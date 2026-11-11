Video | Voluntario llevó ayudas al Chocó tras el terremoto del 10 de agosto, se contagió de malaria y lucha por recuperarse: sufrió amputaciones

El ciudadano sufrió afectaciones en sus miembros inferiores y su mano derecha tras contagiarse con malaria al llevar ayudas a los damnificados por el terremoto en el Chocó (@horusperegrinus/X)

Guardar

Carlos Andrés Ortega, un hombre de 33 años oriundo de Pradera, Valle del Cauca, permanece hospitalizado después de que una infección por malaria obligara a los médicos a amputarle parte de ambas piernas y su mano derecha. La enfermedad fue contraída tras una jornada de ayuda para comunidades afectadas por el terremoto del 10 de agosto en Chocó.

Antes de enfermar, Ortega se había sumado a una red de voluntarios de Florida, San Antonio de los Caballeros y otros sectores del Valle del Cauca que recolectaba donaciones para los damnificados.

PUBLICIDAD

Su madre, Jenny Caicedo, lo describió como una persona dispuesta a colaborar con quienes lo necesitaban y recuerda que el joven participó activamente desde los primeros días posteriores al sismo.

Según reconstruyó el diario local El País, Ortega y su madre estuvieron el 11 de agosto en Cali, donde entregaron ayudas y apoyaron labores de retiro de escombros. Después, el hombre continuó en recorridos de entrega por municipios como Buenaventura, Sevilla y Toro, dentro de una iniciativa que reunió a cerca de 20 o 25 voluntarios.

Uno de los contagios más frecuentes es por la picadura de un mosquito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El viaje humanitario al Chocó antecedió los primeros síntomas

El 14 de septiembre, el grupo viajó nuevamente al Chocó con ayudas destinadas a las comunidades afectadas. Ortega regresó el día 17, pero cinco días más tarde su madre notó que tenía dificultades para respirar. En ese momento, él consideró que se trataba de una gripa y no buscó atención médica de inmediato.

PUBLICIDAD

La situación cambió el 27 de septiembre, cuando apareció la fiebre. Al día siguiente, la familia supo que Ortega había pasado la noche con vómitos, dolor y frecuentes idas al baño, por lo que Caicedo pidió que lo llevaran a un hospital.

Para el martes siguiente no había podido comer y su estado físico había empeorado, lo que motivó la insistencia para que recibiera atención.

Tras pasar por distintos centros asistenciales, los exámenes confirmaron el diagnóstico de malaria. Aunque logró superar el momento más crítico de la infección, la circulación sanguínea en sus extremidades se vio comprometida y se produjo necrosis.

PUBLICIDAD

Los médicos determinaron que las amputaciones eran necesarias para evitar que el daño avanzara y causara nuevas complicaciones.

Las autoridades sanitarias determinaron que debían amputar una pierna del hombre, parte de su otro pie y la mano derecha (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cirugías comenzaron el 15 de octubre

La primera intervención tuvo lugar el 15 de octubre, cuando los médicos encargados del caso le amputaron la pierna izquierda por debajo de la rodilla. La pérdida de sangre durante ese procedimiento obligó a posponer las demás cirugías. Más adelante, perdió la mano derecha a la altura de la muñeca y, en una operación posterior, le retiraron parte del pie derecho debido al avance de la necrosis.

El testimonio de la madre del joven al diario local señaló que Ortega se encuentra estable y mantiene buen ánimo mientras continúa bajo observación médica. Por ahora no hay una fecha definida para su salida, ya que requiere medicamentos, controles y seguimiento de las heridas provocadas por las amputaciones.

PUBLICIDAD

La prioridad de la familia es obtener prótesis y recursos para iniciar la rehabilitación. Ortega está afiliado al régimen subsidiado de salud, pero sus allegados desconocen cuánto podría tardar el trámite para acceder a estos dispositivos. También buscan respaldo para cubrir alimentación, terapias y gastos del hogar, donde viven su esposa y su hija.

La familia pide apoyo para que le entreguen prótesis al afectado (EFE/ Mariscal)

Cómo reducir el riesgo de infectarse de malaria

Evitar las picaduras de mosquitos, especialmente entre el atardecer y el amanecer, mediante repelentes aprobados y usados según las indicaciones del envase.

Usar ropa de manga larga, pantalones largos y calzado cerrado, de preferencia de colores claros.

Dormir bajo mosquiteros, idealmente tratados con insecticida, y mantener protegidas puertas y ventanas con telas metálicas.

Utilizar insecticidas o vaporizadores en espacios cerrados cuando las condiciones lo requieran.

Si viaja a una zona con transmisión de malaria, debe consultar previamente con un profesional de salud sobre las medidas preventivas y la posible medicación .

Si presenta fiebre, escalofríos, sudoración, dolor de cabeza, cansancio, vómitos o diarrea después de permanecer en una zona de riesgo, debe acudir de inmediato a un centro médico e informar sobre el viaje.