Colombia

La laguna de Fúquene tendrá nuevas reglas para la navegación y el turismo: la CAR prepara controles ambientales obligatorias

Durante un año, la autoridad ambiental evaluará aforo, trayectos, seguridad y requisitos ecológicos en el Distrito de Manejo Integrado, antes de expedir las normas para servicios náuticos de bajo impacto

El director general de la CAR, Alfred Ballesteros, anunció el estudio que definirá nuevas reglas para la navegación y el turismo de naturaleza en la laguna de Fúquene - (CAR/X)
Guardar

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) aprobó un estudio de un año para regular la navegación y el turismo de naturaleza en la laguna de Fúquene, con reglas sobre capacidad de carga, rutas, seguridad y exigencias ambientales para las embarcaciones que operan en este ecosistema compartido por Cundinamarca y Boyacá.

La medida se aplicará en el Distrito de Manejo Integrado (DMI) Laguna de Fúquene, Cucunubá y Palacio. Al finalizar la fase de planificación, la autoridad ambiental estructurará una resolución que definirá las condiciones para las actividades recreativas y los servicios náuticos de bajo impacto.

PUBLICIDAD

El propósito es ordenar la operación turística sin cerrar el acceso al cuerpo de agua, según explicó el director general de la CAR, Alfred Ballesteros. “Lo que estamos haciendo es ordenar la casa, definir capacidades de carga, rutas de navegación claras, normas estrictas de seguridad para los visitantes y cero impacto sobre la fauna y la flora recuperada”, afirmó.

El estudio definirá rutas, capacidad de carga y actividades permitidas

La investigación evaluará qué disciplinas náuticas pueden desarrollarse de forma compatible con el cuidado del área protegida. El análisis incluirá el uso de embarcaciones, los recorridos autorizados, la afluencia de visitantes y las condiciones necesarias para reducir los efectos sobre el agua, la flora y la fauna.

PUBLICIDAD

Lancha con techo y bandera colombiana que transporta pasajeros en un cuerpo de agua, con montañas y cielo nublado de fondo
La autoridad ambiental expedirá una resolución con límites de capacidad de carga y rutas obligatorias para proteger la flora y la fauna (CAR/X)

La iniciativa busca, además, generar alternativas económicas para los operadores locales, los pescadores y otros prestadores de servicios vinculados al turismo. La CAR plantea que la regulación permita formalizar esas actividades bajo parámetros de vigilancia ambiental y de seguridad.

El proceso reunirá a la entidad ambiental, la administración municipal, operadores náuticos, actores sociales y habitantes de la zona. También participarán estudiantes de la Escuela del Agua, una iniciativa desarrollada mediante una alianza con la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que aportará componentes científicos, académicos y saberes locales.

La Alcaldía de Fúquene revisará las embarcaciones que ya prestan servicios

La Alcaldía de Fúquene tendrá a cargo las inspecciones y verificaciones de las embarcaciones que operan actualmente en la laguna. Los prestadores deberán ajustarse a estándares de eficiencia y bajo impacto ambiental para continuar con sus actividades.

Las naves que no cumplan esas condiciones deberán salir de operación o ser reemplazadas, de acuerdo con la información divulgada por la CAR. La exigencia apunta a reducir los efectos de la navegación sobre el cuerpo de agua y a establecer criterios uniformes para quienes ofrezcan paseos o servicios náuticos.

Lancha con techo y bandera colombiana que transporta pasajeros en un cuerpo de agua, con montañas y cielo nublado de fondo
La iniciativa busca formalizar los servicios de pescadores y operadores locales bajo parámetros de seguridad y vigilancia ambiental (CAR/X)

Aunque la futura resolución será la que detalle las disposiciones finales, la entidad ya anticipó que el esquema incluirá rutas de navegación delimitadas, normas de seguridad y controles ambientales. Por ahora, no se especificaron tipos de motores, niveles de emisiones ni características técnicas concretas que deberán tener las embarcaciones.

Ballesteros sostuvo que el plan busca proteger las inversiones realizadas para la recuperación hídrica de la laguna y dar un marco de funcionamiento a quienes viven de las actividades permitidas. “Turismo sí, pero de naturaleza; motor económico sí, pero responsable y vigilado con rigor”, señaló.

La conservación de las islas será uno de los límites para la navegación

La laguna de Fúquene se encuentra a 2.540 metros sobre el nivel del mar, en el altiplano oriental colombiano. El humedal posee islas que funcionan como espacios de refugio y reproducción para distintas especies, por lo que la CAR considera necesario mantenerlas dentro del proceso de recuperación ecológica.

Según Ballesteros, siete islas deben conservarse como nichos de fauna y biodiversidad. El directivo indicó que la presencia de vegetación en algunos sectores no implica que la recuperación se haya detenido, pues la entidad mantiene trabajos sobre el sistema lagunar.

