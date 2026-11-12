La laguna de Fúquene tendrá nuevas reglas para la navegación y el turismo: la CAR prepara controles ambientales obligatorias

El director general de la CAR, Alfred Ballesteros, anunció el estudio que definirá nuevas reglas para la navegación y el turismo de naturaleza en la laguna de Fúquene - (CAR/X)

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La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) aprobó un estudio de un año para regular la navegación y el turismo de naturaleza en la laguna de Fúquene, con reglas sobre capacidad de carga, rutas, seguridad y exigencias ambientales para las embarcaciones que operan en este ecosistema compartido por Cundinamarca y Boyacá.

La medida se aplicará en el Distrito de Manejo Integrado (DMI) Laguna de Fúquene, Cucunubá y Palacio. Al finalizar la fase de planificación, la autoridad ambiental estructurará una resolución que definirá las condiciones para las actividades recreativas y los servicios náuticos de bajo impacto.

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El propósito es ordenar la operación turística sin cerrar el acceso al cuerpo de agua, según explicó el director general de la CAR, Alfred Ballesteros. “Lo que estamos haciendo es ordenar la casa, definir capacidades de carga, rutas de navegación claras, normas estrictas de seguridad para los visitantes y cero impacto sobre la fauna y la flora recuperada”, afirmó.

El estudio definirá rutas, capacidad de carga y actividades permitidas

La investigación evaluará qué disciplinas náuticas pueden desarrollarse de forma compatible con el cuidado del área protegida. El análisis incluirá el uso de embarcaciones, los recorridos autorizados, la afluencia de visitantes y las condiciones necesarias para reducir los efectos sobre el agua, la flora y la fauna.

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La autoridad ambiental expedirá una resolución con límites de capacidad de carga y rutas obligatorias para proteger la flora y la fauna (CAR/X)

La iniciativa busca, además, generar alternativas económicas para los operadores locales, los pescadores y otros prestadores de servicios vinculados al turismo. La CAR plantea que la regulación permita formalizar esas actividades bajo parámetros de vigilancia ambiental y de seguridad.

El proceso reunirá a la entidad ambiental, la administración municipal, operadores náuticos, actores sociales y habitantes de la zona. También participarán estudiantes de la Escuela del Agua, una iniciativa desarrollada mediante una alianza con la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que aportará componentes científicos, académicos y saberes locales.

La Alcaldía de Fúquene revisará las embarcaciones que ya prestan servicios

La Alcaldía de Fúquene tendrá a cargo las inspecciones y verificaciones de las embarcaciones que operan actualmente en la laguna. Los prestadores deberán ajustarse a estándares de eficiencia y bajo impacto ambiental para continuar con sus actividades.

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Las naves que no cumplan esas condiciones deberán salir de operación o ser reemplazadas, de acuerdo con la información divulgada por la CAR. La exigencia apunta a reducir los efectos de la navegación sobre el cuerpo de agua y a establecer criterios uniformes para quienes ofrezcan paseos o servicios náuticos.

La iniciativa busca formalizar los servicios de pescadores y operadores locales bajo parámetros de seguridad y vigilancia ambiental (CAR/X)

Aunque la futura resolución será la que detalle las disposiciones finales, la entidad ya anticipó que el esquema incluirá rutas de navegación delimitadas, normas de seguridad y controles ambientales. Por ahora, no se especificaron tipos de motores, niveles de emisiones ni características técnicas concretas que deberán tener las embarcaciones.

Ballesteros sostuvo que el plan busca proteger las inversiones realizadas para la recuperación hídrica de la laguna y dar un marco de funcionamiento a quienes viven de las actividades permitidas. “Turismo sí, pero de naturaleza; motor económico sí, pero responsable y vigilado con rigor”, señaló.

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La conservación de las islas será uno de los límites para la navegación

La laguna de Fúquene se encuentra a 2.540 metros sobre el nivel del mar, en el altiplano oriental colombiano. El humedal posee islas que funcionan como espacios de refugio y reproducción para distintas especies, por lo que la CAR considera necesario mantenerlas dentro del proceso de recuperación ecológica.

Según Ballesteros, siete islas deben conservarse como nichos de fauna y biodiversidad. El directivo indicó que la presencia de vegetación en algunos sectores no implica que la recuperación se haya detenido, pues la entidad mantiene trabajos sobre el sistema lagunar.

Los paseos en lancha y alojamientos en municipios vecinos como Susa y Ubaté quedarán sujetos a la reglamentación técnica definitiva (CAR/X)

La CAR informó que durante los últimos 20 años se han retirado millones de metros cúbicos de sedimentos para recuperar la capacidad hidráulica de la laguna. La regulación de los usos turísticos busca evitar que esos avances se reviertan por actividades sin control o por una navegación que afecte zonas sensibles.

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La laguna es uno de los principales atractivos de la zona para visitantes procedentes de Bogotá y municipios cercanos. Actualmente se ofrecen recorridos en lancha, además de miradores, restaurantes y alojamientos en los alrededores de Susa y Ubaté. Con el estudio en marcha, esas actividades quedarán sujetas a la reglamentación que defina la CAR tras completar el diagnóstico técnico y social.