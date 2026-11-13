Fiscalía citó a interrogatorio a Angie Rodríguez para que dé su versión sobre la red de 48 mujeres que llegaron al Gobierno de Gustavo Petro: podría negociar un preacuerdo

Angie Rodríguez se desempeñó durante más de un año como la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia y fue la mujer que más tiempo duró en el cargo, convirtiéndose en la mano derecha de Gustavo Petro. (EFE)

Guardar

La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) Angie Rodríguez deberá comparecer ante la Fiscalía General de la Nación en un interrogatorio como indiciada por el llamado caso de ‘las 48’: una investigación sobre un presunto entramado de contratación irregular y favores sexuales vinculados con el expresidente Gustavo Petro.

La diligencia fue revelada por La FM y se adelantará en la semana del 23 de noviembre ante una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que investiga este delicado asunto tras la denuncia inicial del titular del Dapre en el Gobierno de Abelardo de la Espriella, Carlos Ríos, y luego de las acusaciones de la excontratista Deicy Jiménez.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el citado medio, Rodríguez tendrá que asistir con un abogado y podrá exponer su versión de los hechos, además de entregar información de manera voluntaria. Lo que declare no constituirá por sí solo una prueba en un eventual juicio, aunque podrá incorporarse como elemento material probatorio dentro de la investigación.

Las denuncias de Angie Rodríguez apuntan a presuntas conductas impropias del cargo del hoy expresidente Gustavo Petro, acusado de vincular a jóvenes a su administración a cambio de presiones de tipo sexual. (Colprensa)

En ese sentido, los investigadores buscan establecer si la exfuncionaria pudo haber incurrido en abuso de autoridad por omisión de denuncia y celebración indebida de contratos. La condición de indiciada implica que la Fiscalía indaga una posible responsabilidad penal, a diferencia de una declaración rendida únicamente como testigo.

PUBLICIDAD

Lo anterior, debido a su presunta participación en la supuesta red de contratación irregular de mujeres. De acuerdo con sus declaraciones, Angie Rodríguez tuvo conocimiento de presuntas irregularidades, abusos de poder y posibles delitos en la Casa de Nariño mientras ocupaba altos cargos; y no denunció en su momento a las autoridades.

Diligencia de Angie Rodríguez había sido aplazada por incapacidad médica

La comparecencia de la exfuncionaria, que también fue gerente del Fondo Adaptación, estaba programada inicialmente para el 17 de noviembre; pero Rodríguez pidió su aplazamiento por una incapacidad médica vigente hasta el 20 de noviembre. Por esa razón, la Fiscalía reprogramó el interrogatorio para la semana siguiente.

PUBLICIDAD

Según se ha conocido, la exdirectora del Dapre ha expresado su disposición a colaborar con la justicia y a suministrar la información que conoce sobre el caso. Fuentes de alto nivel del ente acusador citadas por La FM señalaron que una eventual negociación dependerá del valor probatorio de los datos y las pruebas que aporte.

Deicy Jiménez y Angie Rodríguez, son dos de las mujeres denunciantes contra el expresidente Gustavo Petro, que afronta los señalamientos por ofrecer contratos a cambio de favores sexuales. (suministrada a Infobae Colombia)

Las vías que podrían considerarse en este proceso son un principio de oportunidad o un preacuerdo, mecanismos que quedarían sujetos al avance de la investigación y a la utilidad de la colaboración de Rodríguez: que a través de diferentes entrevistas ha revelado lo que habría sido esta red en la administración de Gustavo Petro, entre 2022 y 2026.

PUBLICIDAD

Y es que, tras las declaraciones de Jiménez en contra del expresidente, los organismos de justicia siguen al tanto del material probatorio y la versión de la mujer, que se desempeñó como modelo webcam, pues afirmó que la relación con el ex primer mandatario inició cuando él era senador, en 2019, y se prolongó a su llegada a la Casa de Nariño.

La declaración de Deicy Jiménez como testigo en las investigaciones sobre los ‘sexocontratos’

En la jornada del jueves 12 de noviembre, la mujer que apuntó contra el ex jefe de Estado acudió a la Procuraduría General de la Nación para dar su versión sobre lo que habrían sido las gestiones del exgobernante para recibir contratos en su administración, al parecer, a cambio de favores de tipo sexual; acusaciones que Petro ha negado.

PUBLICIDAD

Deicy Jiménez volverá a la Fiscalía General de la Nación, esta vez para entregar su testimonio en el caso que investiga posibles delitos en la entrega de contratos a su nombre por instrucción del expresidente Gustavo Petro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A su vez, Jiménez está citada para el viernes 13 de noviembre en la Fiscalía para rendir una declaración juramentada, aunque por ahora lo hará en calidad de testigo, mientras avanzan las investigaciones que permitan esclarecer el alcance de las denuncias que pesan contra Petro, que en una reciente entrevista se refirió puntualmente al caso.

“En los cuatro años de gobierno del presidente no hubo ni siquiera prueba de que se hubieran visto personalmente”, afirmó Petro en el diálogo que sostuvo con el activista Levy Rincón, en el que fue enfático en desmarcarse de los señalamientos; a tal punto de preguntarle a los que lo acusan que ¿de dónde sacan que contrató por sexo?”.

PUBLICIDAD