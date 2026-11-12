Colombia

Siguen las agresiones contra agentes de tránsito en Medellín: uniformado fue embestido por un motociclista

El motociclista fue detenido después de embestir al funcionario durante su escape, luego de que varias personas evitaran su salida del sector hasta la llegada de la Policía Nacional al lugar

Un agente de movilidad afrontó amenazas y la persecución con cuchillo por parte de un motociclista en el sector comercial de El Hueco (Alcaldía de Medellín)
Un agente de movilidad afrontó amenazas y la persecución con cuchillo por parte de un motociclista en el sector comercial de El Hueco (Alcaldía de Medellín)
Guardar

Dos agresiones contra agentes de tránsito en menos de una semana encendieron las alertas en Medellín.

Un funcionario resultó lesionado en Robledo tras ser embestido por un motociclista, mientras que otro fue perseguido y amenazado con un cuchillo en el sector de El Hueco, en el centro de la ciudad.

PUBLICIDAD

El caso de Robledo terminó con la captura del presunto responsable, que deberá responder por violencia contra servidor público y daño en bien ajeno. En el hecho ocurrido en el centro, la Secretaría de Movilidad presentó una denuncia penal e instó a identificar a un tercer hombre que apareció armado.

Los dos episodios muestran que los riesgos para los agentes de movilidad en Medellín no se limitan a controles, comparendos o inmovilizaciones. Los funcionarios también enfrentan agresiones cuando regulan el tránsito o intervienen para asistir a ciudadanos en medio de altercados en la vía pública.

Agente embestido

El hecho más reciente ocurrió en el barrio Robledo, en el occidente de Medellín. Un agente de tránsito sufrió una lesión de gravedad en uno de sus hombros después de intervenir en una discusión entre un motociclista y una mujer que se movilizaba en automóvil.

PUBLICIDAD

Ciudadanos del sector de Robledo retuvieron al motociclista que embistió al funcionario hasta la llegada de la Policía Nacional (Alcaldía Medellín)
Ciudadanos del sector de Robledo retuvieron al motociclista que embistió al funcionario hasta la llegada de la Policía Nacional (Alcaldía Medellín)

Según el reporte de las autoridades, el conductor de la moto protagonizó un altercado con la ciudadana. Durante la confrontación, habría tomado una piedra y rompió uno de los vidrios del vehículo.

El funcionario de la Secretaría de Movilidad se acercó para auxiliar a la mujer. El motociclista habría intentado escapar y dirigió la motocicleta contra el agente, quien quedó lesionado tras el impacto.

Varias personas que estaban en el sector intervinieron para impedir que el hombre abandonara el lugar. La comunidad lo retuvo hasta que llegaron uniformados de la Policía Nacional, que concretaron su captura.

Las autoridades también inmovilizaron la motocicleta. El reporte oficial indicó que el vehículo era utilizado para prestar un servicio de transporte no autorizado.

El detenido afrontará un proceso judicial por los presuntos delitos de violencia contra servidor público y daño en bien ajeno. La actuación ocurrió después de que el agente intentara proteger a la mujer y de que el automóvil resultara afectado.

Agente de tránsito Medellín-Colombia
Las autoridades inmovilizaron la motocicleta involucrada en el incidente de Robledo porque operaba como transporte informal no autorizado (Alcaldía de Medellín)

La situación puso nuevamente el foco sobre las condiciones en las que trabajan los agentes de tránsito. Sus labores incluyen operativos, controles vehiculares, regulación de la circulación y atención de incidentes en distintos sectores de la ciudad.

Primer caso

Días antes, otro agente fue atacado en inmediaciones de la carrera 53 con calle 46, en el sector de Maturín. El episodio ocurrió durante el pasado fin de semana, cuando el funcionario cumplía tareas de regulación y control vehicular.

Un joven reconoció al guarda y empezó a reclamarle por un procedimiento de tránsito anterior. El hombre relacionó al funcionario con la inmovilización de una motocicleta y un comparendo impuesto el 31 de octubre.

La sanción se había aplicado durante un operativo por las rodadas de Halloween en el sector de Barrio Antioquia. El comparendo correspondía a conducir sin licencia.

Más tarde se estableció que el agente amenazado no era quien había inmovilizado la motocicleta ni quien elaboró la sanción. Aun así, el joven lo responsabilizó por aquel procedimiento.

Un civil con arma de fuego intervino en la carrera 53 para frenar el ataque con arma blanca contra el servidor público (captura de video)
Un civil con arma de fuego intervino en la carrera 53 para frenar el ataque con arma blanca contra el servidor público (captura de video)

Durante la confrontación, el hombre sacó un cuchillo, golpeó al funcionario y lo persiguió mientras lo amenazaba. El agente retrocedió para evitar el ataque y conservar distancia frente a su agresor.

