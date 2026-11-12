Colombia

Los niños más pobres de Colombia podrían tener una cuenta de ahorro: el borrador del Gobierno De la Espriella plantea en qué años tendrían que haber nacido para tenerla

Los recursos no se entregarían a padres ni cuidadores para gastos cotidianos, sino que permanecerían acumulados a nombre del menor hasta que cumpliera la mayoría de edad

La pobreza multidimensional en Colombia está más marcada en el campo que en las ciudades - crédito Colprensa
Entre 3,5 millones y 5,9 millones de niños, niñas y adolescentes viven en situación de pobreza en Colombia, según el DNP - Colprensa
Guardar

El borrador del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 en Colombia contempla la creación del Programa Cuentas Milagro, un mecanismo de ahorro individual a largo plazo para personas nacidas entre 2027 y 2030 que pertenezcan a hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad.

Los recursos se acumularían a nombre de cada beneficiario hasta que cumpla 18 años, momento en que contaría con un patrimonio propio para iniciar su vida adulta.

PUBLICIDAD

Se trata de una propuesta incluida en un borrador y no de un programa aprobado ni en funcionamiento. Según lo propuesto, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) tendría a su cargo el programa, orientado a promover la formación de un patrimonio durante la niñez y la adolescencia.

El documento lo define como un mecanismo “orientado a promover la acumulación de activos financieros de largo plazo” para esta población, con la intención de contribuir a “romper la transmisión intergeneracional de la pobreza”. Cuentas Milagro sería un programa de ahorro individual dirigido a personas nacidas entre 2027 y 2030 que pertenezcan a hogares pobres o vulnerables, según los criterios de focalización vigentes.

PUBLICIDAD

Dinero - Colombia
Las cuentas de los niños podrían tener contribuciones voluntarios - Colprensa

A diferencia de las transferencias monetarias convencionales, los recursos no se entregarían a padres ni cuidadores para cubrir gastos cotidianos, sino que quedarían acumulados a nombre del menor hasta que alcance la mayoría de edad.

Cómo funcionaría el ahorro de Cuentas Milagro

La vinculación de los posibles beneficiarios sería automática, sin un proceso de inscripción individual a cargo de las familias. Seguría los siguientes parámetros:

  • Prosperidad Social utilizaría los registros administrativos disponibles y los datos del módulo de beneficios recibidos para identificar a quienes cumplan las condiciones previstas.
  • Cada persona seleccionada tendría una cuenta de ahorro individual a su nombre. La focalización dependería de la información oficial disponible sobre la situación de pobreza y vulnerabilidad de los hogares, de acuerdo con los criterios vigentes.
  • Los recursos permanecerían acumulados hasta que el beneficiario alcanzara la mayoría de edad. Para administrar ese ahorro, el borrador contempla instrumentos financieros destinados a generar rentabilidad y proteger el poder adquisitivo del dinero durante todo el periodo.

El proyecto establece al respecto que “esta cuenta podrá complementarse con contribuciones voluntarias de las familias, empleadores y terceros”. También que ”los recursos se acumularán hasta que el beneficiario alcance la mayoría de edad, mediante instrumentos financieros que favorezcan su rentabilidad y preserven su poder adquisitivo”.

De dónde saldrían los recursos para las cuentas

Las cuentas se financiarían con recursos adicionales que se asignen o gestionen específicamente para el programa. El texto establece que:

  • Esa financiación no debería afectar las apropiaciones destinadas a los demás programas administrados por Prosperidad Social.
  • Los aportes estatales que eventualmente se definan, las familias, los empleadores y terceros podrían hacer contribuciones voluntarias.
Abelardo de la Espriella busca una "patria milagro" para los próximos cuatro años como presidente de Colombia - Sergio Acero/Reuters
Abelardo de la Espriella busca una "patria milagro" para los próximos cuatro años como presidente de Colombia - Sergio Acero/Reuters
  • Dichos depósitos permitirían complementar el ahorro acumulado a nombre de cada niño, sin que el capital dependa únicamente de los recursos públicos destinados al programa.

Sin embargo, el borrador no precisa:

  • Cuánto dinero recibiría cada beneficiario ni cada cuánto se realizarían los depósitos.
  • Tampoco fija el valor que podría acumularse al cumplir 18 años ni establece mínimos o máximos para las contribuciones voluntarias de familias, empleadores u otros aportantes.

Esa ausencia de definiciones impide calcular el monto final que podría recibir cada titular de una cuenta. La propuesta plantea el mecanismo general de financiación y ahorro, pero deja pendientes las reglas operativas sobre los aportes y la dimensión económica del beneficio.

Las cuentas se financiarían con recursos adicionales, asignados o gestionados de manera específica para el programa - Luisa Gonzalez/Reuters
Las cuentas se financiarían con recursos adicionales, asignados o gestionados de manera específica para el programa - Luisa Gonzalez/Reuters

Por qué no sería una transferencia directa a los hogares

El aporte destinado a las cuentas se giraría por medio del centro de pagos de las transferencias monetarias. Sin embargo, Cuentas Milagro no formaría parte de esos programas ni entregaría recursos inmediatos a padres, madres o cuidadores para cubrir necesidades del hogar.

