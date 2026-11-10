Colombia

Capturan en Cartagena al señalado de matar a una mujer porque defendió a su vecina de una golpiza en Bogotá

El investigado afrontará una imputación por homicidio agravado tras el ataque con cuchillo contra una habitante del norte de la ciudad, ocurrido en octubre

El sujeto quedó a disposición de las autoridades tras una investigación que lo señala como responsable por la muerte de la ciudadana (Fiscalía General de la Nación)
El sujeto quedó a disposición de las autoridades tras una investigación que lo señala como responsable por la muerte de la ciudadana (Fiscalía General de la Nación)
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Un hombre investigado por la muerte de Mildrey Vanessa Vera Durán, de 46 años, fue capturado en Cartagena por su presunta participación en el ataque con arma cortopunzante ocurrido el 17 de octubre de 2026 en el barrio Barrancas, en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá.

La mujer murió dos días después de intentar auxiliar a una vecina que pedía ayuda durante una discusión con su pareja.

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La Fiscalía General de la Nación informó durante el martes 10 de noviembre que el procedimiento se realizó en cumplimiento de una orden judicial. La diligencia estuvo a cargo de investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y uniformados de la Policía Nacional, que ubicaron al señalado agresor en la capital de Bolívar.

El detenido será presentado ante un juez de control de garantías en las próximas horas y la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá prevé imputarle el delito de homicidio agravado, según precisó el ente acusador.

Vista cercana de las manos de dos hombres; uno, con camiseta azul y jeans, es esposado por el otro, quien viste uniforme oscuro. Fondo azul.
La ciudadanía está a la espera de la condena en contra del procesado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación condujo a una orden judicial y a la detención en Bolívar

Tras la agresión, el hombre señalado salió del conjunto residencial, según la información conocida por allegados de Vera Durán. El proceso investigativo permitió a la Fiscalía establecer su ubicación y obtener la orden de captura que se hizo efectiva en Cartagena.

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Durante las audiencias preliminares, un fiscal expondrá los elementos que sustentan la imputación, y el juez deberá resolver las solicitudes que presenten las partes, entre ellas una eventual medida de aseguramiento.

El caso sigue bajo la competencia de la Seccional Bogotá, pues allí ocurrieron los hechos. La investigación busca establecer las circunstancias de la agresión, la secuencia dentro del inmueble y la situación de la mujer a la que Vera Durán intentó auxiliar.

El hecho, que se regisgtró en el sector de Barrancas, localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá, es investigado por la Fiscalía General de la Nación - crédito @secredistmujer/X
El hecho, que se registró en el sector de Barrancas, localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá, es investigado por la Fiscalía General de la Nación (@secredistmujer/X)

El día del ataque en un conjunto residencial

Vera Durán se encontraba en su vivienda durante la madrugada del sábado 17 de octubre, cuando escuchó llamados de auxilio que provenían de un apartamento cercano. De acuerdo con los relatos conocidos por sus familiares, una residente pedía ayuda mientras discutía con el hombre con el que convivía.

Antes del hecho, varios habitantes del edificio se habían reunido para hablar sobre un hurto que había afectado a uno de los apartamentos. La conversación se interrumpió por los gritos y algunos vecinos se acercaron a la puerta de la vivienda desde donde procedían los llamados para establecer si la mujer requería asistencia.

Felipe Serpa Granados, cuñado de la víctima y abogado de su familia, explicó al medio Q’hubo Bogotá que el hombre que abrió la puerta les dijo inicialmente que no ocurría nada. Sin embargo, la preocupación de Vera y de otra residente aumentó porque no lograban ver a la mujer que había pedido ayuda.

Según la reconstrucción expuesta por Serpa, las dos mujeres trataron de confirmar que la residente estuviera a salvo. El señalado agresor habría reaccionado con empujones y golpes para impedir que ingresaran al inmueble, mientras la discusión se prolongaba en el pasillo.

El familiar indicó que, en ese momento, el hombre sacó un cuchillo e intentó atacar primero a la otra vecina, identificada en los relatos como Eliana. Ella logró evitar la agresión, pero Vera Durán recibió una herida en el cuello y el arma quedó incrustada en su cuerpo, de acuerdo con la versión entregada por la familia.

Edwin Emilio Molina, de 43 años, tenía varias heridas de arma de fuego y su cuerpo fue puesto debajo de una volqueta estacionada en la Comuna 12 - crédito Colprensa
Las autoridades verificaron las pruebas recolectadas en el lugar (Colprensa)

La mujer fue trasladada de urgencia a un centro asistencial de Bogotá. Allí recibió atención médica y permaneció en una unidad de cuidados intensivos debido a la gravedad de las lesiones. El fallecimiento fue confirmado el lunes 19 de octubre, 48 horas después del ataque.

En los primeros reportes del caso, la Secretaría Distrital de la Mujer rechazó lo ocurrido y solicitó avances para identificar y ubicar al responsable. La entidad indicó que brindaría acompañamiento a los familiares de la víctima, mientras las autoridades recopilaban testimonios y otros elementos para la investigación que terminó en la captura del señalado agresor.

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