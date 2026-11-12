Palafitos, gaita y memoria: la historia de los desaparecidos del Caribe colombiano llega al cine este jueves 12 de noviembre

Este jueves 12 de noviembre, "El silencio de los palafitos" llega a las salas de cine de siete ciudades colombianas para contar una historia que nació del agua, el dolor y la música de los pueblos anfibios del Caribe.

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Este jueves 12 de noviembre, “El silencio de los palafitos” llega a las salas de cine de siete ciudades colombianas para contar una historia que nació del agua, el dolor y la música de los pueblos anfibios del Caribe. La ópera prima del actor y director Yull Núñez, producida por Daylin Vega bajo el sello de Cinequipos, ya había dado la vuelta al circuito internacional antes de llegar al público colombiano, con premios en España, Estados Unidos y selecciones oficiales en Cuba y Colombia.

La cinta se ambienta en Nueva Venecia, una comunidad palafito ubicada en la Ciénaga Grande de Santa Marta, en el Caribe colombiano. Allí, entre pilotes de madera que se sostienen sobre el agua desde antes de la colonización, vive Elías, un joven pescador que ha perdido su sustento por un desastre ambiental. Atrapado en el duelo por su esposa Margot —desaparecida a manos de grupos insurgentes— y aferrado a la gaita heredada de su padre, Elías se desintegra lentamente. Pero la música, como en muchas historias de la costa caribe, termina siendo el hilo que lo devuelve a la vida.

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La película nació de un relato escuchado en un rodaje hace más de 15 años

El proyecto tiene su origen en 2009, cuando Yull Núñez participó como actor principal en Los Viajes del Viento, la película de Ciro Guerra que lo llevaría por primera vez a las comunidades palafito del Magdalena.

El proyecto tiene su origen en 2009, cuando Núñez participó como actor principal en Los Viajes del Viento, la película de Ciro Guerra que lo llevaría por primera vez a las comunidades palafito del Magdalena. Fue en ese rodaje, en Nueva Venecia, donde escuchó el relato que terminaría convirtiéndose en este largometraje. Más de una década después, el actor oriundo de un barrio popular de Valledupar, Cesar, volvió a ese territorio —esta vez detrás y delante de la cámara— para darle forma cinematográfica a esa historia que lo habitaba.

La experiencia resultó en un ejercicio de triple función: Núñez dirigió, protagonizó y ejerció como preparador de actores durante el rodaje. Sobre esa confluencia de roles, el cineasta afirmó: “Siempre he pensado que el arte, si se hace de forma responsable y consciente, va de la mano con las manifestaciones del ser. Bajo este principio, dirigir, actuar y hacer coach es solamente la junta de los eslabones que desde siempre he tratado de cultivar como ser humano”. Agregó que tanto la actuación como la dirección son, para él, “un acto de generosidad”, puesto en práctica de forma integral durante este proyecto.

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El filme retrata ausencias que el Estado colombiano nunca ha llenado

Más allá de la trama individual de Elías y Margot, "El silencio de los palafitos" opera como documento de una realidad colectiva sobre los pueblos palafito del Caribe colombiano.

Más allá de la trama individual de Elías y Margot, El silencio de los palafitos opera como documento de una realidad colectiva. Los pueblos palafito del Caribe colombiano —nacidos del encuentro histórico entre comunidades afrodescendientes e indígenas— han vivido durante décadas al margen del sistema: sin acompañamiento estatal, sin acceso a agua potable, sin puestos de salud dignos, sin seguridad pública. La película los convierte en protagonistas sin condescendencia ni exotismo.

Núñez describió el espíritu de la obra en términos que van más allá del conflicto armado: “Esta película trata de la ausencia y la imperfección humana, de los que se fueron, los que regresaron, los que no volverán, y de los que se aferran a los recuerdos; aun sabiendo que no hay esperanza alguna”. Para el director, llevar la cinta al público colombiano es también un acto político y simbólico: “Es mi manera de retratar la esperanza de los que todavía esperan a sus seres queridos. Es una forma de retratar la costa caribe de una manera respetuosa. Pero también, es un homenaje a quienes se fueron de este plano terrenal y se quedan vivos en nuestros corazones. Por eso creo que hay que verla; porque sólo muere quien se olvida”.

