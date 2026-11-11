Colombia

Metro de Medellín habilitó pagos con tarjetas Visa y Mastercard desde el 11 de noviembre: así funcionará el nuevo recaudo

El mecanismo es una alternativa para visitantes y viajeros ocasionales, mientras el medio tradicional mantendrá los perfiles personalizados, las tarifas diferenciales y la integración entre los servicios de la red

Fila de torniquetes de acero con lectores digitales, pantallas superiores y señalización de pago sobre el suelo de una estación
La nueva modalidad opera en su fase inicial con un validador habilitado en cada acceso de las estaciones del tren (Metro de Medellín)
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Desde este 11 de noviembre de 2026, los usuarios del metro de Medellín podrán ingresar a las líneas A y B mediante pagos abiertos con tarjetas débito y crédito Visa y Mastercard sin contacto. La opción también funcionará con tarjetas digitalizadas en Apple Pay y Google Pay, desde teléfonos o relojes inteligentes.

La modalidad se habilita inicialmente en un validador por cada acceso de las dos líneas del tren. Para usarla, la persona solo debe acercar su tarjeta bancaria o dispositivo digital al equipo habilitado, sin recargas previas ni trámites de inscripción o registro.

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Las líneas A y B son las primeras en recibir los pagos abiertos

La medida hace parte de la modernización del sistema de recaudo Cívica, que mantendrá sus funciones y beneficios habituales. Los pagos con tarjetas bancarias se suman como una alternativa de acceso, especialmente para viajeros ocasionales, visitantes y quienes necesitan abordar el sistema sin contar con una tarjeta Cívica.

El Metro de Medellín habilita el ingreso a las líneas A y B con tarjetas débito y crédito sin contacto Visa y Mastercard (Metro de Medellín)
El Metro de Medellín habilita el ingreso a las líneas A y B con tarjetas débito y crédito sin contacto Visa y Mastercard (Metro de Medellín)

El sistema arrancará en las líneas A y B del metro. La empresa prevé ampliar la cobertura de forma gradual a medida que avance la actualización tecnológica de su recaudo y se instalen más de 3.000 validadores en la red.

La expansión posterior incluirá los metrocables, el tranvía y los buses. En etapas siguientes también se incorporarán las rutas integradas e intermunicipales que operan con el sistema Cívica.

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Así se paga el viaje con una tarjeta bancaria o un celular

Los pagos abiertos permiten utilizar una tarjeta bancaria como medio de ingreso al transporte público. El usuario no necesita cargar saldo en una tarjeta de transporte antes de viajar: puede pagar con la misma tarjeta débito o crédito que emplea en comercios y otros servicios.

Fila de torniquetes de acero con lectores digitales, pantallas superiores y señalización de pago sobre el suelo de una estación
Los pasajeros pueden validar su acceso al sistema mediante las billeteras digitales Apple Pay y Google Pay desde teléfonos o relojes inteligentes (Metro de Medellín)

Para ingresar al metro, el proceso será el siguiente:

  • Verifique que su tarjeta Visa o Mastercard tenga tecnología sin contacto.
  • Ubique el validador habilitado en el acceso de las líneas A o B.
  • Acerque la tarjeta al lector, sin insertarla ni digitar claves.
  • También puede acercar un teléfono o reloj inteligente con la tarjeta registrada en Apple Pay o Google Pay.
  • Espere la validación antes de pasar por el acceso.

La tecnología fue diseñada para realizar transacciones rápidas en sistemas de transporte masivo. Con este mecanismo, los usuarios podrán elegir entre Cívica, la tarjeta bancaria física o una billetera digital compatible.

Cívica seguirá vigente y conservará sus beneficios

La llegada de esta alternativa no implica la salida de Cívica. La tarjeta continuará como uno de los medios para ingresar al sistema y conservará los beneficios asociados a perfiles personalizados, tarifas diferenciales e integración entre servicios.

La tarjeta Cívica conserva sus tarifas diferenciales, perfiles personalizados y beneficios de integración en la red (Metro de Medellín/Alcaldía de Medellín/Sapiencia)
La tarjeta Cívica conserva sus tarifas diferenciales, perfiles personalizados y beneficios de integración en la red (Metro de Medellín/Alcaldía de Medellín/Sapiencia)

La diferencia principal está en el uso previsto de cada modalidad. Cívica seguirá siendo la opción para quienes utilizan con frecuencia la red y acceden a sus condiciones de integración. Los pagos abiertos buscan facilitar el ingreso de personas que viajan de manera esporádica, turistas o pasajeros que requieren un acceso inmediato.

“Con los pagos abiertos ampliamos las opciones de ingreso al sistema y facilitamos los viajes de las personas que usan el sistema Metro y de quienes visitan la ciudad”, señaló Tomás Andrés Elejalde Escobar, gerente general del metro de Medellín.

El directivo indicó que el proyecto forma parte de la evolución de Cívica y que su implementación llegará de manera progresiva a los distintos modos de transporte de la red.

Apple Pay y Google Pay también servirán para entrar al sistema

Además de las tarjetas físicas, el metro aceptará las credenciales digitales que los usuarios tengan registradas en Apple Pay y Google Pay. Esto permitirá pagar el ingreso con dispositivos móviles y relojes inteligentes compatibles, siempre que la tarjeta asociada sea Visa o Mastercard y cuente con tecnología sin contacto.

Bancolombia, Visa y Mastercard participan en la integración tecnológica y financiera del recaudo en el transporte masivo (Alcaldía de Medellín)
Bancolombia, Visa y Mastercard participan en la integración tecnológica y financiera del recaudo en el transporte masivo (Alcaldía de Medellín)

Para Mastercard, la incorporación de estos medios permite que las personas utilicen sus opciones de pago en actividades diarias como el transporte público. Federico Martínez, presidente de la compañía en Colombia, afirmó que el trabajo con el Metro busca ofrecer alternativas que simplifiquen y protejan los desplazamientos.

Por su parte, Cristina Müller, líder de Asuntos de Gobierno y Regulación de la Región Andina de Visa, consideró que la medida amplía las alternativas para que más personas se movilicen con una credencial que ya usan cotidianamente.

Bancolombia también participa en la iniciativa. Julián Mora, vicepresidente de Desarrollo de Negocios de la entidad, señaló que la integración entre movilidad y pagos busca facilitar el acceso al sistema mediante capacidades financieras, tecnológicas y de recaudo.

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