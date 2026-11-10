La madre de la profesora Arleth Carolina, hallada en Bogotá tras dos años desaparecida, contó detalles inéditos del caso y dijo que volvió a perderle el rastro

La Fiscalía General de la Nación difundió una circular de búsqueda con fotografías de Arleth Carolina Álvarez Castillo, reportada como desaparecida en Barranquilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Leida Castillo volvió al hostal de pago diario de Bogotá y no encontró a su hija. Arleth Carolina Álvarez Castillo, la profesora a la que su familia buscó durante más de dos años tras perderle el rastro en Barranquilla, había reaparecido días antes en la capital colombiana. Pero la madre teme volver a perder contacto con ella.

“Hoy ya no está. Hoy ya otra vez no está”, dijo Castillo durante una entrevista con Rafael Poveda en el programa Más allá del silencio. La mujer, además, pidió una valoración médica, psicológica y psiquiátrica para su hija, quien, según relató, rechaza acudir a un centro de salud y no acepta regresar con sus allegados.

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Castillo llegó a Bogotá el domingo 1 de noviembre de 2026. Después de tres días de búsqueda, logró reencontrarse con Arleth en el hostal donde se alojaba, en el centro de la ciudad. Sin embargo, al regresar al lugar esa mañana, recibió la noticia que reavivó sus temores.

“No la encontré. Esta mañana volví al hostal donde hace tres días he llegado a buscar a mi hija y hoy no estaba”, relató, y agregó: “Yo espero que de pronto sea una de las idas y venidas que ella hace y que más tardar a la una o dos de la tarde la pueda volver a ver”.

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La madre aseguró que no planea regresar a Malambo mientras no encuentre una alternativa de atención para Arleth Carolina. “No pienso dejarla sola”, afirmó.

Leida Castillo, madre de Arleth Carolina, la profesora desaparecida hace dos años en Barranquilla y que fue hallada en Bogotá en 2026 (captura de pantalla 'Más allá del silencio')

La fotografía que llevó a la familia hasta Bogotá

La pista que llevó a la familia hasta la capital llegó a través de una fotografía enviada a Fernando, hermano de Arleth Carolina. Vanessa Ríos, prima de la profesora y criada junto a ella, recibió el aviso mientras trabajaba en Bogotá, en el sector de la seguridad privada.

“Me dijeron: ‘Vane, Arleth está en Bogotá’”, recordó Ríos. Al día siguiente, después de cambiar de turno, se dirigió a los alrededores del Museo Nacional, cerca de la calle 26. Pensó que podía encontrarla allí porque Arleth Carolina solía interesarse por la cultura, los libros y la pintura.

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El encuentro ocurrió de manera inesperada. Ríos se tomaba una fotografía frente al museo cuando vio pasar a su prima a pocos pasos de ella. “Ella iba pasando al lado de mí y yo automáticamente miro hacia el lado y ella está a mi lado y yo la abrazo. Le dije: ‘Ay, yo te ando buscando, Arle’”.

Vanessa Ríos, prima de Arley Carolina -docente desaparecida en Barranquilla- (captura de pantalla 'Más allá del silencio')

Arleth Carolina la reconoció, pero no quiso detenerse. Llevaba varios bolsos y respondió que estaba ocupada. “Le pregunté: ‘¿Tú no te acuerdas de mí?’, y ella me dijo: ‘Claro, Vane, sí me acuerdo’”, contó Ríos. “Yo quería seguir con ella, hablar, tomarnos un tinto o algo, pero ella quería seguir caminando”.

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Según la prima, Arleth Carolina le pidió que regresara otro día. “Hoy no te puedo atender, porque hoy estoy ocupada”, le dijo mientras continuaba su recorrido por el centro de Bogotá.

La docente barranquillera fue reportada como desaparecida el 22 de octubre de 2024 - crédito red social Facebook

La canción que abrió la puerta del hostal

Vanessa Ríos acompañó a Arleth Carolina hasta un hostal de la calle 24, cerca de la plaza de La Rebeca. Allí, la mujer entró sola al establecimiento y le pidió a su prima que volviera otro día. Antes de irse, Ríos llamó por videollamada a la familia para mostrarles que la había encontrado.

Leida Castillo dijo que vio a su hija en la pantalla y escuchó un saludo breve: “Hola, madre”. “Yo le dije: ‘Nena, te amo’, y sacó la manito y me dijo: ‘Adiós’”, recordó. La madre le pidió a Ríos que siguiera buscándola, pese a sus horarios laborales.

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Luego de recorrer la carrera Séptima y otras zonas del centro de Bogotá, Castillo llegó al hostal para intentar verla personalmente. El encargado le dijo que no podía ingresar, por lo que decidió llamar a Arleth desde la puerta con una canción que le cantaba cuando era niña.

“Yo le toqué la puerta y le canté una canción que le cantaba siempre desde bebé”, contó. “¿Quién es la mujer más linda? Arle, Arle Carolina. Que tiene los ojos negros, Arle, Arle Carolina”.

Arleth Carolina se reecontró con su madre en el centro de Bogotá, tras dos años de no saber de su paredero (captura de pantalla 'Más allá del silencio')

La reacción, según la madre, fue inmediata. “Ella abrió la puerta, me dijo: ‘Madre, hola’. Nos abrazamos y yo le dije: ‘Hija de mi vida, yo te amo, vine por ti’”.

