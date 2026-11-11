Universidades de Bogotá ofrecen becas del 100% para 2027: congelan matrículas de 2026 y eliminan la inscripción para nuevos alumnos

Un estudio del Ceipa reveló que solo 39 de cada 100 graduados de bachillerato acceden a la educación superior (crédito Alcaldía de Bogotá)

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Las instituciones de educación superior de Bogotá anunciaron becas, descuentos y facilidades de pago para el primer semestre de 2027, con ayudas que van desde la exención de la inscripción hasta coberturas del 100% de la matrícula. Las medidas buscan ampliar las opciones de acceso para bachilleres y profesionales que enfrentan limitaciones económicas.

Según una investigación del Centro de Estudios e Investigación en Administración (Ceipa), de cada 100 graduados de bachillerato, 39 ingresan a la educación superior. En ese contexto, universidades y fundaciones universitarias de la capital divulgaron programas de apoyo para pregrados, especializaciones y formación técnica.

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Uniagustiniana mantendrá en 2027 los precios de matrícula de 2026

La Uniagustiniana informó que congelará las tarifas de 2026 para los nuevos estudiantes que inicien programas durante el periodo 2027-1. La medida cubre 19 pregrados y ocho especializaciones, con modalidades presencial y virtual.

La institución también eliminó el costo de inscripción para toda su oferta académica. El proceso de admisión ya está disponible en su sitio web, según informó la universidad.

La Uniagustiniana congeló las tarifas de 2026 y eliminó el cobro de inscripción para el primer semestre de 2027 (Alcaldía de Bogotá)

Ronald Carreño, gerente de Posicionamiento de Uniagustiniana, señaló que la decisión responde a las condiciones económicas de los aspirantes. “Congelar las tarifas a precios de 2026 y eliminar el costo de inscripción” busca reducir la carga financiera de quienes quieren comenzar o retomar sus estudios, afirmó.

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Horizonte ofrece descuentos de hasta el 60% en programas profesionales

La Fundación Universitaria Horizonte habilitó auxilios económicos de entre el 25% y el 60% en el valor de la matrícula, vigentes hasta diciembre de 2026. Los beneficios aplican a programas como:

Administración de Empresas

Contaduría Pública

Derecho

Gastronomía

Ingeniería de Software

Ingeniería en Seguridad y Salud en el Trabajo

Especialización en Ambientes Virtuales de Aprendizaje

Especialización en Gerencia de Proyectos

Especialización en Gerencia de la Calidad

Especialización en Gerencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Técnico Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo

Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo

Técnico Laboral en Operación y Manejo de Base de Datos

Técnico Laboral en Auxiliar de Sistemas Informáticos

La Fundación Universitaria Horizonte habilitó auxilios económicos de entre el 25% y el 60% en la matrícula profesional (crédito Alcaldía de Bogotá)

La Corpas aplica rebajas en Medicina, Enfermería y Música

La Fundación Universitaria Juan N. Corpas anunció un descuento del 10% sobre las tarifas de 2026 para los programas de Medicina, Enfermería y Licenciatura en Lenguas Extranjeras. Además, quienes cursen el Premédico podrán usar el valor pagado como abono a la matrícula de Medicina.

En Música, la ayuda institucional cubre el 50% del valor de la carrera. La fundación indicó que los hijos de sus egresados recibirán un descuento del 15%.

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Los hijos de integrantes activos o retirados de las Fuerzas Militares, así como los miembros del sector cooperativo, podrán acceder a una rebaja del 10% en el programa de su elección.

Única ofrece una beca escalonada para la Licenciatura en Bilingüismo

La Institución Universitaria Colombo Americana (Única) mantiene abierta la promoción de la beca Primeros Pasos para aspirantes a la Licenciatura en Bilingüismo con Énfasis en Español e Inglés. El apoyo cubre el 75% de la matrícula durante el primer año, 50% en el segundo y 25% en el tercero; en el cuarto año no hay descuento.

Las universidades y fundaciones de la capital ofrecen exenciones, rebajas y opciones de pago para bachilleres y profesionales con dificultades económicas que buscan iniciar pregrados, especializaciones o programas técnicos durante el próximo año (Secretaría de Desarrollo Económico)

La inscripción no asegura la asignación del beneficio. Los candidatos deben cumplir el proceso regular de admisión y luego serán evaluados por el comité de becas de la institución.

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Pablo Alejandro Mosquera, director Comercial y de Mercadeo de Única, indicó que la entidad contempla opciones complementarias de financiación con Lumni y Unicuotas. “Muchas familias enfrentan barreras económicas”, dijo, al explicar que incluso el saldo restante tras una beca puede ser difícil de asumir.

El Politécnico Grancolombiano entregará hasta 1.500 becas por semestre

El Politécnico Grancolombiano entrega cada semestre entre 1.200 y 1.500 becas para estudiantes nuevos y antiguos. Las coberturas van de 25% a 100% de la matrícula, de acuerdo con cada convocatoria.

La institución no cobra inscripción y dispone de alivios de hasta 45% sobre el valor de matrícula. Los alumnos nuevos pueden dividir el pago del primer semestre en dos cuotas. Sus egresados de pregrado, por su parte, tienen un descuento del 20% para comenzar un posgrado, beneficio que puede extenderse a familiares de primer grado de consanguinidad.

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El Politécnico también ofrece CrediPoli, una alternativa de financiación directa que puede cubrir hasta el total de la matrícula, con o sin codeudor. A través de su Fundación Huella Grancolombiana, creada en 2008, reportó más de 35.900 becas otorgadas en el país y lanzó una ayuda de emergencia para estudiantes afectados por el sismo.

El Politécnico Grancolombiano entrega hasta 1.500 becas por semestre con coberturas de hasta el 100% de la matrícula (Icetex)

Cenda concentra sus becas sociales en carreras profesionales y posgrados

La Corporación Universitaria Cenda puso a disposición sus Becas de Apoyo Social, con descuentos de hasta 60% para programas como:

Trabajo Social

Ingeniería Administrativa

Marketing y Negocios Digitales

Creación Escénica y maestro en Artes Visuales

Los beneficios también cubren especializaciones en:

Deporte y Desarrollo Social

Infancias y Juventudes, Gerencia Social

Prácticas de Movimiento Expandidas

Cultura para la Innovación Social.

Yenny Achury Prada, directora Comercial, de Mercadeo y Comunicaciones de Cenda, sostuvo que los descuentos buscan facilitar el ingreso de jóvenes y trabajadores que quieran continuar su formación.

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