para delinquir y lavado de activos agravado por desplazamiento forzado.

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En ese sentido, buscó reafirmar sus señalamientos sobre presuntos vínculos comerciales de De la Espriella con Hugues Rodríguez Fuentes, conocido como alias Comandante Barbie, exjefe paramilitar condenado por narcotráfico; en especial por la compra de una hacienda que, según su denuncia, perteneció a la hermana de ese hombre.