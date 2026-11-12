Familiares de las víctimas del terremoto del 10 de agosto pueden solicitar ante la Adres una indemnización de $43.772.625 con estos cinco requisitos

El trámite de reclamación se realiza de forma directa en línea y no exige la intermediación de abogados (Foto AP/Paula Orozco)

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Tres meses después del terremoto del 10 de agosto de 2026, que causó 336 muertes, los familiares de las víctimas pueden solicitar una indemnización de $43.772.625 ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).

La entidad ha recibido reclamaciones por 148 personas fallecidas y mantiene abierto el trámite gratuito, que se presenta en línea en tramites.adres.gov.co/tramites/furpen/login. La Adres redujo de 12 a cinco los requisitos para facilitar el acceso de quienes tienen derecho a la compensación por fallecimiento y gastos funerarios. La solicitud puede ser presentada por el beneficiario, sin abogados ni intermediarios, desde cualquier lugar con acceso a internet.

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La indemnización se distribuye según el parentesco con la víctima

El orden de beneficiarios empieza por el cónyuge o compañero permanente y los hijos de la persona fallecida. Si no existen familiares de ese grupo, pueden reclamar los padres; en ausencia de ellos, el derecho corresponde a los hermanos.

Cuando hay cónyuge o compañero permanente e hijos, la indemnización se reparte en partes iguales: el 50% corresponde a la pareja y el otro 50% se distribuye entre los hijos. Si solo existe la pareja, recibe el total. Si hay hijos, pero no pareja, ellos reciben el 100 % en proporciones iguales.

Los familiares de las víctimas del terremoto del 10 de agosto de 2026 pueden solicitar una indemnización de $43.772.625 ante la Adres (Gentileza FDI)

En los casos en que no haya cónyuge, compañero permanente ni hijos, los padres acceden al 100% del pago. Si tampoco hay padres, el monto se entrega a los hermanos. La entidad evaluará cada reclamación con los soportes que acrediten la calidad de beneficiario y el parentesco.

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El trámite exige cuatro documentos y una decisión judicial solo cuando aplique

Para iniciar la reclamación, la persona interesada debe diligenciar en línea el Formulario Único de Reclamación de Indemnizaciones por Accidentes de Tránsito y Eventos Catastróficos (Furpen). También debe adjuntar su documento de identidad, una declaración autenticada ante notaría sobre la existencia o no de personas con igual o mejor derecho a reclamar y una certificación de la cuenta bancaria en la que recibirá el dinero.

El quinto requisito aplica únicamente en situaciones específicas: si entre los beneficiarios hay menores de edad que requieren representante legal o curador, se debe presentar la sentencia judicial ejecutoriada que designe a esa persona. La cuenta debe estar a nombre del reclamante o beneficiario; la plataforma no acepta billeteras digitales como Nequi o Daviplata.

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La compensación económica se reparte en partes iguales entre la pareja y los hijos de la persona fallecida (@mincultura/X)

La declaración autenticada permite a la Adres verificar si hay otros familiares con derecho a participar en el pago. Además de los documentos básicos, durante el registro se cargarán los soportes que permitan comprobar la identidad de quien reclama, el fallecimiento, el parentesco y la información bancaria.

Estos son los pasos para radicar la reclamación en la Oficina Virtual

El proceso se realiza desde el portal de la Adres. Para completar la solicitud, los beneficiarios pueden seguir este ABC:

A. Acceda y cree su cuenta. Ingrese a Ingrese a www.adres.gov.co , ubique la Oficina Virtual y seleccione “Servicios a la ciudadanía”. Después, elija “Reconocimiento y pago de indemnizaciones a víctimas - Persona natural” y pulse “Iniciar trámite”. Quienes usen la plataforma por primera vez deben registrarse y seguir las indicaciones enviadas al correo electrónico.

B. Busque la opción de fallecimiento y gastos funerarios. Inicie sesión, seleccione la reclamación por fallecimiento, complete los datos del reclamante, de la víctima y del terremoto del 10 de agosto. Luego, incluya a todas las personas que tengan derecho a la indemnización según el orden de beneficiarios.

C. Cargue los archivos y radique. Adjunte los documentos requeridos, revise que la información sea correcta, acepte los términos y finalice el envío. Al terminar, descargue el comprobante de radicación: ese documento permite consultar posteriormente el estado de la reclamación.

La entidad exige una cuenta bancaria a nombre del beneficiario y rechaza los depósitos en billeteras digitales (Juan Felipe León/REUTERS)

La indemnización por fallecimiento y gastos funerarios no requiere pagos previos ni la entrega de documentos originales a terceros. La Adres advirtió que nadie debe cobrar por agilizar la gestión ni pedir dinero con ese propósito, pues el trámite es directo y gratuito.

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Para resolver dudas, los familiares pueden consultar los canales oficiales de la entidad en www.adres.gov.co o comunicarse con la Mesa de relacionamiento de la Adres al (601) 4322760, extensiones 1734, 1054 y 1005. Tras la radicación, el seguimiento se realiza en el módulo de consulta habilitado por la entidad.