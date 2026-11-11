Abelardo de la Espriella respondió a quienes lo critican por usar uniforme del Ejército en operativo contra las disidencias de las Farc: “Soy un soldado de la patria”

El presidente señaló que su decisión buscaba honrar a los soldados que ponen en riesgo su vida al combatir contra los grupos armados - (Presidencia)

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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, presentó en Cúcuta, Norte de Santander, los resultados de una operación contra el frente 33 de las disidencias de las Farc y confrontó verbalmente a uno de los seis detenidos durante el acto. La ofensiva, autorizada por el mandatario, dejó cuatro muertos y seis capturados, según informó el Gobierno nacional.

La presentación se realizó en la madrugada del 10 de noviembre de 2026 y estuvo acompañada por integrantes de la fuerza pública y el mayor general (r) Jorge Mora, ministro de Defensa. De la Espriella asistió con un uniforme de camuflado de corte táctico y portando un arma, en una escenografía que incluyó armamento y referencias a la operación militar.

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El operativo tuvo como objetivo a la estructura 33 de las disidencias de las Farc, vinculada a la facción comandada por alias Calarcá. Durante su intervención, el jefe de Estado destacó la autorización del bombardeo y mostró los resultados reportados por las autoridades.

La aparición de Abelardo de la Espriella con indumentaria militar se produjo en un contexto de ofensiva contra esa organización armada. En ocasiones anteriores, también había participado en actos públicos vestido con uniforme de piloto de la Fuerza Aérea.

Tras la publicación del video, en un evento en la zona urbana del municipio de Roldanillo, Valle del Cauca, el líder del movimiento Defensores de la Patria explicó porqué utilizó uniforme del Ejército Nafcional de Colombia en la capital de Norte de Santander.

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El jefe de Estado señaló que su decisión buscaba demostrar su compromiso con las fuerzas armadas y con el país - (@ABDELAESPRIELLA/X)

De la Espriella señaló que su decisión buscaba demostrar su compromiso con las fuerzas armadas y con el país. Además, aseveró que buscaba honrar a los soldados que arriesgan su vida día a día para defender a los colombianos de los grupos armados.

“Así que tengan la certeza de que este gobierno, de que su presidente está comprometido y soy un soldado de la patria. Por eso me visto de soldado, porque vine a servirle a Colombia, porque honro a los héroes, policías y militares, porque no tengo otro pensamiento distinto a ayudarle a la gente que lo necesita y a libertar a nuestro país de la injusticia, de la desigualdad, de la pobreza y de los criminales”, dijo el gobernante de los colombianos.

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Presidente Abelardo de la Espriella aparece en operativo con uniforme y boina (@ABDELAESPRIELLA/X)

Conforme a sus declaraciones, “he venido aquí a ofrendar mis mejores años por esta patria. No he venido a quejarme, he venido a resolver y estoy seguro que con la ayuda de Dios y el concurso de todos los colombianos, vamos a reconstruir entre todos a nuestro país. Vamos a construir la patria milagro. Nos vamos a levantar de las cenizas como el ave fénix, porque los colombianos nunca la hemos tenido fácil”.

Durante su intervención, el abogado indicó que el Gobierno nacional tiene lista una inversión de más de $12.700.000.000 destinados a la reconstrucción del Hospital Departamental San Antonio.

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“Los colombianos siempre resolvemos en medio de la adversidad y eso es precisamente lo que nos hace un pueblo valiente, lleno de argentía y capaz de reponerse ante los problemas. Hoy más que nunca estoy firme por el Valle del Cauca, firme por Roldanillo y firme por la patria”, concluyó.

Las críticas al uso de símbolos militares por parte de Abelardo de la Espriella

Soldado retirado radicó una denuncia contra el presidente Abelardo de la Espriella por el delito de uso ilegal de uniformes e insignias de la fuerza pública - (@SARGENTOCHALA/X)

El sargento (r) Alexander Chala Sáenz, radicó ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes una denuncia contra el presidente Abelardo de la Espriella por el delito de uso ilegal de uniformes e insignias de la fuerza pública.

“He radicado ante la Comisión de Acusación de la Cámara una denuncia formal contra el ciudadano presidente Abelardo de la Espriella por el presunto delito de utilización ilegal de uniformes e insignias de uso privativo de la Fuerza Pública (artículo 346 del Código Penal)”, expuso en su cuenta de X.

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A renglón seguido escribió que “las prendas tácticas y de gala, así como sus insignias y distintivos de grado, son de uso exclusivo del personal militar y policial en servicio activo. Un presidente no cuenta con un grado militar ni con una especialidad dentro de la línea de mando castrense, por lo que portar el uniforme camuflado o de gala formal resulta contrario a los reglamentos”.