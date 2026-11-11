Colombia

‘Boleta Justa’, el proyecto de ley en Colombia que busca frenar la reventa de boletas para conciertos y eventos deportivos

Multas de hasta $3.500 millones y restricciones tecnológicas forman parte de la propuesta que busca poner fin a un mercado que, según su pontente, mueve miles de millones de pesos al año y que calificó como una “mafia”

El representante por Casanare señaló la necesidad de poner topes y regulaciones a la reventa de entradas en Colombia, poniendo sobre la mesa ejemplos como lo ocurrido con BTS, o el escándalo alrededor de la Federación Colombiana de Fútbol por el denominado "cartel de reventa de boletas" durante las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018 - crédito cortesía Diego García
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La iniciativa denominada “Boleta Justa” fue presentada ante el Congreso con una premisa fundamental: establecer un techo al precio de reventa de entradas, que no podrán comercializarse por más del 150% de su valor original. Así, una boleta de $200.000 podría revenderse hasta por $300.000, incluidas todas las comisiones y cargos. La medida apunta directamente a cortar la especulación que caracteriza al mercado secundario de entradas en el país.

“Estamos frente a un abuso, un cartel, un negocio que mueve miles de millones de pesos en nuestro país: la reventa de boletas en Colombia”, afirmó García en un video publicado en sus redes sociales. El representante señaló que la iniciativa busca que el consumidor sepa a quién le compra, bajo qué medio lo hace y a quién puede dirigir una queja en caso de incumplimiento.

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“Lo más importante: evitar que los bots compren y acaparen miles de boletas para después revenderlas en 300, 400, 500% por encima del valor inicial. Vamos a ponerle el tate quieto a esta mafia en nuestro país”, agregó en el mismo video.

Como mecanismo contra el acaparamiento, la propuesta limita a cinco el número de boletas que una misma persona puede comprar en la venta oficial. La regla general admite excepciones para adquisiciones colectivas o corporativas, siempre que se identifique al comprador y se garantice la trazabilidad de las entradas mediante canales especiales.

El proyecto también incluyó una disposición que prohíbe el uso de programas automatizados para adquirir entradas de forma masiva. Esta práctica, que permite a revendedores hacerse con grandes volúmenes de inventario antes de que el público general pueda acceder, ha sido señalada como uno de los principales factores del mercado negro de boletas.

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Pabellón cubierto con gradas y pista repletas de público que ondea banderas de Colombia frente a un escenario iluminado.
El texto legislativo limita a cinco boletas el máximo de compra por persona en las plataformas oficiales de venta, y prohíbe el uso de programas automatizados para la compra masiva de entradas en espectáculos y eventos deportivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las sanciones previstas en el proyecto alcanzan las 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a más de $3.500 millones según el valor actual. La vigilancia del cumplimiento de la norma quedaría en manos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que tendría la facultad de imponer dichas multas a las plataformas y empresas que incumplan la regulación, en el marco del Estatuto del Consumidor.

Además de los límites de precio y cantidad, “Boleta Justa” propone la implementación de plataformas de reventa autorizadas, códigos QR dinámicos y mecanismos de transparencia en los inventarios. También incluye garantías de devolución ante la cancelación de eventos y medidas para impedir la venta especulativa de entradas que el vendedor aún no tiene en su poder.

En el comunicado de prensa que acompañó la radicación, García sostuvo que el objetivo de la iniciativa no es prohibir la reventa, sino encuadrarla en un marco legal que impida los abusos.

“No podemos permitir que intermediarios se aprovechen de la ilusión de miles de colombianos para multiplicar arbitrariamente el precio de una entrada. Queremos reglas claras, transparencia y garantías para los consumidores”, indicó. “Las boletas deben estar al alcance de quienes quieren disfrutar de un concierto, un partido o un espectáculo, no convertirse en un instrumento para que unos pocos hagan negocio con la ilusión de millones de colombianos”, concluyó.

Selección Colombia
La Superintendencia de Industria y Comercio tendrá la potestad de aplicar multas de hasta 3.500 millones de pesos a los infractores. Esto tiene como precedente las multas de la SIC a la Federación Colombiana de Fútbol por comprobarse la implementación de un cartel de reventa (Luisa González/REUTERS)

Con la radicación del proyecto se inicia el trámite legislativo en el Congreso. Según explicó García en declaraciones al noticiero Alerta Bogotá de CityTv, la intención es que la propuesta llegue a su primer debate en comisión en las próximas semanas y avance posteriormente hacia las plenarias, con el propósito de establecer una regulación definitiva para este mercado.

El caso BTS en Bogotá: boletas de $300.000 llegaron a costar hasta 19 millones en reventa

Usuarios reportaron la aparición de entradas en reventa con valores superiores a los oficiales tras el cierre de la venta inicial de BTS en Bogotá - crédito captura de pantalla/Viagogo
Usuarios reportaron la aparición de entradas en reventa con valores superiores a los oficiales tras el cierre de la venta inicial de BTS en Bogotá - crédito captura de pantalla/Viagogo

Uno de los antecedentes más citados por el representante para formular este proyecto de ley, es el de los conciertos de BTS programados para el 2 y 3 de octubre de 2026 en el estadio El Campín, en Bogotá. Las boletas se agotaron en menos de una hora a través de los canales oficiales, y casi de inmediato comenzaron a aparecer en plataformas de reventa a precios muy superiores a los originales: entradas que costaban $300.000 llegaron a ofrecerse hasta por 19 millones de pesos.

La situación generó múltiples denuncias de fanáticos que no lograron completar su compra en la preventa oficial y encontraron el mercado secundario como única alternativa, a valores que multiplicaban hasta 63 veces el precio inicial. Desde febrero de 2026, la SIC abrió una averiguación preliminar sobre el proceso de comercialización, con requerimientos dirigidos a la promotora Promotora de Colombia S.A.S. y a la operadora de boletería Ticket Colombia S.A.S., para verificar la transparencia del proceso y el cumplimiento de las normas de protección al consumidor.

“Apenas sacan a vender las boletas… se acaban y al segundo de haberse acabado aparecen las páginas de los revendedores ya elaboradas con los precios de tribuna por tribuna”, señaló el exdirector del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, en un video publicado en sus redes sociales. El exfuncionario calificó de injusta la situación para quienes esperaban el concierto desde hacía años y celebró la apertura de la investigación por parte de la SIC.

La situación llevó a que Ticketmaster Colombia optara por cancelar varias de las entradas adquiridas por los usuarios, argumentando violación de Términos de Uso por el suministro de información falsa al momento de hacer laaadquisición de las boletas.

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