El episodio escaló cuando un tercer hombre, que portaba un arma de fuego, intervino. Su presencia llevó al joven a desistir de la agresión y retirarse del lugar, aunque antes lanzó nuevas amenazas contra el guarda.

La aparición de esa persona armada quedó registrada en videos que circularon en redes sociales. Las autoridades pidieron avanzar en su identificación para establecer qué ocurrió durante su intervención.

Temas Relacionados

Agresión agentes de tránsitoSecretaría de MovilidadMedellínCaptura motociclistaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Este es el lujoso chupete que le regalaron a Kairo, el hijo de Karina García y Kris R: tendría diamantes incrustados

El cantante compartió una imagen del accesorio personalizado que recibió su hijo recién nacido junto a Karina García

Este es el lujoso chupete que le regalaron a Kairo, el hijo de Karina García y Kris R: tendría diamantes incrustados

El representante Santiago Osorio cuestionó la ausencia del gerente del Fondo Milagro en el Congreso: “No da la cara porque no ha puesto un tornillo”

El congresista afirmó que Jaime Uribe remitió un escrito de 11 páginas el día de la sesión, tras justificar su ausencia por un viaje a Roldanillo con el presidente Abelardo de la Espriella

El representante Santiago Osorio cuestionó la ausencia del gerente del Fondo Milagro en el Congreso: “No da la cara porque no ha puesto un tornillo”

Quien era ‘Negro Perea’, el cabecilla del Clan del Golfo que fue abatido en bombardeo ordenado por Abelardo de la Espriella en Antioquia: era mano derecha de ‘Chiquito Malo’ y de ‘Gonzalito’

El cabecilla del frente Manuel Alexander Ariza murió durante un despliegue aéreo en Tarazá, junto a siete presuntos integrantes armados, tras un operativo conjunto donde las tropas estatales destruyeron su campamento e incautaron fusiles y explosivos

Quien era ‘Negro Perea’, el cabecilla del Clan del Golfo que fue abatido en bombardeo ordenado por Abelardo de la Espriella en Antioquia: era mano derecha de ‘Chiquito Malo’ y de ‘Gonzalito’

Por fallas mecánicas en el tren de aterrizaje avión llegó de emergencia al aeropuerto El Dorado: bomberos desplazaron cinco vehículos

La aeronave fue recibida en pista por vehículos de emergencia, desplegados de forma preventiva ante el reporte sobre el posible desperfecto mecánico. Hasta el momento, la autoridad aeronáutica no informó novedades durante el procedimiento de aterrizaje

Por fallas mecánicas en el tren de aterrizaje avión llegó de emergencia al aeropuerto El Dorado: bomberos desplazaron cinco vehículos

Jefferson Lerma se quedó sin técnico: Crystal Palace despidió a Pierre Sage y sigue en zona de descenso de la Premier League de Inglaterra

El técnico francés llegó en la pretemporada 2026-2027 para reemplazar al austriaco Oliver Glasner, pero no logró enderezar el camino del equipo londinense

Jefferson Lerma se quedó sin técnico: Crystal Palace despidió a Pierre Sage y sigue en zona de descenso de la Premier League de Inglaterra
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

Este es el lujoso chupete que le regalaron a Kairo, el hijo de Karina García y Kris R: tendría diamantes incrustados

Este es el lujoso chupete que le regalaron a Kairo, el hijo de Karina García y Kris R: tendría diamantes incrustados

Anuel AA acusó a Karol G de robarlo al final de su relación: las redes sociales reaccionaron

Así quedó el Top 10 de ‘MasterChef Celebrity’: Jimmy Vásquez quedó eliminado

Fonseca recibió homenaje de jóvenes talentos de la Fundación Latin Grammy en Las Vegas: así fue la presentación

Bogotá recibirá feria del cacao tras récord de US$413 millones en exportaciones y un sector que sostiene a 65.000 familias

Deportes

Jefferson Lerma se quedó sin técnico: Crystal Palace despidió a Pierre Sage y sigue en zona de descenso de la Premier League de Inglaterra

Jefferson Lerma se quedó sin técnico: Crystal Palace despidió a Pierre Sage y sigue en zona de descenso de la Premier League de Inglaterra

Luis Díaz ya entrena con el Bayern Múnich y está en la etapa final de su recuperación: cuándo podría volver a jugar

Así ve la prensa chilena el encuentro de la fecha FIFA ante Colombia: “Estos partidos son para medirnos”

Colombia vs. Chile: hora y dónde ver el amistoso de la Tricolor por la última fecha FIFA del 2026

Murió Javier ‘Toro’ Tamayo, histórico delantero del fútbol colombiano y dueño de un récord con la selección Colombia