Proyecto 48 Colombia reta a cineastas a crear un cortometraje en 48 horas

Las inscripciones para Proyecto 48 Colombia cierran este viernes 13 de noviembre de 2026, fecha en que arranca también el reto: escribir, rodar y editar un cortometraje en 48 horas.

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Las inscripciones para Proyecto 48 Colombia cierran este viernes 13 de noviembre de 2026, fecha en que arranca también el reto: escribir, rodar y editar un cortometraje en 48 horas. La convocatoria está abierta tanto a personas con experiencia audiovisual como a quienes quieran dar sus primeros pasos en la realización cinematográfica.

El reto comenzará ese mismo viernes a las 19:00 y concluirá el domingo a la misma hora. Los participantes deberán completar una película de hasta siete minutos dentro de ese plazo, desde la idea inicial hasta la edición final.

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La iniciativa convoca a cineastas, estudiantes, actores, guionistas, fotógrafos, productores y creadores de contenido que quieran trabajar en equipo bajo una fecha límite. Los interesados pueden consultar las condiciones e inscribirse en la página oficial de Proyecto 48 Colombia hasta el 13 de noviembre.

Cómo funciona el reto de realizar un cortometraje en 48 horas

Cada equipo deberá construir una historia, grabarla y finalizar su montaje durante el fin de semana de competencia.

Cada equipo deberá construir una historia, grabarla y finalizar su montaje durante el fin de semana de competencia. La película tendrá que incorporar cuatro elementos que la organización revelará al inicio: un género cinematográfico, un personaje, una línea de diálogo y un objeto.

Esos parámetros comunes buscan que las producciones se ajusten a una misma dinámica, aunque cada grupo pueda desarrollar su propia propuesta narrativa. El proceso pone a prueba la coordinación del equipo, la resolución de problemas y la capacidad de contar una historia con tiempo y recursos limitados.

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La inscripción puede hacerse de manera individual o con un grupo ya conformado. La organización recomienda equipos de entre tres y ocho integrantes.

La inscripción puede hacerse de manera individual o con un grupo ya conformado. La organización recomienda equipos de entre tres y ocho integrantes y permite realizar los cortometrajes con teléfonos celulares, sin exigir equipos profesionales de grabación.

Además del reto, la inscripción incluye acceso a los talleres preparatorios de 48 School, la exhibición local de las películas y un certificado de participación. Estos espacios permiten que participantes con distintos niveles de experiencia se acerquen a las etapas prácticas de una producción audiovisual.

Quiénes pueden participar y qué incluye la inscripción

Proyecto 48 Colombia cumple 11 años de actividad en el país y forma parte de The 48 Hour Film Project, una red internacional de competencias de realización cinematográfica presente en distintas ciudades.

Proyecto 48 Colombia cumple 11 años de actividad en el país y forma parte de The 48 Hour Film Project, una red internacional de competencias de realización cinematográfica presente en distintas ciudades. La iniciativa ha funcionado como un espacio de experimentación para nuevos realizadores y otros talentos del sector audiovisual.

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Según las cifras entregadas por la organización, 11 equipos colombianos han participado en Filmapalooza, el encuentro que reúne cortometrajes ganadores de competencias locales vinculadas a esa red. La convocatoria busca que más creadores puedan desarrollar proyectos colaborativos y conectar con otros profesionales del sector.

La posibilidad de llegar a Filmapalooza y a espacios vinculados con Cannes

El equipo ganador nacional representará a Colombia en Filmapalooza 2027, cuya próxima edición se celebrará en Curazao..

El equipo ganador nacional representará a Colombia en Filmapalooza 2027, cuya próxima edición se celebrará en Curazao. El encuentro internacional congrega producciones ganadoras de distintas ciudades y ofrece una instancia de circulación para los cortometrajes seleccionados.

El proyecto también contempla oportunidades relacionadas con el Short Film Corner del Festival de Cannes, dedicado a la promoción y circulación de cortometrajes. Cuatro equipos colombianos han tenido experiencias de representación en espacios vinculados a esa plataforma, aunque el acceso depende de requisitos y procesos de selección y no se obtiene automáticamente por participar.

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La convocatoria plantea que una idea y un equipo dispuesto a desarrollarla pueden bastar para poner una historia en pantalla. El desafío consiste en convertir ese impulso creativo en una película antes de que se cumplan las 48 horas.