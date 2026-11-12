Colombia

Colombianos valoran positivamente la seguridad en los primeros 100 días de Abelardo de la Espriella, según encuesta de Cifras y Conceptos

El sondeo identifica respaldo a las acciones contra bandas criminales, narcotráfico y delincuencia común, y expone que solo una décima parte del país recuerda el nombre de algún ministro

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El respaldo hacia el mandatario se concentra en personas mayores de 55 años y ciudadanos afines a la derecha política (Cristian Bayona/Colprensa)
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Abelardo de la Espriella está a portas de cumplir 100 días como presidente de Colombia, por lo que se vienen conociendo los primeros balances sobre su administración.

Recientemente, el jueves 12 de noviembre de 2026, se difundió la encuesta Polimétrica de la firma Cifras y Conceptos, en la que se interrogó a la ciudadanía nacional sobre su percepción frente al manejo del jefe de Estado en sus primeros días de Gobierno.

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Los resultados fueron explicados por su director, César Caballero quien, en una entrevista concedida a Caracol Radio, detalló que el sondeo perfila una evaluación con apoyos en seguridad y reparos en áreas como las relaciones internacionales, la justicia y la comunicación gubernamental.

Abelardo De La Espriella
La presencia del presidente en las regiones fue una de las acciones con mayor respaldo ciudadano (Presidencia)

Imagen del presidente

Inicialmente, Caballero señaló que la imagen favorable del mandatario se ubica por debajo del 50%. Al comparar la medición con los primeros meses de gobiernos anteriores, dijo que De la Espriella supera el registro de Iván Duque y el de Juan Manuel Santos en su segundo mandato, pero queda por debajo de los niveles que tuvieron Santos al inicio de su primera presidencia y de su antecesor Gustavo Petro.

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El director de la firma resumió la percepción general como una calificación de “regular”, cercana a “mal”. Según su lectura, el presidente tiene mejores resultados entre mujeres, personas de derecha, mayores de 55 años y ciudadanos con educación media. La evaluación es más desfavorable entre jóvenes, personas con educación superior y quienes se identifican con la izquierda.

Caballero indicó que las respuestas abiertas reconocen acciones contra la delincuencia y atributos personales del jefe de Estado. “Le reconocen al presidente Abelardo de la Espriella que lo está haciendo bien en seguridad. A la gente le parece bien el tema de la captura de criminales”, afirmó. También mencionó que los consultados le atribuyen carácter, dedicación y trabajo.

La seguridad concentra las valoraciones más favorables de la ciudadanía sobre la gestión de Abelardo de la Espriella (Captura de Pantalla Cifras y Conceptos/Caracol Radio)
La seguridad concentra las valoraciones más favorables de la ciudadanía sobre la gestión de Abelardo de la Espriella (Captura de Pantalla Cifras y Conceptos/Caracol Radio)

La seguridad concentra las mejores valoraciones de la gestión presidencial

La encuesta evaluó 16 funciones del presidente y varias decisiones de gobierno. Caballero precisó que ninguna de las funciones superó el 50% de valoración positiva, aunque las mejores calificaciones se concentraron en la lucha contra bandas criminales, narcotráfico y delincuencia común.

“Donde le va mejor es en combatir las bandas criminales, en combatir el narcotráfico y combatir la delincuencia común. Es decir, una cosa donde el presidente realmente está haciendo una cosa que la gente le reconoce son los temas de seguridad”, dijo César Caballero en declaraciones a Caracol Radio.

La presencia del mandatario en las regiones fue la acción con mayor respaldo dentro de la medición, según el director de Cifras y Conceptos. El traslado de presos entre cárceles también recibió una evaluación favorable, pues los encuestados lo asocian con limitar la posibilidad de que continúen delinquiendo desde prisión.

Cifras y Conceptos realizó 2.628 encuestas presenciales en 52 municipios del país (Captura de Pantalla Cifras y Conceptos/Caracol Radio)
Cifras y Conceptos realizó 2.628 encuestas presenciales en 52 municipios del país (Captura de Pantalla Cifras y Conceptos/Caracol Radio)

En el otro extremo, Caballero ubicó las relaciones internacionales, la justicia y la lucha contra la corrupción. También señaló el rechazo a la aparición del presidente en videos con personas fallecidas, al uso de la expresión “Viva Cristo Rey”, a la denominada batalla cultural y a iniciativas como la reactivación del fracking y el ajuste fiscal.

