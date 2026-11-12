Colombia

Chats atribuidos a Gustavo Petro sugerirían que gestionó un cargo para Deicy Jiménez en el Hospital San Juan de Dios: “Me pidió vincularte”

Una de las conversaciones se atribuye a Jiménez y a Nhora Mondragón Ortíz, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República

Deicy Jiménez aseguró que el expresidente Petro le pagó con contratos los servicios sexuales que le habría brindado (Colprensa y @deicyjimenez_/Instagram)
Deicy Jiménez aseguró que el expresidente Petro le pagó con contratos los servicios sexuales que le habría brindado (Colprensa y @deicyjimenez_/Instagram)
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Deicy Jiménez, la mujer que denunció haber ofrecido servicios sexuales al expresidente Gustavo Petro y haber recibido como forma de pago varios contratos con el Estado, al parecer, iba a tener un cargo en el Hospital San Juan de Dios gracias a la gestión que presuntamente habría hecho el exmandatario.

La revista Semana publicó conversaciones de WhatsApp que pondrían en evidencia que el ex jefe de Estado habría estado detrás de ese intento de contratación. Uno de los chats correspondería a un diálogo entre Nhora Mondragón Ortíz, entonces directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), y Deicy Jiménez, fechada el 25 de julio de 2026, días antes del cambio de gobierno en Colombia:

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Deicy Jiménez: Buena tarde Dra. Este es mi número, soy Deicy Jiménez.

Nhora Mondragón: Hola. Cómo estás. El señor Presidente me pidió vincularte. Tienes experiencia en qué? Cuánto te ganas? Cuál es tu expectativa de ingreso?

Deicy Jiménez: Estoy bien Dra. Tú cómo estás? Qué maravilla. Tengo experiencia en gestión documental y he brindado apoyo administrativo según las necesidades de la dependencia. Gano $2.000.000. Me gusta trabajar, adquirir más experiencia y poder crecer profesionalmente.

Su vinculación iba a ser para el Hospital San Juan de Dios, pero Jiménez, al parecer, no quiso aceptar ese contrato. Así quedó evidenciado en otro de los chats revelados por el informativo citado, el cual correspondería a una conversación entre Jiménez y el expresidente Gustavo Petro. En ese chat, la mujer indicó: “Hola corazón. Qué pena, pero no pensé que para trabajar en un hospital. Pasaron mi hoja de vida al hospital san juan de dios”.

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En otro apartado de la conversación, Jiménez dijo: “Qué? Yo no soy enfermera. Confirmé lo que siempre pensé. Al final fue más por cumplir que por un verdadero deseo de ayudarme. Para todas hubo oportunidades, menos para mí. Pero bueno, eso queda de ser buena persona”.

En desarrollo...

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