Colombia

Así puede recibir sus transferencias de los programas de Prosperidad Social directamente en su cuenta y sin hacer fila

El trámite gratuito y voluntario se realiza en el Gestor de Información Financiera, pero solo está disponible para beneficiarios convocados en los calendarios, programas y territorios que anuncie la entidad

El Gestor de Información Financiera permite registrar cuentas bancarias o depósitos electrónicos para recibir transferencias de Prosperidad Social sin intermediarios (Prosperidad Social)

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Los beneficiarios de programas de transferencias monetarias de Prosperidad Social pueden registrar una cuenta bancaria o depósito electrónico para que los recursos sean abonados directamente, siempre que la entidad habilite su proceso. El trámite se realiza en el Gestor de Información Financiera, es gratuito, voluntario y no requiere intermediarios.

La plataforma permite inscribir, consultar y actualizar el producto financiero elegido para recibir los pagos. Para hacerlo, la persona debe ser titular de la cuenta o billetera digital registrada y presentar una certificación de titularidad expedida hace menos de 30 días calendario.

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El registro solo está habilitado para beneficiarios convocados

El Gestor de Información Financiera no está disponible de forma permanente para cualquier persona. Prosperidad Social informará los calendarios, programas, territorios y beneficiarios que podrán adelantar la inscripción, según la actualización periódica de sus bases de datos.

Cuando el registro esté habilitado, el beneficiario debe ingresar únicamente a la página web oficial de Prosperidad Social. Allí encontrará el acceso al gestor en el banner de Programas o mediante los enlaces institucionales publicados por la entidad.

La recomendación es no seguir vínculos enviados desde cuentas no verificadas en redes sociales, mensajes de WhatsApp o videos de origen desconocido. Prosperidad Social advierte que no responde por datos entregados a través de canales distintos a los oficiales y que no recomienda bancos ni billeteras digitales específicas.

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El cuarto ciclo de pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA inicia el 25 de septiembre y se extiende hasta el 13 de octubre - crédito Prosperidad Social
Los beneficiarios deben presentar una certificación de titularidad con una vigencia menor a treinta días calendario para completar el trámite (Prosperidad Social)

Estos son los requisitos para inscribir una cuenta o billetera

Antes de iniciar el registro, el beneficiario debe contar con un producto financiero autorizado para recibir transferencias electrónicas. Puede ser una cuenta bancaria o un depósito electrónico, siempre que esté habilitado en el Sistema de Compensación Electrónica Nacional Interbancaria, CENIT, operado por el Banco de la República.

El certificado de titularidad debe incluir los siguientes datos:

  • Entidad bancaria: nombre de la institución que expide el certificado.
  • Datos del titular: nombres, apellidos, tipo y número de documento de identidad, que deben coincidir con la información oficial del beneficiario.
  • Información de la cuenta: tipo de producto —cuenta de ahorros, corriente o depósito electrónico— y número de cuenta.
  • Fecha y estado: expedición inferior a 30 días calendario e indicación de que el producto está activo o inactivo.

Además, durante el trámite, la persona debe manifestar que desea recibir sus transferencias en la cuenta o billetera registrada. Esta autorización es voluntaria y hace parte del proceso de inscripción.

El programa del IMG cuenta con una herramienta de consulta sobre los giros que se han realizado - crédito Secretaría de Integración Social
Prosperidad Social habilitará el acceso a la plataforma únicamente mediante su página web oficial conforme a los calendarios de cada programa (Secretaría de Integración Social)

Solo se puede mantener un producto financiero registrado

Cada beneficiario puede tener registrada una sola cuenta bancaria o depósito electrónico. Si decide cambiar de producto, el nuevo registro reemplazará al anterior. La actualización debe realizarse en el mismo gestor y sigue los pasos de la inscripción inicial.

Tras completar el formulario, Prosperidad Social valida la información de identidad y la titularidad del producto con la entidad financiera. Durante la fase inicial, el resultado podrá consultarse dos semanas después de realizar el registro.

El sistema puede mostrar distintos estados:

  • Si figura como “En Verificación SIIF”, significa que superó el primer filtro y está pendiente de revisión con la entidad financiera.
  • Si aparece como “Rechazado” o “Inválido”, el beneficiario debe revisar la observación indicada, corregir el error y usar el botón “Modificar” para enviar nuevamente la información.

Cuando el producto quede en estado “Activo”, estará disponible para recibir transferencias. La entidad también enviará una notificación por mensaje de texto a los datos de contacto registrados por el beneficiario.

El abono depende de la programación de cada programa

Tener una cuenta activa no implica que el siguiente pago se deposite de inmediato. El cambio a la modalidad de abono directo se aplicará según la programación operativa de cada programa, siempre que el producto financiero esté disponible y activo.

Más de 774.000 hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad serán beneficiados en esta jornada nacional de transferencias monetarias - crédito Prosperidad Social
El producto financiero registrado debe contar con la habilitación en el Sistema de Compensación Electrónica Nacional Interbancaria operado por el Banco de la República (Prosperidad Social)

Mientras se produce la transición, algunas personas podrán continuar con el cobro en puntos físicos. Prosperidad Social señala que este proceso será progresivo en la mayoría de los casos.

Para confirmar la recepción del dinero, el beneficiario debe revisar los movimientos o extractos de su cuenta en las fechas de dispersión informadas por la entidad. También debe procurar que el producto se mantenga activo y que sus topes de transacciones sean superiores al valor de la transferencia y a otros recursos que pueda recibir.

Si la cuenta está bloqueada, inactiva o presenta un inconveniente al momento del abono, la entidad financiera rechazará la transferencia. Tras recibir esa información, Prosperidad Social podrá actualizar los datos y cambiar la modalidad de pago a giro por operador, conforme a la programación del programa.

En caso de robo, fraude o problemas urgentes con la cuenta, el primer paso es comunicarse con la entidad financiera para bloquear el producto si es necesario. Luego, el beneficiario puede modificar su cuenta en el Gestor de Información Financiera o, si no puede usar ningún producto bancario o digital, solicitar mediante una PQR el regreso al pago por giro.

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