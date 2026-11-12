Siguen las agresiones contra agentes de tránsito en Medellín: uniformado fue embestido por un motociclista

Un agente de movilidad afrontó amenazas y la persecución con cuchillo por parte de un motociclista en el sector comercial de El Hueco (Alcaldía de Medellín)

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Dos agresiones contra agentes de tránsito en menos de una semana encendieron las alertas en Medellín.

Un funcionario resultó lesionado en Robledo tras ser embestido por un motociclista, mientras que otro fue perseguido y amenazado con un cuchillo en el sector de El Hueco, en el centro de la ciudad.

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El caso de Robledo terminó con la captura del presunto responsable, que deberá responder por violencia contra servidor público y daño en bien ajeno. En el hecho ocurrido en el centro, la Secretaría de Movilidad presentó una denuncia penal e instó a identificar a un tercer hombre que apareció armado.

Los dos episodios muestran que los riesgos para los agentes de movilidad en Medellín no se limitan a controles, comparendos o inmovilizaciones. Los funcionarios también enfrentan agresiones cuando regulan el tránsito o intervienen para asistir a ciudadanos en medio de altercados en la vía pública.

Agente embestido

El hecho más reciente ocurrió en el barrio Robledo, en el occidente de Medellín. Un agente de tránsito sufrió una lesión de gravedad en uno de sus hombros después de intervenir en una discusión entre un motociclista y una mujer que se movilizaba en automóvil.

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Ciudadanos del sector de Robledo retuvieron al motociclista que embistió al funcionario hasta la llegada de la Policía Nacional (Alcaldía Medellín)

Según el reporte de las autoridades, el conductor de la moto protagonizó un altercado con la ciudadana. Durante la confrontación, habría tomado una piedra y rompió uno de los vidrios del vehículo.

El funcionario de la Secretaría de Movilidad se acercó para auxiliar a la mujer. El motociclista habría intentado escapar y dirigió la motocicleta contra el agente, quien quedó lesionado tras el impacto.

Varias personas que estaban en el sector intervinieron para impedir que el hombre abandonara el lugar. La comunidad lo retuvo hasta que llegaron uniformados de la Policía Nacional, que concretaron su captura.

Las autoridades también inmovilizaron la motocicleta. El reporte oficial indicó que el vehículo era utilizado para prestar un servicio de transporte no autorizado.

El detenido afrontará un proceso judicial por los presuntos delitos de violencia contra servidor público y daño en bien ajeno. La actuación ocurrió después de que el agente intentara proteger a la mujer y de que el automóvil resultara afectado.

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Las autoridades inmovilizaron la motocicleta involucrada en el incidente de Robledo porque operaba como transporte informal no autorizado (Alcaldía de Medellín)

La situación puso nuevamente el foco sobre las condiciones en las que trabajan los agentes de tránsito. Sus labores incluyen operativos, controles vehiculares, regulación de la circulación y atención de incidentes en distintos sectores de la ciudad.

Primer caso

Días antes, otro agente fue atacado en inmediaciones de la carrera 53 con calle 46, en el sector de Maturín. El episodio ocurrió durante el pasado fin de semana, cuando el funcionario cumplía tareas de regulación y control vehicular.

Un joven reconoció al guarda y empezó a reclamarle por un procedimiento de tránsito anterior. El hombre relacionó al funcionario con la inmovilización de una motocicleta y un comparendo impuesto el 31 de octubre.

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La sanción se había aplicado durante un operativo por las rodadas de Halloween en el sector de Barrio Antioquia. El comparendo correspondía a conducir sin licencia.

Más tarde se estableció que el agente amenazado no era quien había inmovilizado la motocicleta ni quien elaboró la sanción. Aun así, el joven lo responsabilizó por aquel procedimiento.

Un civil con arma de fuego intervino en la carrera 53 para frenar el ataque con arma blanca contra el servidor público (captura de video)

Durante la confrontación, el hombre sacó un cuchillo, golpeó al funcionario y lo persiguió mientras lo amenazaba. El agente retrocedió para evitar el ataque y conservar distancia frente a su agresor.

El episodio escaló cuando un tercer hombre, que portaba un arma de fuego, intervino. Su presencia llevó al joven a desistir de la agresión y retirarse del lugar, aunque antes lanzó nuevas amenazas contra el guarda.

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La aparición de esa persona armada quedó registrada en videos que circularon en redes sociales. Las autoridades pidieron avanzar en su identificación para establecer qué ocurrió durante su intervención.