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Se conocieron nuevos detalles de la evolución de Adriana Betancur: despertó y fue extubada tras varios días en UCI

Milena López informó que la expresentadora ya recibe tratamiento dirigido contra la bacteria que provocó la infección y continúa bajo observación en Bogotá

Adriana Betancur muestra avances en su recuperación: le retiraron el tubo de intubación (@adri_betancur03/ Instagram)
Adriana Betancur muestra avances en su recuperación: le retiraron el tubo de intubación (@adri_betancur03/ Instagram)
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La expresentadora de Muy buenos días, Adriana Betancur, continúa hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Palermo, en Bogotá, después de enfrentar una serie de complicaciones de salud que requirieron una cirugía, apoyo respiratorio y cambios en el tratamiento de su enfermedad renal.

La comunicadora ingresó al centro médico el 8 de noviembre debido a un fuerte dolor abdominal. En los días posteriores, su hermano, Leonardo Betancur, explicó que atravesaba un cuadro de peritonitis, una infección que afectó el tratamiento de diálisis peritoneal que recibía habitualmente.

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La situación obligó a suspender de forma temporal ese procedimiento y llevó a los especialistas a adoptar nuevas medidas médicas. Según la información conocida por familiares y personas cercanas, la acumulación de líquidos en el organismo comprometió sus pulmones, por lo que los médicos tuvieron que intubarla y trasladarla a cuidados intensivos.

El hermano de Adriana Betancur habló de su estado de salud y pidió un traslado médico (@adri_betancur03/ Instagram)
Adriana Betancur continúa bajo cuidados intensivos en la Clínica Palermo tras presentar complicaciones de salud. (@adri_betancur03/ Instagram)

En medio de ese panorama, el 13 de noviembre se conoció una actualización sobre su evolución. La presentadora recuperó la consciencia y fue extubada, de acuerdo con una publicación de su colega Milena López, que ha seguido de cerca el proceso de salud de Betancur. “Le quitaron el tubo a Adri. Seguimos orando por tu recuperación”, escribió López en sus redes sociales, al compartir la novedad sobre la expresentadora.

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Además del retiro del tubo de intubación, los médicos identificaron la bacteria que estaría relacionada con la infección que afectó a Adriana Betancur. Este hallazgo permitió iniciar un tratamiento con un antibiótico específico, dirigido a combatir el agente infeccioso detectado.

La información representa un avance dentro de su proceso hospitalario, aunque la presentadora continúa en la UCI bajo supervisión médica. Hasta el momento, no se ha informado una fecha estimada para su salida de cuidados intensivos ni un pronóstico sobre el tiempo que requerirá para completar su recuperación.

Betancur fue sometida a una intervención quirúrgica el 11 de noviembre, cuando ya permanecía internada por las complicaciones que presentó. No se han revelado detalles sobre el procedimiento practicado, pero se conoció que hizo parte de la atención necesaria ante el cuadro que enfrentaba.

Milena López informó que Adriana Betancur despertó y los médicos retiraron el tubo de intubación (@smilelopez/ Instagram)
Milena López informó que Adriana Betancur despertó y los médicos retiraron el tubo de intubación (@smilelopez/ Instagram)

La evolución de la comunicadora ha mantenido pendientes a sus amigos, colegas y seguidores. Milena López ha sido una de las personas que ha divulgado actualizaciones sobre la presentadora y ha pedido apoyo para ella durante la hospitalización.

Adriana Betancur continuará con sesiones de hemodiálisis

La presentadora también deberá seguir con sesiones de hemodiálisis, procedimiento que reemplaza parte de la función de los riñones al filtrar la sangre y retirar sustancias que el organismo no logra eliminar por sí solo.

La necesidad de este tratamiento se relaciona con la suspensión temporal de la diálisis peritoneal, debido a la peritonitis. Este tipo de infección afecta el revestimiento interno del abdomen y puede representar una complicación para pacientes que utilizan esa modalidad de diálisis.

El cuadro médico de Betancur se agravó cuando la retención de líquidos afectó el funcionamiento de sus pulmones. Esa situación llevó al equipo tratante a recurrir a la intubación y al manejo en cuidados intensivos, donde continúa bajo vigilancia especializada.

La extubación indica que los médicos pudieron retirar el soporte respiratorio invasivo. Sin embargo, la presentadora aún requiere seguimiento por su condición renal, la infección y las consecuencias que dejó el compromiso pulmonar.

El mensaje de Milena López generó reacciones de alivio entre usuarios de redes sociales, quienes han enviado mensajes de apoyo a Adriana Betancur desde que se conoció su ingreso a la clínica.

Adriana Betancur
Seguidores de Adriana Betancur enviaron mensajes de apoyo tras la actualización compartida por Milena López (@adri_betancur03 / Instagram)

López se limitó a informar que el tubo de intubación fue retirado y que la presentadora despertó. La colega de Betancur no ofreció mayores detalles sobre su condición actual ni sobre las decisiones médicas que podrían adoptarse en los próximos días.

Por ahora, Adriana Betancur permanece en la Clínica Palermo, en Bogotá, mientras recibe el antibiótico indicado tras la identificación de la bacteria y continúa con hemodiálisis. Sus allegados esperan nuevas actualizaciones sobre su respuesta al tratamiento y su evolución después de la cirugía y el paso por cuidados intensivos.

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