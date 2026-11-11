Colombia

Universidades de Bogotá ofrecen becas del 100% para 2027: congelan matrículas de 2026 y eliminan la inscripción para nuevos alumnos

Los centros académicos de la capital facilitan el ingreso a carreras profesionales mediante rebajas económicas y tarifas especiales para que más bachilleres continúen con su formación técnica o superior sin tantas presiones monetarias

Unicef lanza Programa de Pasantías para adquirir experiencia en el sector humanitario - crédito Alcaldía de Bogotá
Un estudio del Ceipa reveló que solo 39 de cada 100 graduados de bachillerato acceden a la educación superior (crédito Alcaldía de Bogotá)
Guardar

Las instituciones de educación superior de Bogotá anunciaron becas, descuentos y facilidades de pago para el primer semestre de 2027, con ayudas que van desde la exención de la inscripción hasta coberturas del 100% de la matrícula. Las medidas buscan ampliar las opciones de acceso para bachilleres y profesionales que enfrentan limitaciones económicas.

Según una investigación del Centro de Estudios e Investigación en Administración (Ceipa), de cada 100 graduados de bachillerato, 39 ingresan a la educación superior. En ese contexto, universidades y fundaciones universitarias de la capital divulgaron programas de apoyo para pregrados, especializaciones y formación técnica.

PUBLICIDAD

Uniagustiniana mantendrá en 2027 los precios de matrícula de 2026

La Uniagustiniana informó que congelará las tarifas de 2026 para los nuevos estudiantes que inicien programas durante el periodo 2027-1. La medida cubre 19 pregrados y ocho especializaciones, con modalidades presencial y virtual.

La institución también eliminó el costo de inscripción para toda su oferta académica. El proceso de admisión ya está disponible en su sitio web, según informó la universidad.

Quedan disponibles 30 becas con descuentos significativos para programas de pregrado y posgrado - crédito Alcaldía de Bogotá
La Uniagustiniana congeló las tarifas de 2026 y eliminó el cobro de inscripción para el primer semestre de 2027 (Alcaldía de Bogotá)

Ronald Carreño, gerente de Posicionamiento de Uniagustiniana, señaló que la decisión responde a las condiciones económicas de los aspirantes. “Congelar las tarifas a precios de 2026 y eliminar el costo de inscripción” busca reducir la carga financiera de quienes quieren comenzar o retomar sus estudios, afirmó.

PUBLICIDAD

Horizonte ofrece descuentos de hasta el 60% en programas profesionales

La Fundación Universitaria Horizonte habilitó auxilios económicos de entre el 25% y el 60% en el valor de la matrícula, vigentes hasta diciembre de 2026. Los beneficios aplican a programas como:

  • Administración de Empresas
  • Contaduría Pública
  • Derecho
  • Gastronomía
  • Ingeniería de Software
  • Ingeniería en Seguridad y Salud en el Trabajo
  • Especialización en Ambientes Virtuales de Aprendizaje
  • Especialización en Gerencia de Proyectos
  • Especialización en Gerencia de la Calidad
  • Especialización en Gerencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo
  • Técnico Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo
  • Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo
  • Técnico Laboral en Operación y Manejo de Base de Datos
  • Técnico Laboral en Auxiliar de Sistemas Informáticos
Maestrías con doble titulación europea incluyen descuentos de hasta el 80% en alianzas con universidades de Italia, España y México - crédito Alcaldía de Bogotá
La Fundación Universitaria Horizonte habilitó auxilios económicos de entre el 25% y el 60% en la matrícula profesional (crédito Alcaldía de Bogotá)

La Corpas aplica rebajas en Medicina, Enfermería y Música

La Fundación Universitaria Juan N. Corpas anunció un descuento del 10% sobre las tarifas de 2026 para los programas de Medicina, Enfermería y Licenciatura en Lenguas Extranjeras. Además, quienes cursen el Premédico podrán usar el valor pagado como abono a la matrícula de Medicina.

En Música, la ayuda institucional cubre el 50% del valor de la carrera. La fundación indicó que los hijos de sus egresados recibirán un descuento del 15%.

Los hijos de integrantes activos o retirados de las Fuerzas Militares, así como los miembros del sector cooperativo, podrán acceder a una rebaja del 10% en el programa de su elección.

Única ofrece una beca escalonada para la Licenciatura en Bilingüismo

La Institución Universitaria Colombo Americana (Única) mantiene abierta la promoción de la beca Primeros Pasos para aspirantes a la Licenciatura en Bilingüismo con Énfasis en Español e Inglés. El apoyo cubre el 75% de la matrícula durante el primer año, 50% en el segundo y 25% en el tercero; en el cuarto año no hay descuento.

Bogotá extiende convocatoria de becas en el sector BPOLa Alcaldía ofrece 3.500 becas totalmente financiadas para residentes mayores de 18 años interesados en mejorar sus perspectivas laborales - crédito Secretaría de Desarrollo Económico
Las universidades y fundaciones de la capital ofrecen exenciones, rebajas y opciones de pago para bachilleres y profesionales con dificultades económicas que buscan iniciar pregrados, especializaciones o programas técnicos durante el próximo año (Secretaría de Desarrollo Económico)

La inscripción no asegura la asignación del beneficio. Los candidatos deben cumplir el proceso regular de admisión y luego serán evaluados por el comité de becas de la institución.

Pablo Alejandro Mosquera, director Comercial y de Mercadeo de Única, indicó que la entidad contempla opciones complementarias de financiación con Lumni y Unicuotas. “Muchas familias enfrentan barreras económicas”, dijo, al explicar que incluso el saldo restante tras una beca puede ser difícil de asumir.

