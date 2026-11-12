Sigue la intensa búsqueda de la niña arrastrada por un arroyo en Soledad: autoridades hallaron la motocicleta en la que se transportaba con su abuelo

Equipos de emergencia revisan el caño municipal luego de que una creciente separara a la menor de su familia durante un aguacero en el área metropolitana de Barranquilla (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Siete días después de la emergencia por fuertes lluvias en Soledad, Atlántico, continúa sin ser ubicada la niña que fue arrastrada por el arroyo El Salao. Las autoridades mantienen un operativo conjunto en el municipio y la Fiscalía General de la Nación divulgó una circular para solicitar información que permita establecer el paradero de la menor.

La desaparición ocurrió el miércoles 4 de noviembre, durante un aguacero que elevó en pocos minutos el nivel del cauce en el barrio Los Cedros. La niña viajaba con su abuelo y otra menor en una motocicleta eléctrica cuando fueron sorprendidos por la creciente.

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La comunidad rescató a una de las niñas, que fue trasladada a un centro asistencial, según informó la administración municipal.

Horas más tarde, el abuelo, Ciro Oquendo Coba, de 63 años, fue encontrado sin vida en inmediaciones del barrio Siete de Agosto.

La búsqueda completa siete días y más entidades se sumaron a la búsqueda (Alcaldía de Soledad/X)

El rastreo avanza desde Caraballo hasta la desembocadura del caño

Al cumplirse una semana de la desaparición, la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Alcaldía de Soledad coordina las tareas de búsqueda. En el operativo participan unidades del Batallón de Prevención y Atención de Desastres del Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Defensa Civil y el Cuerpo Oficial de Bomberos.

Los grupos de rescate recorren los sectores conectados con el arroyo y revisan puntos donde el agua pudo haber arrastrado elementos o acumulado material. La operación cuenta con maquinaria amarilla destinada a retirar sedimentos, residuos y otros obstáculos que limitan la inspección del terreno.

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También se incorporaron pilotos especializados en el uso de drones. Los equipos realizan sobrevuelos sobre el caño municipal, desde el sector de Caraballo hasta la zona donde desemboca, con el fin de ampliar la cobertura de la búsqueda y revisar áreas de difícil acceso para las brigadas en tierra.

La alcaldesa de Soledad, Alcira Sandoval Ibáñez, agradeció la intervención de las entidades, voluntarios y especialistas que se han sumado a la búsqueda tras la emergencia: “A las instituciones, voluntarios y especialistas por el acompañamiento técnico y humano en este esfuerzo conjunto que mantiene conmovida a toda la comunidad”.

La Alcaldía señaló que las capacidades disponibles seguirán activas mientras las condiciones operativas lo permitan. El caso ha mantenido la atención de los residentes de Los Cedros y otros barrios cercanos, afectados por las lluvias que golpearon a Barranquilla y su área metropolitana.

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Autoridades, socorristas y voluntarios mantienen operativos terrestres y aéreos para ubicar a Zoe María Soto Castro, desaparecida tras una creciente registrada el 4 de noviembre en Los Cedros (Alcaldía de Soledad/X)

Hallaron la motocicleta en la que se movilizaban

La Alcaldía de Soledad confirmó el hallazgo de la motocicleta eléctrica en la que se movilizaban Zoe Soto, Dana y Ciro Oquendo Coba el 4 de noviembre, cuando la creciente del arroyo El Salao los arrastró durante el aguacero.

El vehículo fue localizado el 11 de noviembre bajo unas placas de pavimento en el barrio Las Moras, durante una intervención. Alexis Rodríguez, coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de Soledad, informó que los equipos ubicaron “la moto del señor que apareció arrastrado por el arroyo El Salao”.

Pese a la ubicación de la motocicleta, las autoridades no han encontrado a la niña. Rodríguez aseguró que las entidades de emergencia, la maquinaria amarilla, los familiares y habitantes de la zona continuarán vinculados a la búsqueda, bajo la coordinación de la Alcaldía de Soledad.

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El CTI pidió a la ciudadanía entregar cualquier dato que lleve a la ubicación de una pequeña años, mientras varias instituciones recorren el cauce del Salao con drones y maquinaria (Alcaldía de Soledad/X)

La Fiscalía divulgó los datos de la niña

En paralelo con el operativo de rescate, el Grupo de Desaparecidos de Fiscalía General de la Nación, adscrito al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en Soledad, emitió una circular de búsqueda. El documento busca recoger datos que contribuyan a localizar a la menor.

La circular indica que la niña tiene 5 años. De acuerdo con la información difundida, mide aproximadamente 1,20 metros, tiene contextura delgada, piel trigueña, cabello largo, ondulado y negro, además de ojos café oscuro.

El aviso precisa que vestía el uniforme del colegio Fe y Alegría, zapatos blancos y una sudadera azul marino cuando desapareció. La publicación fue autorizada por sus familiares, indicó la Fiscalía.

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Las personas que puedan aportar datos sobre el caso pueden comunicarse con el CTI al número 321 838 3911. También pueden acudir a la sede ubicada en la carrera 15B No. 15-77, barrio Juan Domínguez Romero, primer piso, en Soledad.