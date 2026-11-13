Petro confesó que le pidió a Deicy Jiménez trabajar en el Congreso, pero negó encuentros con ella: “Casi vomito por las condiciones laborales”

El expresidente Gustavo Petro aseguró que jamás tuvo intimidad con Deicy Jiménez (Joel González/Presidencia de Colombia - captura de video/@deicyjimenez_/Instagram)

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El expresidente Gustavo Petro volvió a referirse al escándalo que ahora lo salpica por la denuncia que hizo la ciudadana Deicy Jiménez, en relación con la presunta prestación de servicios sexuales al exmandatario y el pago a través de contratos con el Estado.

En una publicación en su cuenta de X, el ex jefe de Estado nuevamente negó haber mantenido relaciones íntimas con la mujer —que tuvo contratos en distintas entidades del Gobierno y en el Congreso de la República— y aseguró que, siendo senador de la República, no administró recursos estatales.

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“Nunca tuve un encuentro personal con la señora Deicy Jiménez en mi presidencia. Y la respuesta de la misma Deicy Jiménez ratifica mi afirmación. Como senador nunca manejé dineros públicos, contrario a lo que afirma la periodista de esta emisora”, precisó el exmandatario en la red social.

De igual manera, reveló que conoció el lugar en donde Jiménez, al parecer, trabajaba como modelo webcam. Además, afirmó que sus condiciones de trabajo no eran adecuadas y las calificó como una especie de “esclavitud”. Según detalló, ese fue el motivo por el cual le pidió que trabajara en el Legislativo.

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“Pude observar el lugar de trabajo de Deicy Jiménez en el estudio webcam en Suba, Bogotá, y casi vomito por las condiciones laborales de esclavitud en que se encontraba, esa fue la razón por la que le pedí buscara un trabajo formal de acuerdo a sus estudios en el Congreso de la República (sic)”, explicó el expresidente.

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