Colombia

Quien era ‘Negro Perea’, el cabecilla del Clan del Golfo que fue abatido en bombardeo ordenado por Abelardo de la Espriella en Antioquia: era mano derecha de ‘Chiquito Malo’ y de ‘Gonzalito’

El cabecilla del frente Manuel Alexander Ariza murió durante un despliegue aéreo en Tarazá, junto a siete presuntos integrantes armados, tras un operativo conjunto donde las tropas estatales destruyeron su campamento e incautaron fusiles y explosivos

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El ataque aéreo contra el campamento en Antioquia constituyó el octavo bombardeo militar ordenado por el Gobierno desde el 7 de agosto. (Reuters/Ministerio de Defensa)
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Haminton Mosquera Palacio, conocido como alias Negro Perea, señalado cabecilla de la subestructura Manuel Alexander Ariza del Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), fue abatido durante un bombardeo efectuado en la zona rural de Tarazá, Antioquia, en la madrugada del miércoles 11 de noviembre de 2026.

Así lo confirmó el presidente Abelardo de la Espriella, que además de la muerte de uno de los diez cabecillas prioritarios del país, también reportó que siete presuntos integrantes de la organización cayeron en el operativo militar, de acuerdo con el balance preliminar de la operación denominada Nehemías. La ofensiva fue ejecutada por el Ejército Nacional, con inteligencia de la Policía Nacional y apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana.

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Durante el operativo, las autoridades incautaron cinco fusiles, dos pistolas, cuatro minas antipersonales y equipos de comunicación. Además, destruyeron un campamento que, según Presidencia, era utilizado para coordinar actividades criminales. El ataque aéreo, realizado la noche del 10 de noviembre, fue el octavo bombardeo ordenado por el Gobierno desde el 7 de agosto.

Abelardo de la Espriella (@ABDELAESPRIELLA/X)
El presidente Abelardo de la Espriella informó sobre la muerte de alias Negro Perea durante una operación militar en Tarazá, Antioquia (@ABDELAESPRIELLA/X)

“¡Seguimos golpeando la cúpula del Clan del Golfo, debilitando sus finanzas y destruyendo su capacidad criminal!”, indicó el mandatario en su cuenta de X. Además, invitó a los demás integrantes del EGC a que acepten el sometimiento a la justicia o que, en sus palabras, se atengan a la ofensiva de las Fuerzas Militares.

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A los cabecillas de estas organizaciones les advierto: no tendrán escondite ni tranquilidad mientras sigan asesinando, extorsionando y aterrorizando a los colombianos. ¡La ofensiva no se detiene! Vamos a recuperar el control del territorio y a imponer la autoridad del Estado!”, añadió el jefe de Estado.

De la Espriella indicó que alias Negro Perea era subordinado directo de José Gonzalo Sánchez Sánchez, alias Gonzalito, que fungía como el segundo al mando del Clan del Golfo, pero que murió el 1 de febrero de 2026 por ahogamiento, mientras se trasladaba hacia una Zona de Ubicación Temporal (ZUT), en el contexto de los acercamientos entre el Gobierno de Gustavo Petro y el EGC.

Alias Negro Perea integró la estructura criminal del Clan del Golfo, organización encabezada por alias Chiquito Malo y en la que también tuvo un papel de mando alias Gonzalito, fallecido en febrero de 2026 (Colprensa/Policía Nacional)
Alias Negro Perea integró la estructura criminal del Clan del Golfo, organización encabezada por alias Chiquito Malo y en la que también tuvo un papel de mando alias Gonzalito, fallecido en febrero de 2026 (Colprensa/Policía Nacional)

“Este criminal, subordinado directamente a alias ‘Gonzalito’, era señalado de ordenar homicidios, desplazamientos forzados y ataques contra nuestra Fuerza Pública, incluido el asesinato de un patrullero en Tarazá en 2025”, indicó el presidente.

Incluso, en el organigrama publicado por las autoridades se observa que este sujeto aparecía como uno de los subversivos de confianza de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, máximo cabecilla del Clan del Golfo. Además, las autoridades habían ofrecido una recompensa de hasta 2.018 millones de pesos por información que permitiera su captura.

Prontuario criminal de ‘Negro Perea’

De acuerdo con informes de inteligencia militar, conocidos por Infobae Colombia, Haminton Mosquera Palacio, de 49 años, comenzó a ser identificado con el alias Negro Perea en 2016. Ese mismo año fue nombrado cabecilla de comisión de la subestructura Julio César Vargas Torres, uno de sus primeros cargos conocidos dentro del Clan del Golfo.

Negro Perea (@ABDELAESPRIELLA/X)
Alias Negro Perea era señalado como cabecilla de la subestructura Manuel Alexander Ariza del Clan del Golfo (@ABDELAESPRIELLA/X)

Su ascenso se aceleró durante los años siguientes. En noviembre de 2023 asumió como comandante de una compañía de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés. En julio de 2024 figuraba como cabecilla principal de la estructura Jairo Julio de Hoyos; en diciembre de ese año regresó a la Arboleda Garcés como cabecilla armado y, para junio de 2025, ejercía como tercer cabecilla de la Julio César Vargas Torres.

Las autoridades lo señalaban de participar en homicidios, acciones armadas y hechos que afectaron a comunidades rurales de Antioquia. Entre los casos atribuidos a su trayectoria está el asesinato de cuatro miembros de un destacamento del Ejército en la vereda Las Manuelas, en Segovia, ocurrido el 16 de febrero de 2024 durante una operación militar contra el Clan del Golfo.

También fue vinculado con confrontaciones contra el frente 36 de las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Reportes oficiales lo relacionaron con combates en las veredas Lejanías, de Remedios; La Loma y El Pescado, de Yarumal; y Berlín y Buenavista, de Briceño, municipios del departamento de Antioquia. Esos enfrentamientos derivaron en confinamientos y desplazamientos de campesinos, según la institución castrense.

Clan del Golfo
Alias Negro Perea fue vinculado por las autoridades con homicidios, desplazamientos forzados y ataques contra la Fuerza Pública (Colprensa)

En 2025 y 2026, sus superiores le encargaron ampliar la presencia de la organización en el Norte, Nordeste y Bajo Cauca antioqueño, así como hacia el sur de Bolívar. En febrero de 2025 habría liderado el avance de la Julio César Vargas Torres en la zona rural de Tarazá. Un año después encabezó movimientos de la subestructura Manuel Alexander Ariza entre Zaragoza y Segovia, con dirección a Mina Nueva, en el sur de Bolívar.

Ese avance territorial estuvo acompañado de confrontaciones y desplazamientos, según las autoridades. En junio de 2026, Negro Perea fue designado cabecilla de la subestructura Manuel Alexander Ariza y quedó al mando de 60 hombres armados, de acuerdo con Teleantioquia.

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