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Producir y actuar en terreno anfibio fue, según Vega, “un reto titánico”

La producción corrió por cuenta de Daylín Vega, nacida en Maicao, La Guajira, formada en arte dramático en la Universidad Central en convenio con el Teatro Libre de Bogotá.

La producción corrió por cuenta de Daylín Vega, nacida en Maicao, La Guajira, formada en arte dramático en la Universidad Central en convenio con el Teatro Libre de Bogotá. Vega ya había debutado frente a cámara como actriz principal en La Frontera, trabajo por el que recibió reconocimientos a mejor actriz en el Festival de Gramado (Brasil) y en Cine en las Alturas (Argentina). En El silencio de los palafitos asumió simultáneamente la producción y la actuación, lo que implicó rodar en Tasajera, un entorno anfibio de alta complejidad logística.

“Producir y actuar al mismo tiempo fue un reto enorme, especialmente desde la producción. Aunque ya había asumido ambos roles en dos cortometrajes, enfrentar un largometraje por primera vez fue un desafío titánico, aún más en un territorio tan complejo como Tasajera, rodando en terreno anfibio y enfrentándonos a largas jornadas de trabajo”, relató la productora. Para Vega, la actuación funcionó como válvula de escape dentro del caos de la producción: “Actuar era mi manera de drenar la complejidad de producir, mi espacio de libertad, disfrute y diversión en medio del caos”.

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La experiencia también fue una escuela dura. “El silencio de los palafitos ha sido, sin duda, mi gran maestro en la producción. Con este proyecto aprendí a golpe tras golpe lo que realmente implica mantener a flote una película. Entendí la importancia de pensar desde el inicio en cada una de las etapas de un largometraje, de anticiparse, tomar decisiones y asumir las consecuencias de cada error”, afirmó Vega.

Ganó el premio a mejor largometraje internacional en un festival de Canarias antes de llegar a Colombia

La película llega a la cartelera colombiana con un recorrido internacional que valida su apuesta. En octubre de 2025 recibió el Premio a Mejor Largometraje Internacional en el Festival Internacional de Cine Independiente y de Autoría de Canarias (FICINDIE), celebrado en las Islas Canarias, España.

La película llega a la cartelera colombiana con un recorrido internacional que valida su apuesta. En octubre de 2025 recibió el Premio a Mejor Largometraje Internacional en el Festival Internacional de Cine Independiente y de Autoría de Canarias (FICINDIE), celebrado en las Islas Canarias, España. El director del festival, Rumen Justo, explicó la decisión del jurado: “quedaron cautivados por la gran sensibilidad y el tema de los muertos olvidados del que habla la película. Les llegó al alma el realismo mágico y la delicadeza con la que está tratada la historia. Es una película fantástica y, casi por unanimidad, todos estaban contentos con la elección”.

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A ese galardón se suman la Selección Oficial y la Mención de Honor del Jurado en el Iberoamerican Film Festival de Miami (IAFFM) y el reconocimiento WIP 2024 en el mismo certamen; la Selección Oficial en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana (Cuba) y en el Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos (FIDECH) de Colombia. En el plano de la industria, el proyecto obtuvo la Selección WIP del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI) y el Premio WIP del Bogotá Audiovisual Market (BAM), reconocimientos que fueron clave para financiar la etapa de finalización del largometraje.

La cinta se exhibe desde este jueves en siete ciudades, con funciones especiales en la Ciénaga

Este 12 de noviembre llega a las salas de cine de Valledupar, Barranquilla, Cali, Tumaco, Tunja, Salento y Bogotá, ‘El silencio de los palafitos’.

La distribución nacional contempla ciudades de distintas regiones del país: Valledupar (Marines Films y Cines3), Barranquilla (Cinemateca del Caribe), Bogotá (Cinemateca de Bogotá y Cinema Local), Tunja (Cinemateca de Tunja), Salento (Cinemateca de Salento), Tumaco (Cine La Perla) y Cali (Museo La Tertulia y Cinema Local). Además, se realizará una función especial en la Ciénaga de Santa Marta, el territorio donde la película fue concebida y rodada. En algunas de esas fechas, el director Núñez estará presente en sala.

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