Colombia

El Niño se fortalecerá y podría extenderse hasta mayo de 2027: estas son las zonas donde habrá más lluvias y riesgo de sequía

La entidad, basada en análisis de la Noaa y el seguimiento oceánico-atmosférico, indicó que el episodio alcanzaría una intensidad muy fuerte al cierre de 2026 antes de debilitarse gradualmente entre enero y marzo siguientes

Termómetro grande junto a tierra agrietada, un campesino agachado y un cultivo verde que recibe lluvia bajo nubes oscuras.
Los reportes oficiales confirman un panorama contrastante para Colombia, pues departamentos del interior padecerán un notable déficit hídrico junto a altas temperaturas, mientras el sur experimentará precipitaciones por encima de los promedios normales (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El fenómeno de El Niño tiene un 61% de probabilidad de persistir hasta mayo de 2027, según la actualización de noviembre presentada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

La proyección se apoya en el fortalecimiento del calentamiento del Pacífico ecuatorial y en la interacción ya consolidada entre el océano y la atmósfera, condiciones que favorecen que el evento se mantenga durante los primeros meses del próximo año.

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El pronóstico indica que El Niño alcanzaría una intensidad muy fuerte en el último trimestre de 2026. Entre enero y marzo de 2027, tendría un 79% de probabilidad de pasar de muy fuerte a fuerte, una señal de debilitamiento gradual que no implica una finalización inmediata del fenómeno.

La estimación del Ideam parte del diagnóstico de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (Noaa) y del seguimiento de las condiciones oceánico-atmosféricas. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) también señaló el 11 de noviembre que El Niño se intensificó rápidamente en 2026 y que es casi seguro que continúe al inicio de 2027.

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Mapa del océano Pacífico con escala de colores térmicos entre azul y rojo oscuro, junto con leyendas numéricas y texto explicativo al pie
Un mapa de la Noaa presenta las anomalías térmicas en la superficie del océano Pacífico para octubre de 2026 según los registros del modelo OISSTv2.1 (Sitio Web Noaa)

El Pacífico conserva una reserva de calor que tarda en disiparse

Una de las razones para prever la persistencia hasta mayo es la magnitud del calentamiento en el océano Pacífico ecuatorial. Las anomalías de temperatura superficial del mar superaron los 4 ℃ en sectores del Pacífico oriental y se extendieron hacia el oeste. En la región Niño 3.4, la referencia principal para evaluar el fenómeno a escala global, el incremento llegó a cerca de +2,5 ℃, mientras que en Niño 1+2 alcanzó +4,4 ℃.

Estas variaciones reflejan un calentamiento extendido, no limitado a un área aislada. El océano almacena energía térmica y requiere tiempo para perderla, por lo que un aumento de esta magnitud puede sostener las condiciones asociadas con El Niño incluso después de que el evento alcance su punto máximo.

El seguimiento de la Noaa también identificó una masa de agua anormalmente cálida bajo la superficie. En el Pacífico oriental, las anomalías superaron los +10 ℃ en profundidad, acompañadas por una termoclina más profunda de lo habitual. La termoclina es la capa que separa las aguas superficiales cálidas de las aguas frías profundas.

Cuando esa capa se hunde, se reduce el ascenso de agua fría hacia la superficie frente a Sudamérica. Así, el mar conserva temperaturas elevadas durante más tiempo y se dificulta una transición rápida hacia condiciones neutrales. Esa reserva cálida subsuperficial es uno de los elementos que explican por qué el fenómeno podría prolongarse hasta el segundo trimestre de 2027.

Las temperaturas superficiales en el Pacífico oriental registraron anomalías térmicas superiores a los 4 grados centígrados (John Vizcaino/REUTERS)
Las temperaturas superficiales en el Pacífico oriental registraron anomalías térmicas superiores a los 4 grados centígrados (John Vizcaino/REUTERS)

El acoplamiento entre el océano y la atmósfera refuerza el evento

La duración de El Niño no depende solo de la temperatura del mar. Para que el evento se consolide, debe haber una respuesta de la atmósfera, y los informes citados por el Ideam muestran que ese acoplamiento ya está presente.

En el Pacífico ecuatorial se han registrado vientos del oeste en los niveles bajos de la atmósfera y vientos del este en altura. A la vez, aumentaron la nubosidad, la convección y las precipitaciones desde el Pacífico central hacia el oriental, mientras esas condiciones se redujeron sobre Indonesia. Los índices de la Oscilación del Sur permanecieron negativos, otro indicador de la alteración de la circulación tropical habitual.

Este conjunto de señales alimenta un ciclo conocido como retroalimentación de Bjerknes. El calentamiento del Pacífico central y oriental desplaza las lluvias y la actividad convectiva hacia el este; ese cambio debilita los vientos alisios, que normalmente empujan el agua cálida hacia el oeste. Con alisios menos intensos, disminuye el afloramiento de aguas frías frente a las costas suramericanas y el calentamiento se mantiene.

La Noaa calcula una probabilidad cercana al 60% de que este evento supere los registros históricos desde 1950 (Iván Valencia/AP Foto)
La Noaa calcula una probabilidad cercana al 60% de que este evento supere los registros históricos desde 1950 (Iván Valencia/AP Foto)

La perspectiva oficial de la Noaa estima además una probabilidad cercana al 60% de que este sea un evento histórico, por encima de los episodios de El Niño registrados desde 1950. Esa probabilidad bajó frente al informe anterior, aunque continúa por encima de un escenario equivalente entre las distintas posibilidades.

El debilitamiento previsto no elimina los efectos sobre Colombia

El Ideam advierte que la presencia de El Niño no significa que deje de llover en todo el país. Los efectos cambian según la región, la temporada y las condiciones locales. Noviembre corresponde a la segunda temporada de lluvias en Colombia, pero su comportamiento puede apartarse de los patrones habituales.

Para los siguientes días del mes, el Instituto prevé déficit de lluvias en Huila, Tolima, Cundinamarca, Santander, Norte de Santander y sectores de Antioquia, La Guajira, Cesar, Córdoba y Sucre. En contraste, se esperan precipitaciones por encima de lo normal en Cauca, Nariño, Boyacá y el sur de Chocó.

Comenzó oficialmente el fenómeno del Niño. Colprensa
El Ideam prevé déficit de precipitaciones y riesgo de incendios en departamentos como Huila, Tolima y Cundinamarca (Colprensa)

También hay posibilidad de temperaturas superiores a los promedios en zonas de la región Caribe, el Eje Cafetero, Huila, Tolima, Meta, Vichada, Casanare y Arauca. Históricamente, estos eventos elevan el riesgo de déficit hídrico en algunas cuencas y embalses, además de generar condiciones propicias para incendios de cobertura vegetal.

Hacia mediados de 2027, los modelos contemplan un 33% de probabilidad de desarrollo de La Niña, aunque por ahora predominan las proyecciones de condiciones neutrales tras el debilitamiento de El Niño. El Ideam recomendó consultar sus pronósticos, boletines y alertas, así como atender las indicaciones de las autoridades locales.

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