“Lo peor evaluado dentro de las funciones es las relaciones internacionales, la justicia y la lucha contra la corrupción. La gente siente que no hay medidas contundentes o que no lo está haciendo bien”, explicó Caballero durante la entrevista.

Sobre la emergencia provocada por el terremoto de 7,4 registrado el 10 de agosto, la encuesta separó la atención inicial de la reconstrucción. El estudio identificó una mejor percepción sobre la respuesta de los primeros días y semanas, mientras que la valoración disminuye al preguntar por la etapa de reconstrucción, con críticas más marcadas en Pereira y Cali.

- crédito Joel González/Presidencia
Abelardo de la Espriella se acerca a sus primeros 100 días de mandato en Colombia (Joel González/Presidencia)

Falencias en la estrategia de comunicación

Del mismo modo, el estudio preguntó si los ciudadanos ven las alocuciones presidenciales, siguen las cuentas del presidente y de la Presidencia, conocen al vocero del Gobierno o pueden identificar a algún ministro. Para Caballero, los resultados muestran una limitada llegada de la estrategia de comunicación a sectores distintos de los seguidores del Ejecutivo.

“La gente no sabe quién es el vocero. Muy pocos conocen a los ministros y el presidente, voy a utilizar una expresión, su megáfono es muy pequeño todavía (...) Él está llegando con sus comunicaciones a ese segmento; él no está sumando”, sostuvo Caballero.

El director de la encuestadora afirmó que apenas el 10% de los consultados pudo mencionar el nombre de un ministro. Añadió que la estrategia de videos en redes sociales parece reforzar el vínculo con una base ya convencida, sin ampliar el alcance hacia otros grupos de la población.

La lucha contra bandas criminales y el narcotráfico recibió mejor valoración dentro de la medición (REUTERS/Lucas Molet)
La lucha contra bandas criminales y el narcotráfico recibió mejor valoración dentro de la medición (REUTERS/Lucas Molet)

“No le está funcionando para llegar a nueva gente. La estrategia es equivocada, no está sumando, está restando (...) no está utilizando el megáfono de los medios, que podría hacerlo, para llegar a población distinta”, afirmó.

Caballero sostuvo que la afinidad con Defensores de la Patria ha crecido hasta superar al Centro Democrático dentro de la derecha. En su interpretación, la comunicación del Gobierno consolida a ese sector, aunque no logra incorporar nuevos apoyos. También advirtió que el grupo de personas que declara no haber recibido información sobre las acciones gubernamentales alcanzó su mayor nivel desde que la firma aplica esta metodología, en 2018.

¿Por qué no se publicaron las cifras de la encuesta?

Cifras y Conceptos no publicó las cifras de la Polimétrica por las restricciones regulatorias para divulgar encuestas, estipuladas en la Ley 2494 de 2025.

Caballero calificó ese marco como una “ley mordaza” y explicó que la firma optó por presentar interpretaciones de los resultados mediante la entrevista, bajo el amparo de su derecho a la opinión.

Encuestas - Elecciones Colombia
La firma explicó que no divulgó los porcentajes de la Polimétrica por las exigencias regulatorias sobre encuestas (Visuales IA)

“Colombia ha venido construyendo un marco regulatorio que, en expresiones de un colega encuestador, la ley nos puso una mordaza y hay una resolución que apretó la mordaza. Cifras y Conceptos se ha gastado más en responder al marco regulatorio que lo que cuesta hacer la encuesta”, señaló.

El director añadió que aún responde requerimientos del Consejo Nacional Electoral (CNE) relacionados con la última Polimétrica que publicó en noviembre del año anterior. “A mí me pueden poner una mordaza como encuestador, pero no me pueden silenciar”, dijo al explicar que la organización no divulgará los porcentajes de forma libre ni de libre acceso.

Ficha técnica

La ficha técnica reporta 2.628 encuestas presenciales realizadas en 52 municipios de Colombia entre el 30 de octubre y el 10 de noviembre de 2026.

Para el trabajo de campo, la firma contrató a 68 encuestadores y 16 supervisores, además de su equipo central. Caballero indicó que la financiación provino de suscripciones de organizaciones que adquieren módulos de la medición. “Es un estudio bastante sólido, riguroso y completo”, detalló.

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