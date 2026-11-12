Aumento del IVA a vehículos eléctricos podría frenar la transición energética en Colombia, advierte Acomoves

Acomoves advirtió que el incremento del IVA del 5% al 19% podría elevar cerca de 13,3% el precio final de los vehículos eléctricos, si el impuesto se traslada completamente al comprador (Alcaldía de Bogotá)

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La propuesta de aumentar el IVA de los vehículos eléctricos volvió a poner en discusión el papel de los incentivos tributarios en la transición energética de Colombia. La Asociación Colombiana de Movilidad Eléctrica y Sostenible (Acomoves) pidió revisar las consecuencias de la medida antes de aprobarla, pues advierte que un mayor costo de compra podría frenar un mercado que todavía está en proceso de consolidación.

El cambio está contemplado en el Proyecto de Ley 477 de 2026, conocido como Ley de Rescate Económico. La iniciativa plantea subir del 5% al 19% el impuesto sobre las ventas para estos automotores. Son 14 puntos porcentuales adicionales que, de trasladarse completamente al consumidor, podrían elevar aproximadamente 13,3% el precio final frente al valor actual.

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La asociación solicitó a la Dian y al Ministerio de Hacienda revelar las proyecciones de recaudo y los estudios técnicos que sustentan el aumento tributario (Cristian Bayona/Colprensa)

A juicio de Acomoves, el encarecimiento podría afectar las decisiones de compra de hogares, empresas y operadores de transporte. La asociación sostiene que el mercado aún depende de estímulos para crecer.

Los efectos económicos y ambientales

La organización considera que el análisis no puede concentrarse únicamente en cuánto dinero recibiría el Estado por concepto de impuestos. También debe contemplar las consecuencias sobre la renovación del parque automotor, la calidad del aire y la dependencia de combustibles fósiles.

“La movilidad eléctrica no puede evaluarse únicamente desde el recaudo tributario, estos vehículos nos permitirán reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles, mejorar la calidad del aire y generar ahorros para el país. El crecimiento del mercado demuestra que los incentivos están dando resultados y todavía se necesitan por más tiempo”, señaló Juan Esteban Martínez Ruiz, presidente de Acomoves.

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La asociación citó a la Agencia Internacional de Energía (IEA), que considera determinantes los incentivos tributarios para impulsar la adopción de vehículos eléctricos. Además, recordó que la reducción de estos mecanismos afectó el crecimiento del mercado en algunos países europeos durante 2024.

La electrificación del transporte podría contribuir a reducir las emisiones contaminantes, mejorar la calidad del aire y disminuir la dependencia de combustibles fósiles, según los argumentos presentados por Acomoves (Alcaldía de Bogotá y Secretaría Distrital de Ambiente)

Acomoves respaldó su preocupación con estudios sobre los beneficios de acelerar la electrificación del transporte. Una investigación de Carbon Tracker y Polen Transiciones Justas, publicada en abril de 2026, estima que ampliar la adopción de vehículos 100% eléctricos en Colombia podría generar ahorros acumulados de US$40.000 millones en importaciones de combustibles hasta 2050.

El estudio calcula, además, que ese proceso permitiría evitar más de US$8.500 millones en daños económicos asociados al cambio climático y generar cerca de US$40 millones en ahorros de salud pública, por la reducción de emisiones contaminantes que afectan la calidad del aire y la salud de las personas. Las estimaciones corresponden a los supuestos de los escenarios analizados.

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Martínez añadió que el Banco Interamericano de Desarrollo y la Universidad de los Andes estiman beneficios sociales de entre US$58.000 millones y US$69.000 millones por una transformación integral del transporte que incluye la electrificación. Precisó que esas cifras no representan pérdidas atribuibles directamente al incremento del IVA, aunque reflejan beneficios económicos y sociales que, en su opinión, deben considerarse al evaluar la propuesta.

Acomoves pidió conocer el sustento de la medida

La asociación presentó el derecho de petición N.° 006-2026-Acomoves ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En el documento solicitó información sobre los fundamentos técnicos, fiscales y económicos que respaldan el aumento.

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Entre los datos requeridos están las proyecciones de recaudo adicional para los primeros cuatro años de aplicación, las metodologías y memorias de cálculo utilizadas y los análisis sobre posibles efectos en las ventas, los costos del transporte, el consumo de combustibles, las emisiones contaminantes y la salud pública. La asociación busca contrastar las necesidades fiscales con los efectos de la medida sobre el mercado colombiano y los objetivos ambientales.

La Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica estableció como objetivo alcanzar los 600.000 vehículos eléctricos en Colombia para 2030 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La discusión también involucra la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica, que estableció la meta de llegar a 600.000 vehículos eléctricos en Colombia para 2030. La asociación pidió evaluar si el incremento del impuesto es coherente con ese propósito y con los instrumentos de promoción incluidos en la Ley 1964 de 2019.

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Acomoves expresó su disposición a participar en el diálogo técnico y legislativo para encontrar alternativas que respondan a las necesidades fiscales del país y permitan avanzar hacia una movilidad más limpia, eficiente y sostenible.