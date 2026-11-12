Colombia

Jóvenes a la E-6: Bogotá abre 3.000 becas para estudiar en 39 universidades privadas hasta el 18 de noviembre

La Agencia Distrital Atenea financiará las matrículas y entregará apoyos semestrales a los seleccionados, quienes deberán ser bachilleres menores de 29 años, haber presentado Saber 11 y residir en alguna localidad de la capital

Alrededor del 40% de jóvenes en Colombia tienen que dejar su municipio de origen para vincularse a la educación superior - crédito John Paz/Colprensa
Jóvenes de Bogotá podrán postularse a hasta 3.000 becas de Jóvenes a la E entre el 12 y el 18 de noviembre de 2026 (John Paz/Colprensa)
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La Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Agencia Distrital Atenea, abrió la sexta convocatoria de Jóvenes a la E, con hasta 3.000 becas para programas técnicos, tecnológicos y universitarios en 39 instituciones privadas de educación superior. Las inscripciones estarán habilitadas del 12 al 18 de noviembre de 2026 en AteneaSicore.

La convocatoria está dirigida a bachilleres de colegios de Bogotá que tengan hasta 28 años y hayan presentado la prueba Saber 11. Atenea financiará el valor de la matrícula y entregará un apoyo económico semestral a las personas seleccionadas, con el propósito de respaldar su permanencia durante la formación.

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Los resultados se conocerán el 29 de diciembre

Las personas interesadas podrán revisar los programas y los cupos disponibles en la oferta oficial publicada en la página de la Agencia Atenea. La selección tendrá como fecha de publicación de resultados el 29 de diciembre de 2026, mientras que el inicio de clases está previsto para enero de 2027.

La entidad distrital de Educación del Distrito espera la asistencia de más de 48.000 estudiantes de grado 11°. Foto vía: Secretaría de Educación
La convocatoria de la Agencia Distrital Atenea cubre programas técnicos, tecnológicos y universitarios en 39 instituciones privadas (Secretaría de Educación)

La iniciativa reúne recursos de la Agencia Atenea y de las alcaldías locales para ampliar el acceso a la educación superior entre jóvenes de las 20 localidades. Los aspirantes pueden vivir en cualquiera de ellas, pero deben haber obtenido el título de bachiller en un colegio de la ciudad.

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El director de la Agencia Atenea, Víctor Saavedra Mercado, señaló que la convocatoria busca ofrecer alternativas de formación a quienes quieren continuar sus estudios. “Con este máximo de 3.000 becas queremos que su talento, dedicación y ganas de salir adelante encuentren oportunidades concretas”, afirmó.

La oferta incluye carreras en salud, tecnología, artes y derecho

Los participantes podrán escoger hasta tres programas, de acuerdo con la disponibilidad de cada institución y con los requisitos de admisión. La oferta contempla áreas como ingenierías, tecnología y transformación digital, salud, ciencias económicas y administrativas, derecho y ciencias sociales, artes, diseño y comunicación, educación, ciencias naturales y arquitectura.

Las 39 instituciones participantes son:

  • Pontificia Universidad Javeriana
  • Universidad Externado de Colombia
  • Universidad Central
  • Universidad del Rosario
  • Universidad Sergio Arboleda
  • Universidad Manuela Beltrán
  • Universidad de La Salle
  • Universidad de los Andes
  • Universidad Antonio Nariño
  • Universidad Fucs
  • Fundación Universitaria Juan N. Corpas
  • Fundación Universitaria Konrad Lorenz
  • Politécnico Grancolombiano
  • Uniempresarial
  • Fundación Universitaria Compensar
  • Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
  • Unimuto
  • Uniagustiniana
  • Fundación Tecnológica Autónoma de Bogotá (Faba)
  • Fundación Politécnico Minuto de Dios (TEC MD)
  • Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN)
  • Fundación Universitaria Cafam (Unicafam)
  • Universidad Santo Tomás
  • Universidad Jorge Tadeo Lozano
  • Universidad de La Sabana
  • Universidad de San Buenaventura
  • Universidad El Bosque
  • Universidad La Gran Colombia
  • Universidad Libre
  • Universidad Piloto de Colombia
  • Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (Udca)
  • Fundación Universitaria Los Libertadores
  • Fundación Universitaria del Área Andina
  • Institución Universitaria Colombo Americana (Única)
  • Fundación Universitaria Sanitas
  • Universidad EAN
  • Corporación Universitaria Iberoamericana
  • Fundación de Educación Superior Nueva América
  • Universidad Ecci
La Secretaría de Educación dio a conocer los canales de atención al ciudadano. Foto vía: bogota.gov.co
Los aspirantes deben completar su registro en la plataforma AteneaSICORE y seleccionar hasta tres programas académicos (Alcaldía de Bogotá)

Así puede completar la inscripción en Sicore

El proceso se realiza por internet. Antes de iniciar, los aspirantes deben revisar los lineamientos, confirmar que cumplen las condiciones y tener disponibles los documentos de bachillerato y de la prueba Saber 11.

A. Crear o ingresar a la cuenta. El usuario debe registrarse con sus nombres, tipo y número de documento y correo electrónico. Quienes ya tengan una cuenta pueden ingresar con sus credenciales.

B. Completar la hoja de vida. En el módulo “Hoja de vida”, disponible en el menú de la plataforma, se deben diligenciar los datos personales y cargar los documentos solicitados.

C. Elegir la convocatoria. En el módulo “Inscripciones”, el aspirante debe seleccionar la sexta convocatoria de Jóvenes a la E y responder las preguntas requeridas.

D. Seleccionar y ordenar programas. Se pueden escoger hasta tres alternativas de estudio, en los niveles técnico profesional, tecnológico o profesional universitario. Si se elige más de una opción, deben organizarse según el orden de preferencia.

E. Revisar y enviar. La información debe quedar guardada antes del cierre. La hoja de vida solo se podrá modificar hasta el 18 de noviembre; una vez finalizada la inscripción, los programas escogidos no podrán cambiarse.

El programa educativo Jóvenes a la U ha beneficiado a 40 mil estudiantes bajo la administración de la alcaldesa, Claudia López - crédito Secretaria de Educación/Sitio web
Las personas seleccionadas recibirán financiación de matrícula y un apoyo económico semestral durante su formación (Secretaría de Educación)

La asignación combina vulnerabilidad y desempeño académico

La selección considera hasta 15 puntos por condiciones de vulnerabilidad estructural y el resultado de la prueba Saber 11. Entre los grupos reconocidos están mujeres, mujeres con hijos, personas transgénero, comunidades negras, afrodescendientes, palenqueras y raizales, pueblos indígenas, Pueblo Rrom, víctimas del conflicto armado o de violencia de género, personas reincorporadas, reinsertadas, con discapacidad y veteranos de la fuerza pública.

La pertenencia étnica entrega el mayor puntaje individual y debe acreditarse con certificado oficial del Ministerio del Interior. Las víctimas deben figurar en el Registro Único de Víctimas. Además, la condición económica se evaluará con la clasificación del Sisbén.

Antes de elegir una carrera, Atenea recomienda verificar los requisitos de cada institución. Algunas universidades pueden exigir un puntaje mínimo en Saber 11, entrevistas o pruebas adicionales; si el aspirante no cumple esas condiciones, no podrá formalizar el beneficio aunque haya sido seleccionado.

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