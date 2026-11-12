Colombia

El Centro Democratico quiere que el ajuste fiscal “sea un poco más severo”, según el congresista Santiago Castro: “Posibles nuevos gravámenes”

El representante a la Cámara afirmó que el partido ha dialogado con expertos y con el Gobierno sobre la Ley de Rescate Económico. Indicó que la idea es proteger a la clase media y lograr un mayor crecimiento de la economía

El congresista Santiago Castro afirmó que el Centro Democrático comparte la misma del Gobierno de hacer frente a la situación fiscal del país, pero hay desacuerdos en la manera de cumplir ese objetivo (Imagen Ilustrativa Infobae - @CeDemocratico/X - @SantiCastrogo/X)
El congresista Santiago Castro afirmó que el Centro Democrático comparte la misma del Gobierno de hacer frente a la situación fiscal del país, pero hay desacuerdos en la manera de cumplir ese objetivo (Imagen Ilustrativa Infobae - @CeDemocratico/X - @SantiCastrogo/X)
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El 12 de noviembre de 2026, la bancada del Centro Democrático del Congreso de la República se reunió para discutir la Ley de Rescate Económico que propuso el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y establecer los cambios que consideran necesarios para exponerlos ante el Legislativo.

El representante a la Cámara por el Valle del Cauca Santiago Castro se pronunció al respecto ante los medios de comunicación, luego de que la subcomisión del partido presentara las propuestas alternativas que tiene para el proyecto de rescate fiscal del Gobierno. Según indicó, la colectividad se ha reunido con expertos para consolidar las medidas que, desde su perspectiva, se ajustan a las necesidades fiscales del país.

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La bancada del Centro Democrático, que ha sido coordinada por el presidente Álvaro Uribe, es una bancada que se la va a jugar para que el país pueda darle la confianza a los mercados y pueda recuperar la estabilidad macroeconómica y fiscal. Hemos hablado con organismos internacionales, inversionistas”, dijo el congresista a la prensa.

El congresista Santiago Castro afirmó que el partido busca darle la confianza a los mercados y recuperar la estabilidad macroeconómica y fiscal (Luisa González/Reuters)
El congresista Santiago Castro afirmó que el partido busca darle la confianza a los mercados y recuperar la estabilidad macroeconómica y fiscal (Luisa González/Reuters)

De igual manera, indicó que los congresistas del partido también se han reunido con la administración y, de esas reuniones, han concluido que, aunque comparten la meta de enfrentar la crisis fiscal que vive el país, no necesariamente están de acuerdo con la manera en que se está planteando para llegar a ella.

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El legislador habló de la necesidad de implementar un ajuste fiscal “más severo”. “Nosotros estamos pensando que la mezcla tiene que ser parte, obviamente, de ajuste, que estamos exigiendo que sea un poco más severo. Sabemos que ahí no hay la gran cantidad de recursos, pero sí creo que se puede hacer un mayor esfuerzo”, precisó el servidor público a los medios de comunicación.

Por otro lado, indicó que se requiere de nuevos ingresos para responder adecuadamente a la situación actual de Colombia.

En ese sentido, afirmó que el Centro Democrático ha aceptado algunas de las propuestas del gobierno de Abelardo de la Espriella y anunció que se está hablando de “posibles nuevos gravámenes”, así como de “vender algunos activos de la Nación”. Esto, sin perder el control sobre política pública esencial para el país.

El congresista Santiago Castro aseguró que el Centro Democrático busca estabilizar las finanzas públicas, proteger a la clase media y lograr un mayor crecimiento de la economía con sus propuestas de ajuste fiscal (@SantiCastrogo/X)
El congresista Santiago Castro aseguró que el Centro Democrático busca estabilizar las finanzas públicas, proteger a la clase media y lograr un mayor crecimiento de la economía con sus propuestas de ajuste fiscal (@SantiCastrogo/X)

Nuestro objetivo es estabilizar las finanzas públicas, proteger a la clase media y lograr un mayor crecimiento de la economía”, explicó el congresista en una publicación en su cuenta de X.

La propuesta del Centro Democrático: tributación, reducción del Estado y otras medidas

El expresidente Álvaro Uribe Vélez entregó detalles de lo que propondrá el partido político en el Congreso para su respectiva discusión. Afirmó que lo que se busca con la iniciativa es simplificar la tributación, no gravar la canasta familiar —como ya pasa con el proyecto original del Gobierno nacional—, proteger a los sectores sociales y proteger a los ciudadanos que tienen ingresos medios.

De igual manera, aseguró que se pretende estimular la inversión e impulsar el crecimiento económico. Esto, mientras se reduce el tamaño del Estado “con un retén social”, algo que la administración de Abelardo de la Espriella ya contempla. Uribe Vélez indicó que, con estas medidas, se está tratando de impedir que las familias sientan el impacto de la ley fiscal: “Que no afecte a la madre cabeza de familia, no afecte al próximo a jubilarse, tampoco al discapacitado”, detalló el ex jefe de Estado.

Entre los principales planteamientos del Centro Democrático se encuentran la simplificación del sistema tributario, la protección de la canasta familiar y la exclusión de nuevas cargas que afecten a los sectores sociales y a los colombianos de ingresos medios (@AlvaroUribeVel/X)

“¿Qué más se propone aquí? Por ejemplo, para hablar de un tema puntual, el tema del turismo. Esa queja de los hoteles por la competencia de la informalidad, se busca nivelarla, que así como los hoteles pagan impuestos, las casas que sirven de hoteles también los paguen. En fin, vamos a seguir en este trabajo”, detalló el exmandatario.

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