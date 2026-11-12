Dos emergencias por un muro colapsado y una socavación pusieron en alerta a los organismos de socorro en Medellín: activaron plan de contingencia

Una socavación destruyó la banca de la vía y dejó incomunicados a los sectores La Honda y La Cruz en Manrique Oriental. (Foto: Cortesía de Booking)

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Dos emergencias movilizaron a los organismos de socorro en el oriente de Medellín durante los últimos días: el colapso de un muro de contención y una socavación que afectó una vía. Los hechos ocurrieron en El Poblado y Manrique Oriental; no hubo personas heridas.

La socavación apareció entre los sectores La Honda y La Cruz, cerca del cruce de la carrera 24 con calle 72, en un lote donde se estacionan vehículos de Cootracovi. El hundimiento arrasó con la banca de la vía y dejó incomunicadas ambas zonas, según información conocida por El Colombiano.

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La recuperación del tramo podría tardar aproximadamente tres semanas. Mientras avanzan las obras, las autoridades contemplan habilitar transbordos para facilitar el desplazamiento de los usuarios.

El colapso del muro ocurrió cerca de la 1:00 p. m. del 10 de noviembre, en la calle 9A con carrera 15, sector La Chacona del barrio El Tesoro. Una tripulación del Cuerpo Oficial de Bomberos encontró escombros sobre la vía pública y una motocicleta afectada.

El hundimiento que destruyó la banca en inmediaciones de la carrera 24 con calle 72 aisló ambos sectores, y las autoridades estudian implementar transbordos mientras se ejecutan los trabajos de reparación. (Denuncias Antioquia)

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres informó que el inmueble había sido inspeccionado el 20 de abril. En esa visita se constataron daños en la estructura y se recomendó reforzarla mediante la evaluación de un ingeniero civil.

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El muro pertenecía a una propiedad privada y presentaba deterioro y deficiencias constructivas desde antes del movimiento sísmico del 10 de agosto. El propietario ya adelantaba gestiones para reconstruirlo y asumir los daños cuando se produjo el colapso.

La socavación había sido comunicada a la Secretaría de Infraestructura y al Dagrd desde el 21 de octubre, de acuerdo con Teleantioquia Noticias. Entre las hipótesis mencionadas por los vecinos están unos trabajos particulares en un predio y una fuga de aguas subterráneas.

El 9 de noviembre, la Secretaría de Infraestructura Física solicitó una visita de la Secretaría de Gestión Territorial para evaluar la situación y establecer posibles responsabilidades.

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El Metro de Medellín habilitó pagos con tarjetas bancarias desde el 11 de noviembre

El Metro de Medellín habilita pagos con tarjetas bancarias en las líneas A y B. (Metro de Medellín)

Desde el 11 de noviembre de 2026, el Metro de Medellín permite el ingreso a su red mediante pagos abiertos con tarjetas débito y crédito Mastercard y Visa que cuenten con tecnología sin contacto. La alternativa se habilitó inicialmente en las líneas A y B, donde hay un validador disponible por cada acceso, según informó la empresa de transporte.

La nueva modalidad permite que el pasajero acerque la tarjeta bancaria al dispositivo de validación para pagar el viaje, sin recargar antes una tarjeta de transporte. También admite tarjetas digitales incorporadas a las billeteras Apple Pay y Google Pay. El sistema busca facilitar el acceso de usuarios ocasionales, visitantes y personas que requieren ingresar de inmediato a la red.

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La medida no modifica el funcionamiento de la tarjeta Cívica, que conserva sus opciones de perfil personalizado, tarifa diferencial e integración con otros servicios. Los pagos abiertos se incorporan como una alternativa adicional dentro del proceso de modernización del recaudo que adelanta el sistema.

La expansión de esta forma de pago dependerá de la instalación de más de 3.000 validadores dentro de la renovación tecnológica prevista por la empresa. En las siguientes etapas, el mecanismo llegará a los metrocables, el tranvía, los buses y las rutas integradas e intermunicipales que operan con el sistema Cívica.

El gerente general del Metro de Medellín, Tomás Andrés Elejalde Escobar, señaló que la implementación se hará de forma progresiva en los distintos modos de transporte. De acuerdo con el directivo, la posibilidad de pagar con una tarjeta bancaria o un dispositivo digital amplía las opciones de acceso tanto para quienes usan habitualmente el sistema como para quienes visitan la ciudad.

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Federico Martínez, presidente de Mastercard en Colombia, afirmó que la aceptación de pagos digitales en el transporte público permite utilizar los medios bancarios en actividades cotidianas. Por su parte, Cristina Müller, líder de Asuntos de Gobierno y Regulación para la Región Andina de Visa, indicó que la medida suma opciones para que los pasajeros se desplacen con una credencial de pago de uso habitual.

La empresa explicó que este modelo ya se utiliza en sistemas de transporte de otras ciudades y está diseñado para procesar transacciones en los tiempos que exige la movilidad masiva.