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Castillo recordó que, después de esperarla hasta la tarde, salieron a comer cerca del hostal. Arleth Carolina eligió alfajores y le mostró a su tío cuáles eran sus preferidos. “Esto es lo que a mí me gusta”, le dijo.

“Fue muy efusiva, me abrazaba y se echaba sobre mi hombro”

Para Leida Castillo, el reencuentro estuvo marcado por gestos de afecto que alternaban con momentos de distancia. La madre contó que Arleth Carolina le quitó el turbante, le observó las canas y le tocó el cabello. “Fue muy efusiva, me abrazaba y se echaba sobre mi hombro”, relató.

Pero, según dijo, esos momentos no duraban demasiado. “Ayer estuvimos reunidas y ella estaba muy efusiva y cantando, pero al momento en que ya nos íbamos quiso retractarse y quedarse atrás”, afirmó.

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La familia insiste en que necesita orientación para conseguir una valoración de salud sin imponerle una decisión a Arleth. Ríos explicó que le preocupa verla caminar durante horas con varios bolsos, que contienen ropa, artículos de aseo y libros.

Arleth Carolina, la docente desaparecida en Barranquilla hace dos años, en compañía de su madre Leida Castillo luego de hallar a la joven en Bogotá (captura de pantalla 'Más allá del silencio')

“Siempre le ha gustado estudiar y pintar, pero nos preguntamos por qué tiene que caminar con tanto peso”, expresó la prima. También relató que consultó a un policía sobre la posibilidad de llevarla en taxi, pero recibió una advertencia: no podía obligarla a trasladarse.

Según Ríos, Arleth Carolina reconoció ante el agente que la conocía, aunque manifestó que no quería irse con ella. “Sí, sí, ella es mi hermana, pero yo con ella no me voy a ir ahora. Yo te atiendo el sábado porque ahora estoy ocupada”, recordó que dijo.

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Dos años de búsqueda desde Barranquilla

La madre Leida Castillo ubicó el inicio de la búsqueda en torno al 19 de octubre, día del cumpleaños de Arleth Carolina. Viajó desde Malambo, Atlántico, hasta el apartamento de su hija, en Alameda del Río, Barranquilla, para llevarle un regalo. No la encontró.

“Esperé hasta las doce de la noche y Arleth no llegó”, recordó. En un primer momento pensó que podía haber salido con algún amigo, pero comenzó a inquietarse porque no respondía llamadas ni mensajes.

La mamá de la docente no cesó en la búsqueda y en varias calles de Barranquilla aún se observan volantes de búsqueda que pegó la progenitora en muros y postes de energía - crédito captura de pantalla Las Noticias 6 PM a 7 PM de Telecaribe/Facebook

Cuando regresó al edificio, una vecina le dijo que había visto a Arleth Carolina salir arreglada el día de su cumpleaños. Después, Castillo entró al apartamento con ayuda de un cerrajero y comprobó que su hija no estaba. “La puerta estaba cerrada con llave, pero Arleth no estaba”, relató.

La madre aseguró que acudió a Medicina Legal, la Fiscalía y otras instituciones, mientras recorría sectores de Barranquilla, Palermo, Sabanagrande y Puerto Colombia. “Me tocaba dormir también en las calles porque deseaba ver si entre las personas que estaban allí podía estar mi hija”, dijo.

También participó en el Carnaval de Barranquilla con un cartel que pedía información sobre Arleth Carolina. “Ahí estaban los derechos de mi hija, que estaba desaparecida”, explicó. Pese al paso del tiempo, mantuvo la certeza de que volvería a verla: “Mi hija está viva. En alguna parte está”.

El pedido de una valoración y acompañamiento

Leida Castillo y Vanessa Ríos aclararon que no buscan emitir un diagnóstico sobre Arleth Carolina. Lo que piden es una valoración profesional y acompañamiento institucional, porque consideran que ella no acudirá por iniciativa propia a un servicio de salud.

La madre contó que intentó buscar orientación ante entidades relacionadas con educación y salud, además de la Personería. También dijo que recibió una llamada de la Central Reguladora de Urgencias, Emergencias y Desastres después de interponer una tutela, aunque no presentó documentos sobre esas gestiones durante la entrevista.

Arleth Carolina se quedaba en un 'paga diario' en Bogotá y fue vista deambulando por la ciudad (captura de pantalla 'Más allá del silencio')

“Nosotros necesitamos una ayuda, que alguien la valore sin necesidad de que ella tenga que ir, porque ella no lo va a hacer”, planteó Ríos. “Queremos que un ente asista donde ella esté”.

El periodista Sergio García, quien pasó varias horas con Arleth Carolina, contó que la vio aseada, con dificultades para leer y renuente a que otras personas tocaran o cargaran sus pertenencias. “Encontré a una mujer educada, muy inteligente y coherente con su preparación académica”, afirmó.

García relató que caminaron cerca de una hora para buscar libros y que Arleth rechazó subir a un vehículo porque no quería dejar sus bolsos. También dijo que le propuso llevarla a una optometría para comprarle gafas, debido a sus problemas de visión.

“A ella hay que hacerle una valoración”, insistió Castillo. “A mí me gustaría que ella reciba un tratamiento psicológico, psiquiátrico. No sé si de pronto una internación, pero quiero que se respeten sus derechos y que se atienda su salud”, añadió.

La familia teme que Arleth Carolina vuelva a alejarse sin que puedan encontrarla otra vez. Por ahora, Castillo asegura que permanecerá en Bogotá. “No pienso dejarla sola”, repitió en el programa.