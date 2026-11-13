Abelardo de la Espriella se desahogó y lanzó un mensaje a los críticos de su Gobierno, en la víspera de los 100 días: “No tengo tiempo para contestar sandeces”

Desde Montería, el jefe de Estado lanzó una serie de pullas a sus contradictores y remarcó que su interés es seguir trabajando, según él, al estilo militar; es decir, 20 horas al día. (Presidencia)

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Con su acostumbrado tono, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, respondió a los que cuestionan las decisiones de su administración y reiteró que su prioridad está puesta en el trabajo gubernamental y en la situación del país, antes de enfrascarse en lo que denominó “sandeces” provenientes de la oposición.

Desde Montería, la ciudad en la que se formó, el primer mandatario presentó anuncios de infraestructura para Córdoba y aprovechó para referirse a una operación militar en Tarazá, Antioquia, que está en curso y que buscaría propinarle un duro golpe a las estructuras al margen de la ley que operan en esta zona del territorio nacional.

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“Esta es la política que me gusta a mí, no la política baja del agravio”, expresó De la Espriella ante los asistentes al acto, en referencia a los anuncios en materia de infraestructura que hizo para su departamento. Luego, defendió su ritmo de trabajo y apuntó contra los sectores políticos que critican las ejecutorias de su Gobierno.

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, hizo importantes anuncios en su visita a Montería y también tuvo espacio para lanzarle pullas a sus contradictores políticos. (Presidencia)

“Yo no tengo tiempo para contestar sandeces porque estoy consagrado a Colombia pagando el servicio militar. Veinte horas de trabajo por la patria”, expresó el presidente, en medio de los aplausos de los presentes. “Nada de lo que se pueda hacer por la patria es mucho, porque esta patria lo merece todo”, agregó De la Espriella en su discurso.

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Sus declaraciones se produjeron en la antesala de los 100 días de Gobierno, que se cumplirán el domingo 15 de noviembre, siendo este un período en el que el Ejecutivo ha querido hacer énfasis en la seguridad, pero ha tenido que sortear el fuerte impacto del terremoto del 10 de agosto y promover, según el mandatario, la reactivación de proyectos.

De la Espriella anunció inversiones viales por $ 1,32 billones en Córdoba

Durante su intervención, el jefe de Estado anunció una cartera de proyectos viales para Córdoba por $ 1,32 billones, recursos que, según dijo, serán ejecutados a través del Instituto Nacional de Vías (Invías). La misión de estos recursos será mejorar la conexión entre los municipios y también facilitar el transporte de productos agrícolas.

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Los 100 días del Gobierno de Abelardo de la Espriella se cumplen el domingo 15 de noviembre, en un balance que a su juicio deja aspectos positivos. (REUTERS)

De la Espriella reiteró que su administración completará las obras que quedaron pendientes. “Vamos a terminar todas las obras inconclusas en nuestro Gobierno”, prometió, con el fin de que “el campesino pueda sacar su cosecha sin perderla en el camino y para que las familias cordobesas se muevan seguras” por el territorio.

Entre los proyectos mencionados se destacan el tercer puente sobre el río Sinú, en Montería. De la Espriella señaló que la obra estaba detenida al inicio de su mandato y que ordenó reactivarla con participación de Findeter y el Invías. “Di la orden para destrabarlo y reactivarlo con Findeter y el Invías, y hoy ya va en el 26%”, confirmó el jefe de Estado.

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Esta obra de infraestructura que anunció el presidente para la región que lo vio crecer tendrá 370 metros y una inversión de $ 108.155 millones. “El tercer puente va y lo hacemos en la era del tigre”, dijo De la Espriella, que venía de aceptarle, vía X, la renuncia al ya exgerente del Fondo Milagro, Jaime Andrés Uribe, tras una fuerte reconvención.

El río Sinú es uno de los afluentes hídricos más importantes de la costa norte de Colombia. (Suministrada a Infobae Colombia)

Gobierno prevé recursos para el Bus Sinú y el puente La Doctrina

De la Espriella también anunció una inversión de $144.000 millones para un puente peatonal, de los cuales la Nación aportaría $ 100.000 millones, y a ese paquete sumó $ 13.000 millones para el embarcadero del Bus Sinú. “Ese río me vio crecer. A ese río voy a honrar desde la Presidencia de la República”, indicó el primer mandatario.

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Además, anunció que en diciembre comenzarán las obras del puente La Doctrina, que conectará a Lorica con San Bernardo del Viento. El proyecto contempla una extensión de 284 metros y una inversión cercana a $ 56.000 millones; a la par de señalar que en el corredor del golfo de Morrosquillo se adelantan trabajos en estas poblaciones.

Según indicó, las obras alcanzan el 48% de ejecución e incluyen más de 12 kilómetros de placahuella, un puente y sistemas de drenaje. Para 2027, anticipó dos nuevos proyectos de pavimentación: 13 kilómetros de la variante entre San Marcos y Ayapel, por $ 154.000 millones, y 14 kilómetros pendientes entre Santa Lucía y Moñitos, por $ 98.000 millones.

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También anunció más de $ 200.000 millones para rehabilitar y pavimentar la vía Chinú-Lorica-San Bernardo del Viento.

El presidente Abelardo de la Espriella se ha encargado, él mismo, de liderar operativos militares a lo largo y ancho del país, incluso vistiendo prendas de los uniformados. (REUTERS)

El presidente anticipó resultados de una operación en Tarazá

De la Espriella explicó que llegó al evento con indumentaria militar porque participó en la presentación de los resultados de una operación en Tarazá, Antioquia. “Quería llegar muy puntual, como suelo hacerlo, porque estaba anunciándole al país el operativo que realizamos en Tarazá y presentando a los bandidos que dimos de baja”, dijo el presidente.

En sus declaraciones, el jefe de Estado confirmó que en las próximas horas divulgará los resultados del que calificó como el octavo bombardeo en Tarazá. “En la patria milagro se le trae desarrollo a los pueblos y a la gente de bien y se le cae con mano de hierro a los bandidos. Los vamos a derrotar por la razón o por la fuerza”, puntualizó De la Espriella.

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