La diferencia radica en el destino de los recursos:

  • Las transferencias monetarias están asociadas a giros para los hogares, mientras que esta iniciativa propone retener y acumular el dinero a nombre del menor.
  • El capital tendría como destinatario final al beneficiario cuando llegue a la mayoría de edad.

Dicha propuesta sostiene que “el objetivo es que la niñez en situación de pobreza y vulnerabilidad llegue a la adultez con un patrimonio propio”. Ese respaldo buscaría dar a los beneficiarios un punto de partida económico distinto al comenzar su formación, su inserción productiva y su vida autónoma.

Temas Relacionados

Cuentas MilagroPlan Nacional de DesarrolloAbelardo de la EspriellaColombia-EconomíaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gran final de ‘Yo me llamo Mini’ 2026: tres talentosos niños se disputan el premio de la temporada 11 en una noche llena de sorpresas

Tres imitadores buscan el respaldo de los televidentes para convertirse en el nuevo ganador del formato musical infantil

Gran final de ‘Yo me llamo Mini’ 2026: tres talentosos niños se disputan el premio de la temporada 11 en una noche llena de sorpresas

Grandes inversiones en Colombia podrían tener nuevas reglas para los próximos 30 años: esta es la propuesta del Partido Conservador y los gremios

La iniciativa radicada ante la Cámara de Representantes permitiría restituir las condiciones originales o compensar perjuicios si estas cambian

Grandes inversiones en Colombia podrían tener nuevas reglas para los próximos 30 años: esta es la propuesta del Partido Conservador y los gremios

Cuándo terminan las clases en los colegios públicos de Colombia: calendario de las últimas seis semanas de vacaciones en 2026

Las secretarías territoriales fijaron las fechas clave de las instituciones oficiales, con base en las 40 semanas lectivas exigidas y las 12 de descanso estudiantil establecidas por el Ministerio de Educación Nacional

Cuándo terminan las clases en los colegios públicos de Colombia: calendario de las últimas seis semanas de vacaciones en 2026

El Gobierno derogó oficialmente todas las APPA: la decisión cobija a un millón de hectáreas en seis departamentos

La culminación del proceso de derogatoria de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos fue anunciada luego de que la Corte Constitucional indicara que se pueden eliminar, pero no sin antes adelantar un proceso efectivo de información, coordinación y concertación con las autoridades territoriales

El Gobierno derogó oficialmente todas las APPA: la decisión cobija a un millón de hectáreas en seis departamentos

Así protege Antioquia a más de 12.500 personas de la erosión costera en el litoral de Urabá

El Departamento Administrativo para la Gestión del Riesgo de Desastres del departamento informó que la intervención incluyó taludes, cunetas, enrocado y disipadores para reducir el impacto del oleaje, mientras la construcción de dunas en la localidad de Uveros supera el 90% de avance

Así protege Antioquia a más de 12.500 personas de la erosión costera en el litoral de Urabá
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

Gran final de ‘Yo me llamo Mini’ 2026: tres talentosos niños se disputan el premio de la temporada 11 en una noche llena de sorpresas

Gran final de ‘Yo me llamo Mini’ 2026: tres talentosos niños se disputan el premio de la temporada 11 en una noche llena de sorpresas

M.A.D. Fellaz contó cómo pasaron de trabajar en un ‘call center’ a vivir de la música y cantar en Hip Hop al Parque: hablaron del error de Bad Bunny que evitaron

Chayanne en Colombia: ‘setlist’ del cantante y todo lo que debe tener en cuenta para asistir a sus presentaciones en el país

‘La casa de los famosos’ y ‘MasterChef Celebrity’ empezaron a mover ficha al mismo tiempo, pensando en 2027: ya habría confirmaciones y rechazos

Emiro Navarro confirmó que peleará en ‘Stream Fighters’ y anticipó un show para su entrada al ring: “Cuento con el aval de mi ortopedista”

Deportes

El estadio Atanasio Girardot está cerca de iniciar su ampliación: se abrirá la licitación para las obras

El estadio Atanasio Girardot está cerca de iniciar su ampliación: se abrirá la licitación para las obras

La colombiana Evelin Trejos disputará la final de boxeo de los Juegos Olímpicos de Juventud 2026: un incidente con su pasaporte casi le impide viajar

Arnulfo Valentierra, ídolo del Once Caldas, le dejó la vara alta al equipo para buscar la Liga BetPlay y Copa Colombia: "Hay que ser ambicioso"

Esta es la convocatoria de la selección Colombia Sub-17 para el Mundial de Qatar: hay un jugador del Real Madrid

El gol de James Rodríguez “le lavó la cara a un Atlético Nacional sin profundidad”: la nueva crítica de Carlos Antonio Vélez