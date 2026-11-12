Los niños más pobres de Colombia podrían tener una cuenta de ahorro: el borrador del Gobierno De la Espriella plantea en qué años tendrían que haber nacido para tenerla

Entre 3,5 millones y 5,9 millones de niños, niñas y adolescentes viven en situación de pobreza en Colombia, según el DNP - Colprensa

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El borrador del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 en Colombia contempla la creación del Programa Cuentas Milagro, un mecanismo de ahorro individual a largo plazo para personas nacidas entre 2027 y 2030 que pertenezcan a hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad.

Los recursos se acumularían a nombre de cada beneficiario hasta que cumpla 18 años, momento en que contaría con un patrimonio propio para iniciar su vida adulta.

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Se trata de una propuesta incluida en un borrador y no de un programa aprobado ni en funcionamiento. Según lo propuesto, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) tendría a su cargo el programa, orientado a promover la formación de un patrimonio durante la niñez y la adolescencia.

El documento lo define como un mecanismo “orientado a promover la acumulación de activos financieros de largo plazo” para esta población, con la intención de contribuir a “romper la transmisión intergeneracional de la pobreza”. Cuentas Milagro sería un programa de ahorro individual dirigido a personas nacidas entre 2027 y 2030 que pertenezcan a hogares pobres o vulnerables, según los criterios de focalización vigentes.

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Las cuentas de los niños podrían tener contribuciones voluntarios - Colprensa

A diferencia de las transferencias monetarias convencionales, los recursos no se entregarían a padres ni cuidadores para cubrir gastos cotidianos, sino que quedarían acumulados a nombre del menor hasta que alcance la mayoría de edad.

Cómo funcionaría el ahorro de Cuentas Milagro

La vinculación de los posibles beneficiarios sería automática, sin un proceso de inscripción individual a cargo de las familias. Seguría los siguientes parámetros:

Prosperidad Social utilizaría los registros administrativos disponibles y los datos del módulo de beneficios recibidos para identificar a quienes cumplan las condiciones previstas.

Cada persona seleccionada tendría una cuenta de ahorro individual a su nombre. La focalización dependería de la información oficial disponible sobre la situación de pobreza y vulnerabilidad de los hogares, de acuerdo con los criterios vigentes.

Los recursos permanecerían acumulados hasta que el beneficiario alcanzara la mayoría de edad. Para administrar ese ahorro, el borrador contempla instrumentos financieros destinados a generar rentabilidad y proteger el poder adquisitivo del dinero durante todo el periodo.

El proyecto establece al respecto que “esta cuenta podrá complementarse con contribuciones voluntarias de las familias, empleadores y terceros”. También que ”los recursos se acumularán hasta que el beneficiario alcance la mayoría de edad, mediante instrumentos financieros que favorezcan su rentabilidad y preserven su poder adquisitivo”.

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De dónde saldrían los recursos para las cuentas

Las cuentas se financiarían con recursos adicionales que se asignen o gestionen específicamente para el programa. El texto establece que:

Esa financiación no debería afectar las apropiaciones destinadas a los demás programas administrados por Prosperidad Social.

Los aportes estatales que eventualmente se definan, las familias, los empleadores y terceros podrían hacer contribuciones voluntarias.

Abelardo de la Espriella busca una "patria milagro" para los próximos cuatro años como presidente de Colombia - Sergio Acero/Reuters

Dichos depósitos permitirían complementar el ahorro acumulado a nombre de cada niño, sin que el capital dependa únicamente de los recursos públicos destinados al programa.

Sin embargo, el borrador no precisa:

Cuánto dinero recibiría cada beneficiario ni cada cuánto se realizarían los depósitos.

Tampoco fija el valor que podría acumularse al cumplir 18 años ni establece mínimos o máximos para las contribuciones voluntarias de familias, empleadores u otros aportantes.

Esa ausencia de definiciones impide calcular el monto final que podría recibir cada titular de una cuenta. La propuesta plantea el mecanismo general de financiación y ahorro, pero deja pendientes las reglas operativas sobre los aportes y la dimensión económica del beneficio.

Las cuentas se financiarían con recursos adicionales, asignados o gestionados de manera específica para el programa - Luisa Gonzalez/Reuters

Por qué no sería una transferencia directa a los hogares

El aporte destinado a las cuentas se giraría por medio del centro de pagos de las transferencias monetarias. Sin embargo, Cuentas Milagro no formaría parte de esos programas ni entregaría recursos inmediatos a padres, madres o cuidadores para cubrir necesidades del hogar.

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La diferencia radica en el destino de los recursos:

Las transferencias monetarias están asociadas a giros para los hogares, mientras que esta iniciativa propone retener y acumular el dinero a nombre del menor.

El capital tendría como destinatario final al beneficiario cuando llegue a la mayoría de edad.

Dicha propuesta sostiene que “el objetivo es que la niñez en situación de pobreza y vulnerabilidad llegue a la adultez con un patrimonio propio”. Ese respaldo buscaría dar a los beneficiarios un punto de partida económico distinto al comenzar su formación, su inserción productiva y su vida autónoma.