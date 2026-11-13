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Paola Jara respondió a las críticas por su aspecto actual en un video que se volvió viral: “Normalicemos”

La intérprete reaccionó a las publicaciones que cuestionaron sus líneas de expresión y reactivaron una controversia vinculada con su vida sentimental

Paola Jara pidió no criticar apariencias tras comentarios sobre su rostro (@paolajarapj/ Instagram)
Paola Jara pidió no criticar apariencias tras comentarios sobre su rostro (@paolajarapj/ Instagram)
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La cantante de música popular Paola Jara reaccionó a los comentarios sobre su apariencia física que circularon en redes sociales luego de una reciente entrevista.

La artista publicó un mensaje en sus historias de Instagram en el que pidió frenar los juicios sobre el aspecto de otras personas, después de que varios usuarios comentaran sus líneas de expresión y la compararan con Sandra Barrios, exesposa de su pareja, Jessi Uribe.

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“Normalicemos que todo lo que está bien es vivir y no criticar las apariencias de los demás”, escribió Jara en su cuenta, donde reúne a más de seis millones de seguidores.

La publicación se conoció después de que imágenes de la cantante durante un evento y una entrevista circularan en distintas plataformas. Algunos usuarios se refirieron al rostro de Jara y a los cambios que percibieron en su apariencia. Otros retomaron una discusión vinculada con el inicio de su relación con Jessi Uribe y compararon su aspecto con el de Sandra Barrios.

Imágenes de Paola Jara durante una entrevista despertaron críticas (@muy.buenos.das47/ TikTok)
Imágenes de Paola Jara durante una entrevista despertaron críticas (@muy.buenos.das47/ TikTok)

Las reacciones dividieron a los internautas. Mientras una parte de los comentarios insistió en hablar de la edad y el físico de ambas mujeres, otros usuarios cuestionaron que se mantenga una rivalidad en línea basada en la imagen de dos personas que han estado relacionadas con el cantante santandereano.

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Las imágenes de Paola Jara reactivaron comparaciones con Sandra Barrios

La controversia surgió a partir de una aparición pública de Paola Jara, en la que algunos usuarios señalaron que se veían líneas de expresión en su rostro. Desde allí, varias cuentas compartieron comentarios sobre la edad de la intérprete y la contrastaron con Sandra Barrios.

Sandra Barrios fue esposa de Jessi Uribe antes de que el cantante confirmara su relación con Paola Jara. La relación entre los artistas estuvo rodeada de cuestionamientos en sus inicios, pues en redes sociales se difundieron señalamientos sobre la separación de Uribe y su entonces esposa.

Años después, las comparaciones entre Jara y Barrios volvieron a aparecer, esta vez por la apariencia física de ambas. Algunos usuarios señalaron que la cantante se veía de mayor edad que Sandra, pese a que Jara era más joven cuando comenzó su relación con Uribe.

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Usuarios comentaron las líneas de expresión de la intérprete y retomaron discusiones sobre su vida sentimental (Photo by Giorgio VIERA / AFP)

La discusión no se limitó a las imágenes del evento. También revivió comentarios sobre el pasado sentimental del cantante y la versión de que la actual pareja habría tenido relación con la ruptura de su matrimonio anterior.

Paola Jara pidió dejar de criticar las apariencias

Ante los comentarios, la artista publicó un mensaje sin referirse de forma directa a Sandra Barrios, Jessi Uribe o a las imágenes que originaron la conversación. Sin embargo, el contenido de su historia se interpretó como una respuesta a las críticas sobre su físico. “Normalicemos que todo lo que está bien es vivir y no criticar las apariencias de los demás”, expresó Paola Jara.

La frase se difundió entre sus seguidores y recibió comentarios de apoyo. Algunos usuarios destacaron que las críticas a la apariencia de figuras públicas suelen aumentar cuando se trata de mujeres y cuestionaron que las redes mantengan enfrentamientos entre personas que no han participado en la discusión.

“Normalicemos que todo lo que está bien es vivir y no criticar las apariencias de los demás”, escribió Paola Jara (@paolajarapj/ Instagram)
“Normalicemos que todo lo que está bien es vivir y no criticar las apariencias de los demás”, escribió Paola Jara (@paolajarapj/ Instagram)

“Eres hermosaaaa mi pao q jamás importe el q dirán 🤷🏼‍♀️“, escribió una internauta en una de las publicaciones que abordó el tema. Otro comentario que recibió reacciones planteó: “Dejen de criticar, por favor, todas las mujeres son hermosas”.

En las respuestas también hubo personas que recordaron que el paso del tiempo, la exposición pública, los ritmos de trabajo y las decisiones personales pueden influir en la imagen de cada persona. Otros rechazaron que se utilice el aspecto físico como argumento para retomar una controversia relacionada con la vida sentimental de Jara y Uribe.

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