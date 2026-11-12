Tribunal de Barranquilla negó tutela que interpuso Day Vásquez para eliminar pruebas de la Fiscalía en su contra: juez del caso tendrá la última palabra

El Tribunal Superior de Barranquilla declaró improcedente la tutela promovida por la defensa de Daysuris Vásquez sobre el descubrimiento probatorio. (@des_coneva/X)

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El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla cerró la vía de tutela que había promovido la defensa de Daysuris del Carmen Vásquez Castro. La corporación concluyó que la controversia sobre las pruebas debe resolverse dentro del proceso penal que se sigue contra la excompañera sentimental de Nicolás Petro, hijo del expresidente Gustavo Petro, por presunta violación de datos personales.

La Sala Primera de Decisión Penal consideró que ese debate corresponde al juez de la causa y debe abordarse en el momento procesal previsto. En consecuencia, declaró improcedente la acción presentada por la defensa de Vásquez.

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El recurso cuestionaba el descubrimiento de los elementos probatorios por parte de la Fiscalía. Los abogados de la procesada alegaron que la entidad no finalizó esa entrega en el plazo establecido y solicitaron que se descartaran los materiales aportados fuera de término, según su planteamiento.

Sin embargo, el Tribunal precisó que el Juzgado 27 Penal Municipal de Barranquilla solo había dispuesto que el descubrimiento continuara y que la audiencia preparatoria se retomara más adelante. Esa decisión, indicó, fue una medida de trámite y no definió si las pruebas serían admitidas o excluidas.

El Juzgado 27 Penal Municipal de Barranquilla determinó que el debate sobre la validez de las pruebas corresponde a la audiencia preparatoria. (crédito @lauraojedae - @dayvasquezcdd/Instagram)

La sala añadió que la defensa conserva la posibilidad de pedir ante el juez competente el rechazo de los elementos que estime extemporáneos, cuando llegue la etapa correspondiente. Tras conocerse el fallo, los representantes de Vásquez informaron que acudirán a recursos para objetarlo.

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Carranza cuestionó el avance del proceso contra Vásquez

Para Alejandro Carranza, abogado de Laura Ojeda, actual pareja de Nicolás Petro, la decisión del Tribunal responde a una serie de actuaciones que, según afirmó, han retrasado el expediente. Señaló que la imputación a Vásquez ocurrió el mismo día que la del hijo del expresidente Petro, aunque el caso de ella aún no ha completado el descubrimiento probatorio.

“Creo que es un mensaje claro el que se ve por parte del tribunal. Ya el caso contra Daysuris del Carmen ha sufrido bastantes dilaciones. Imagínate la comparación. La imputación fue el mismo día que imputaron a Nicolás, pero en el caso de ella, debido a las dilaciones del abogado Freja y de la falta de trabajo juicioso por parte de la exfiscal Lucy Laborde, pues es el momento en que ni siquiera hemos podido entrar en la terminación del descubrimiento probatorio”, señaló Carranza en declaraciones recogidas por Caracol Radio.

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Carranza atribuyó esa demora a la actuación de Alaid Freja, defensor de Vásquez, y a la gestión de la exfiscal Lucy Laborde. También anunció que formulará otra queja disciplinaria contra Freja, pues considera que la tutela contribuyó a extender el trámite judicial.

El abogado Alejandro Carranza afirmó que el proceso judicial contra Daysuris Vásquez acumula dilaciones injustificadas. (extrayendo crédito…)

El apoderado de Ojeda pidió que las autoridades den continuidad al proceso y que se complete el descubrimiento pendiente. De acuerdo con su explicación, el fiscal que asumió recientemente convocó a las partes para avanzar en esa fase.

Day Vásquez pidió definir la imputación contra Laura Ojeda y se refirió a información enviada a Estados Unidos

En un asunto relacionado, Daysuris del Carmen Vásquez Castro solicitó a la Fiscalía General de la Nación que precise cuándo se realizará la audiencia de imputación contra Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro.

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La diligencia, vinculada a la investigación por el presunto acceso irregular a sus comunicaciones y la vulneración de sus datos personales, fue aplazada en tres ocasiones y aún no tiene una nueva fecha.

Su abogado, Alait de Jesús Freja, dirigió una petición al fiscal Juan Martín Parada para conocer el estado de la noticia criminal, el juzgado que asumiría la audiencia y los motivos que han impedido su programación.

Daysuris Vásquez entregó a agencias de Estados Unidos documentos sobre presuntos aportes no declarados a la campaña de Gustavo Petro en 2022. (crédito Carlos Ortega)

La primera fecha estaba prevista para el 12 de mayo de 2026, pero se suspendió por una incapacidad médica de Ojeda. La segunda, fijada para el 3 de junio, tampoco se efectuó porque la fiscal delegada y la investigada atendían otra diligencia.

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El tercer aplazamiento ocurrió el 23 de julio, luego de que la fiscal general Luz Adriana Camargo apartara a la fiscal Lucy Laborde del expediente. En ese momento no había un fiscal delegado designado para continuar con el caso. Freja requirió explicaciones sobre la reprogramación y sobre las circunstancias administrativas, judiciales o procesales que han demorado la audiencia.

Por otra parte, Vásquez habría entregado a agencias de Estados Unidos documentos y otros elementos sobre presuntos aportes no declarados a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. La excompañera de Nicolás Petro figura como testigo en las indagaciones de la Fiscalía sobre esos posibles ingresos, de acuerdo con la publicación.

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El material también incluiría referencias a encuentros realizados entre 2021 y 2022 durante la campaña. Conversaciones divulgadas en agosto de 2025 entre Vásquez y Nicolás Petro aludieron a drogas, alcohol y mujeres que presuntamente ejercían la prostitución. Ella confirmó la autenticidad de esos mensajes, mientras que Nicolás Petro negó que existieran los videos mencionados en el intercambio y anunció acciones judiciales.