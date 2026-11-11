Angie Rodríguez abrió una cuenta en redes sociales y envió un mensaje en medio de denuncias contra el Gobierno Petro: “No me arrepiento de nada”

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, afirmó que no guardará silencio (Juan Diego Cano/Presidencia)

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La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) Angie Rodríguez abrió redes sociales e hizo su primera publicación.

“En medio de mis títulos y de mis libros, hola Colombia y hola también a la comunidad internacional. Les tengo una noticia un poco más bien divertida y diferente para mí. Decidí, por obvias razones, abrir las redes sociales. Los invito a seguirme. Deben tenerme un poquito de paciencia, iré poco a poco aprendiendo”, señaló.

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En el video que publicó en su nueva cuenta de X, la exdirectora del Dapre se refirió a las denuncias que ha hecho desde que terminó el gobierno del expresidente Gustavo Petro, relacionadas con presuntas irregularidades. La más reciente tiene que ver con la supuesta existencia de una “red de mujeres”, presuntamente dedicada a la prostitución dentro de la administración anterior.

La exfuncionaria también afirmó que hubo anomalías en la firma de contratos y la elección de personal dentro del gobierno de Gustavo Petro.

“Me estaba enfrentando al poder. O pensaría: me sigo enfrentando a un poder muy muy muy grande, pero no me arrepiento de nada. Siento que hice las cosas como debería. Mientras ellos se dedicaban a atacarme, a hostigarme, a violentarme, a maltratarme, a torturarme, yo me dedicaba a recoger pruebas. Me dedicaba a seguir trabajando por mi país y hacer las cosas como corresponden”, precisó Rodríguez.

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Los hechos que ha expuesto ya están siendo investigados por las autoridades competentes. Por eso, la exdirectora del Dapre recordó que el material probatorio se entrega ante la justicia: “Yo ya llevaba diez pasos adelante”.

“Bueno, este pienso debe ser un espacio no solo para la crítica o una tribuna de linchamiento. Siento que el objetivo principal es ir resignificando temas y espacios que como país necesitamos replantearnos. Pues nada, nos estamos leyendo, eh, y viendo en las redes sociales. Por favor síganme porque hay muchas cosas de interés nacional y que la comunidad en otros países merecen conocer. Guardar silencio nunca fue una opción y menos para mí”, añadió.

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