El Politécnico Grancolombiano entregará hasta 1.500 becas por semestre

El Politécnico Grancolombiano entrega cada semestre entre 1.200 y 1.500 becas para estudiantes nuevos y antiguos. Las coberturas van de 25% a 100% de la matrícula, de acuerdo con cada convocatoria.

La institución no cobra inscripción y dispone de alivios de hasta 45% sobre el valor de matrícula. Los alumnos nuevos pueden dividir el pago del primer semestre en dos cuotas. Sus egresados de pregrado, por su parte, tienen un descuento del 20% para comenzar un posgrado, beneficio que puede extenderse a familiares de primer grado de consanguinidad.

El Politécnico también ofrece CrediPoli, una alternativa de financiación directa que puede cubrir hasta el total de la matrícula, con o sin codeudor. A través de su Fundación Huella Grancolombiana, creada en 2008, reportó más de 35.900 becas otorgadas en el país y lanzó una ayuda de emergencia para estudiantes afectados por el sismo.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE BOGOTÁ
El Politécnico Grancolombiano entrega hasta 1.500 becas por semestre con coberturas de hasta el 100% de la matrícula (Icetex)

Cenda concentra sus becas sociales en carreras profesionales y posgrados

La Corporación Universitaria Cenda puso a disposición sus Becas de Apoyo Social, con descuentos de hasta 60% para programas como:

  • Trabajo Social
  • Ingeniería Administrativa
  • Marketing y Negocios Digitales
  • Creación Escénica y maestro en Artes Visuales

Los beneficios también cubren especializaciones en:

  • Deporte y Desarrollo Social
  • Infancias y Juventudes, Gerencia Social
  • Prácticas de Movimiento Expandidas
  • Cultura para la Innovación Social.

Yenny Achury Prada, directora Comercial, de Mercadeo y Comunicaciones de Cenda, sostuvo que los descuentos buscan facilitar el ingreso de jóvenes y trabajadores que quieran continuar su formación.

Temas Relacionados

BecasEducación superiorFinanciamiento universitarioUniversidades BogotáColombia-NoticiasColombia-Servicios

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alias Chapolo, cabecilla de las disidencias de ‘Iván Mordisco’, se sometió a la justicia: De la Espriella celebró y lanzó dura advertencia

El presidente aseguró que su política de seguridad está dando frutos en los primeros tres meses de su gobierno por los distintos operativos contra las organizaciones criminales

Alias Chapolo, cabecilla de las disidencias de ‘Iván Mordisco’, se sometió a la justicia: De la Espriella celebró y lanzó dura advertencia

Once Caldas vs. Atlético Nacional - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: se juega el primer tiempo, siga aquí el minuto a minuto

El “Blanco Blanco” quiere dar el golpe ante el más veces campeón de la competencia con 8 títulos, tratando de dejar atrás los dos subtítulos que consiguió en el pasado

Once Caldas vs. Atlético Nacional - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: se juega el primer tiempo, siga aquí el minuto a minuto

Médico colombiano dio la solución definitiva sobre las medidas que debe tomar si su hijo tiene fiebre

Ropa ligera, líquidos y una medición fiable ayudan a manejar el malestar, pero la edad del menor y ciertas señales obligan a buscar valoración profesional

Médico colombiano dio la solución definitiva sobre las medidas que debe tomar si su hijo tiene fiebre

Así puede recibir sus transferencias de los programas de Prosperidad Social directamente en su cuenta y sin hacer fila

El trámite gratuito y voluntario se realiza en el Gestor de Información Financiera, pero solo está disponible para beneficiarios convocados en los calendarios, programas y territorios que anuncie la entidad

Así puede recibir sus transferencias de los programas de Prosperidad Social directamente en su cuenta y sin hacer fila

ONU advierte por los recursos para implementar el Acuerdo de Paz en Colombia: ya se han invertido más de 630 millones de dólares

A una década de las negociaciones con las extintas Farc, el jefe de la Misión de Verificación señaló que el acompañamiento internacional debe mantenerse, pero recordó que sacar adelante los compromisos adquiridos depende principalmente de las instituciones colombianas

ONU advierte por los recursos para implementar el Acuerdo de Paz en Colombia: ya se han invertido más de 630 millones de dólares
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

Andrés Cepeda anunció ‘Latitudes’, nueva gira por Colombia en 2027: conozca todos los detalles

Andrés Cepeda anunció ‘Latitudes’, nueva gira por Colombia en 2027: conozca todos los detalles

Señorita Sucre se pronunció tras video viral donde la señalan de haber “empujado” a las candidatas de Tolima y Valle en el Concurso Nacional de Belleza 2026

Ana Lucía Domínguez contó detalles de su regreso al cine en ‘El Último Paloseco’: “Terminando la película quedamos embarazados”

El director colombiano Sebastián Infante conquista festivales en Europa con un cortometraje que se propone redefinir el uso de la IA en el cine

Maná ‘encendió’ la previa de su concierto en Bogotá con un estreno histórico en YouTube

Deportes

Once Caldas vs. Atlético Nacional - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: se juega el primer tiempo, siga aquí el minuto a minuto

Once Caldas vs. Atlético Nacional - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: se juega el primer tiempo, siga aquí el minuto a minuto

Liga de Fútbol del Meta es señalada por presuntas irregularidades en cobros por transferencias entre clubes durante la gestión de su expresidente

América de Cali empezó con pie derecho las semifinales de Copa Colombia: venció a Internacional de Bogotá por 2-1

Cuándo volverán a jugar América de Cali e Internacional de Bogotá: fecha y hora para la vuelta de la semifinal de Copa Colombia

La jocosa respuesta del presidente de Santa Fe cuando Franco Fagúndez le dijo que ya tenía plata para comprarlo: “Santos va a recibir dos carros por usted”