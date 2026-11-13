Colombia

Petro confesó que le pidió a Deicy Jiménez trabajar en el Congreso, pero negó encuentros con ella: “Casi vomito por las condiciones laborales”

El expresidente aseguró que conoció el lugar donde la mujer trabajaba como modelo webcam. Se trataría de un sitio ubicado en la localidad de Suba, en Bogotá

El expresidente Gustavo Petro aseguró que jamás tuvo intimidad con Deicy Jiménez (Joel González/Presidencia de Colombia - captura de video/@deicyjimenez_/Instagram)
El expresidente Gustavo Petro aseguró que jamás tuvo intimidad con Deicy Jiménez (Joel González/Presidencia de Colombia - captura de video/@deicyjimenez_/Instagram)
Guardar

El expresidente Gustavo Petro volvió a referirse al escándalo que ahora lo salpica por la denuncia que hizo la ciudadana Deicy Jiménez, en relación con la presunta prestación de servicios sexuales al exmandatario y el pago a través de contratos con el Estado.

En una publicación en su cuenta de X, el ex jefe de Estado nuevamente negó haber mantenido relaciones íntimas con la mujer —que tuvo contratos en distintas entidades del Gobierno y en el Congreso de la República— y aseguró que, siendo senador de la República, no administró recursos estatales.

PUBLICIDAD

Nunca tuve un encuentro personal con la señora Deicy Jiménez en mi presidencia. Y la respuesta de la misma Deicy Jiménez ratifica mi afirmación. Como senador nunca manejé dineros públicos, contrario a lo que afirma la periodista de esta emisora”, precisó el exmandatario en la red social.

De igual manera, reveló que conoció el lugar en donde Jiménez, al parecer, trabajaba como modelo webcam. Además, afirmó que sus condiciones de trabajo no eran adecuadas y las calificó como una especie de “esclavitud”. Según detalló, ese fue el motivo por el cual le pidió que trabajara en el Legislativo.

PUBLICIDAD

Pude observar el lugar de trabajo de Deicy Jiménez en el estudio webcam en Suba, Bogotá, y casi vomito por las condiciones laborales de esclavitud en que se encontraba, esa fue la razón por la que le pedí buscara un trabajo formal de acuerdo a sus estudios en el Congreso de la República (sic)”, explicó el expresidente.

En desarrollo...

Temas Relacionados

Gustavo PetroDeicy JiménezSexocontratosContratos de Deicy JiménezColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Abelardo de la Espriella se desahogó y lanzó un mensaje a los críticos de su Gobierno, en la víspera de los 100 días: “No tengo tiempo para contestar sandeces”

Durante un acto en la capital cordobesa, el jefe de Estado reivindicó su estrategia de seguridad y presentó compromisos de infraestructura para la región caribeña, además de asegurar que prioriza el trabajo gubernamental sobre las polémicas

Abelardo de la Espriella se desahogó y lanzó un mensaje a los críticos de su Gobierno, en la víspera de los 100 días: “No tengo tiempo para contestar sandeces”

A 41 años de la tragedia de Armero, solo una de las 23 recomendaciones para reparar a las víctimas se ha cumplido: esta es la advertencia de la Defensoría

Las personas sobrevivientes y sus familias continúan enfrentando vulneraciones de derechos humanos relacionadas con el desplazamiento, la falta de vivienda digna, las dificultades para acceder a servicios básicos y la ausencia de garantías de reparación integral

A 41 años de la tragedia de Armero, solo una de las 23 recomendaciones para reparar a las víctimas se ha cumplido: esta es la advertencia de la Defensoría

Pitbull en Medellín: este es el escenario y los precios para la presentación del artista, en 2027

Tras el anuncio de la fecha del show, programado para el 4 de febrero de 2027, ya se conocen el lugar exacto y el esquema completo de precios de la boletería para el inicio del paso de la gira ‘I’m Back’ por América Latina

Pitbull en Medellín: este es el escenario y los precios para la presentación del artista, en 2027

Una valla que pide libertad para ‘Juancho Kily’, acusado por abuso sexual contra surfista menor de edad, generó polémica en Puerto Colombia: “Soy inocente”

El abogado de la adolescente pidió retirar la estructura y denunció que su instalación constituye una revictimización

Una valla que pide libertad para ‘Juancho Kily’, acusado por abuso sexual contra surfista menor de edad, generó polémica en Puerto Colombia: “Soy inocente”

Colombia vs. Chile - EN VIVO: titular de Colombia confirmada, siga aquí el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

La Amarilla volverá a la acción previo al cierre del 2026 y con Néstor Lorenzo probando variantes tácticas con los nuevos jugadores

Colombia vs. Chile - EN VIVO: titular de Colombia confirmada, siga aquí el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

Pitbull en Medellín: este es el escenario y los precios para la presentación del artista, en 2027

Pitbull en Medellín: este es el escenario y los precios para la presentación del artista, en 2027

Rosalía recibió de Juanes el Álbum del Año en los Latin Grammy 2026: “Cuando solo había cien personas en una sala en Madrid, ahí estabas tú”

La-33 se prepara para su concierto de aniversario en el Royal Center y lo celebra rescatando una grabación de sus inicios

Yaya Muñoz se partió dos dientes a días de subirse al ring de ‘Stream Fighters’: qué pasó y cómo luce la presentadora

Paola Jara respondió a las críticas por su aspecto actual en un video que se volvió viral: “Normalicemos”

Deportes

Colombia vs. Chile - EN VIVO: titular de Colombia confirmada, siga aquí el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Colombia vs. Chile - EN VIVO: titular de Colombia confirmada, siga aquí el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Iván Vélez, gerente deportivo, puso en duda su continuidad en el América tras la decisión del TAS: “Si es de hacerme responsable, no tengo problema”

Carlos Bacca recordó el penal que erró y que contribuyó a la eliminación de Colombia en el Mundial Rusia 2018: “Roberto Baggio creo que botó tres”

La Federación Colombiana de Fútbol anunció quién dirigirá la Comisión Arbitral en forma provisional: esta es su hoja de vida

El futbolista del Deportivo Pereira Walmer Pacheco fue nominado a importante premio por su labor humanitaria tras el terremoto en Colombia: podría recibir diez mil dólares