Lancha con techo y bandera colombiana que transporta pasajeros en un cuerpo de agua, con montañas y cielo nublado de fondo
Los paseos en lancha y alojamientos en municipios vecinos como Susa y Ubaté quedarán sujetos a la reglamentación técnica definitiva (CAR/X)

La CAR informó que durante los últimos 20 años se han retirado millones de metros cúbicos de sedimentos para recuperar la capacidad hidráulica de la laguna. La regulación de los usos turísticos busca evitar que esos avances se reviertan por actividades sin control o por una navegación que afecte zonas sensibles.

La laguna es uno de los principales atractivos de la zona para visitantes procedentes de Bogotá y municipios cercanos. Actualmente se ofrecen recorridos en lancha, además de miradores, restaurantes y alojamientos en los alrededores de Susa y Ubaté. Con el estudio en marcha, esas actividades quedarán sujetas a la reglamentación que defina la CAR tras completar el diagnóstico técnico y social.

Temas Relacionados

Laguna de FúqueneConservación ambientalCundinamarcaControles ambientales obligatoriasColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Latin Grammy 2026 EN VIVO: Carlos Vives y Grupo Niche se llevan los primeros premios de la noche para Colombia

El MGM Grand Garden Arena de Las Vegas será testigo de la 27.ª entrega de los premios, con Karol G como una de las principales favoritas de la velada, nominada en las tres categorías principales. Aria Vega compite como Mejor Nuevo Artista, y el Grupo Niche se presentará en el tributo a Willie Colón

Latin Grammy 2026 EN VIVO: Carlos Vives y Grupo Niche se llevan los primeros premios de la noche para Colombia

Luis Gilberto Murillo criticó carta de Omar Bula en la que pidió perdón al Partido Demócrata de EE. UU. por antiguas publicaciones: “Llega tarde”

El canciller colombiano se refirió a los integrantes de la colectividad como “amantes de la ilegalidad” en el pasado, por lo que en su misiva reconoció que usó un lenguaje inapropiado e irrespetuoso

Luis Gilberto Murillo criticó carta de Omar Bula en la que pidió perdón al Partido Demócrata de EE. UU. por antiguas publicaciones: “Llega tarde”

Colombia vs. Chile en Cali tendrá 1.400 policías, cierres viales y restricciones para ingresar al estadio Pascual Guerrero

El amistoso del viernes 13 de noviembre obligará a modificar la circulación en varios corredores cercanos al estadio. Las autoridades también establecieron condiciones para el ingreso de los aficionados, desde la edad mínima por tribuna hasta los elementos que no estarán permitidos

Colombia vs. Chile en Cali tendrá 1.400 policías, cierres viales y restricciones para ingresar al estadio Pascual Guerrero

Sinuano Día resultados de hoy jueves 12 de noviembre: ganadores del último sorteo

Como todos los días, este tradicional sorteo colombiano, difundió la combinación ganadora del primer juego de la jornada

Sinuano Día resultados de hoy jueves 12 de noviembre: ganadores del último sorteo

Abogado colombiano explica por qué considera un “capricho” que América evalúe acudir al Tribunal Federal Suizo por el fallo del TAS que le quitó tres puntos

Infobae Colombia habló con Andrés Charria sobre el caso de Yhormar Hurtado, jugador que actuó con tres equipos profesionales durante el 2026, por lo que el TAS falló en contra del cuadro Escarlata

Abogado colombiano explica por qué considera un “capricho” que América evalúe acudir al Tribunal Federal Suizo por el fallo del TAS que le quitó tres puntos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

Latin Grammy 2026 EN VIVO: Carlos Vives y Grupo Niche se llevan los primeros premios de la noche para Colombia

Latin Grammy 2026 EN VIVO: Carlos Vives y Grupo Niche se llevan los primeros premios de la noche para Colombia

Yina Calderón irá al quirófano nuevamente y reveló cuáles son los procedimientos estéticos que se hará

Fabián Ríos y Catherine Siachoque recordaron la tragedia que enlutó las grabaciones de ‘Sin senos sí hay paraíso’: “Nos cambió para siempre”

Actriz y creadora de contenido colombiana murió tras una difícil batalla contra el cáncer: “Hasta su último segundo nos enseñó a vivir”

J Balvin emocionó con su discurso de reconocimiento a Daddy Yankee, Persona del Año de los Latin Grammy 2026: “Por tu culpa”

Deportes

Llaneros se cansó de Villavicencio y le dice adiós: esta será su nueva sede y estadio para 2027

Llaneros se cansó de Villavicencio y le dice adiós: esta será su nueva sede y estadio para 2027

Abogado colombiano explica por qué considera un “capricho” que América evalúe acudir al Tribunal Federal Suizo por el fallo del TAS que le quitó tres puntos

Golden State Warriors vs. San Antonio Spurs: hora y canal de televisión para ver en Colombia el duelo de la NBA

Se le escapó el oro a Evelin Trejos en el boxeo: se quedó con la plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026

Lucas González, entrenador de Atlético Nacional, aseguró que admira a Néstor Lorenzo, técnico de la Tricolor: “Puso a Colombia en el lugar que debe estar”