Jóvenes a la E-6: Bogotá abre 3.000 becas para estudiar en 39 universidades privadas hasta el 18 de noviembre

Jóvenes de Bogotá podrán postularse a hasta 3.000 becas de Jóvenes a la E entre el 12 y el 18 de noviembre de 2026 (John Paz/Colprensa)

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La Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Agencia Distrital Atenea, abrió la sexta convocatoria de Jóvenes a la E, con hasta 3.000 becas para programas técnicos, tecnológicos y universitarios en 39 instituciones privadas de educación superior. Las inscripciones estarán habilitadas del 12 al 18 de noviembre de 2026 en AteneaSicore.

La convocatoria está dirigida a bachilleres de colegios de Bogotá que tengan hasta 28 años y hayan presentado la prueba Saber 11. Atenea financiará el valor de la matrícula y entregará un apoyo económico semestral a las personas seleccionadas, con el propósito de respaldar su permanencia durante la formación.

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Los resultados se conocerán el 29 de diciembre

Las personas interesadas podrán revisar los programas y los cupos disponibles en la oferta oficial publicada en la página de la Agencia Atenea. La selección tendrá como fecha de publicación de resultados el 29 de diciembre de 2026, mientras que el inicio de clases está previsto para enero de 2027.

La convocatoria de la Agencia Distrital Atenea cubre programas técnicos, tecnológicos y universitarios en 39 instituciones privadas (Secretaría de Educación)

La iniciativa reúne recursos de la Agencia Atenea y de las alcaldías locales para ampliar el acceso a la educación superior entre jóvenes de las 20 localidades. Los aspirantes pueden vivir en cualquiera de ellas, pero deben haber obtenido el título de bachiller en un colegio de la ciudad.

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El director de la Agencia Atenea, Víctor Saavedra Mercado, señaló que la convocatoria busca ofrecer alternativas de formación a quienes quieren continuar sus estudios. “Con este máximo de 3.000 becas queremos que su talento, dedicación y ganas de salir adelante encuentren oportunidades concretas”, afirmó.

La oferta incluye carreras en salud, tecnología, artes y derecho

Los participantes podrán escoger hasta tres programas, de acuerdo con la disponibilidad de cada institución y con los requisitos de admisión. La oferta contempla áreas como ingenierías, tecnología y transformación digital, salud, ciencias económicas y administrativas, derecho y ciencias sociales, artes, diseño y comunicación, educación, ciencias naturales y arquitectura.

Las 39 instituciones participantes son:

Pontificia Universidad Javeriana

Universidad Externado de Colombia

Universidad Central

Universidad del Rosario

Universidad Sergio Arboleda

Universidad Manuela Beltrán

Universidad de La Salle

Universidad de los Andes

Universidad Antonio Nariño

Universidad Fucs

Fundación Universitaria Juan N. Corpas

Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Politécnico Grancolombiano

Uniempresarial

Fundación Universitaria Compensar

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

Unimuto

Uniagustiniana

Fundación Tecnológica Autónoma de Bogotá (Faba)

Fundación Politécnico Minuto de Dios (TEC MD)

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN)

Fundación Universitaria Cafam (Unicafam)

Universidad Santo Tomás

Universidad Jorge Tadeo Lozano

Universidad de La Sabana

Universidad de San Buenaventura

Universidad El Bosque

Universidad La Gran Colombia

Universidad Libre

Universidad Piloto de Colombia

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (Udca)

Fundación Universitaria Los Libertadores

Fundación Universitaria del Área Andina

Institución Universitaria Colombo Americana (Única)

Fundación Universitaria Sanitas

Universidad EAN

Corporación Universitaria Iberoamericana

Fundación de Educación Superior Nueva América

Universidad Ecci

Los aspirantes deben completar su registro en la plataforma AteneaSICORE y seleccionar hasta tres programas académicos (Alcaldía de Bogotá)

Así puede completar la inscripción en Sicore

El proceso se realiza por internet. Antes de iniciar, los aspirantes deben revisar los lineamientos, confirmar que cumplen las condiciones y tener disponibles los documentos de bachillerato y de la prueba Saber 11.

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A. Crear o ingresar a la cuenta. El usuario debe registrarse con sus nombres, tipo y número de documento y correo electrónico. Quienes ya tengan una cuenta pueden ingresar con sus credenciales.

B. Completar la hoja de vida. En el módulo “Hoja de vida”, disponible en el menú de la plataforma, se deben diligenciar los datos personales y cargar los documentos solicitados.

C. Elegir la convocatoria. En el módulo “Inscripciones”, el aspirante debe seleccionar la sexta convocatoria de Jóvenes a la E y responder las preguntas requeridas.

D. Seleccionar y ordenar programas. Se pueden escoger hasta tres alternativas de estudio, en los niveles técnico profesional, tecnológico o profesional universitario. Si se elige más de una opción, deben organizarse según el orden de preferencia.

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E. Revisar y enviar. La información debe quedar guardada antes del cierre. La hoja de vida solo se podrá modificar hasta el 18 de noviembre; una vez finalizada la inscripción, los programas escogidos no podrán cambiarse.

Las personas seleccionadas recibirán financiación de matrícula y un apoyo económico semestral durante su formación (Secretaría de Educación)

La asignación combina vulnerabilidad y desempeño académico

La selección considera hasta 15 puntos por condiciones de vulnerabilidad estructural y el resultado de la prueba Saber 11. Entre los grupos reconocidos están mujeres, mujeres con hijos, personas transgénero, comunidades negras, afrodescendientes, palenqueras y raizales, pueblos indígenas, Pueblo Rrom, víctimas del conflicto armado o de violencia de género, personas reincorporadas, reinsertadas, con discapacidad y veteranos de la fuerza pública.

La pertenencia étnica entrega el mayor puntaje individual y debe acreditarse con certificado oficial del Ministerio del Interior. Las víctimas deben figurar en el Registro Único de Víctimas. Además, la condición económica se evaluará con la clasificación del Sisbén.

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Antes de elegir una carrera, Atenea recomienda verificar los requisitos de cada institución. Algunas universidades pueden exigir un puntaje mínimo en Saber 11, entrevistas o pruebas adicionales; si el aspirante no cumple esas condiciones, no podrá formalizar el beneficio aunque haya sido seleccionado.