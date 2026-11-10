Vecinos encontraron a un hombre muerto dentro de un pozo en una vereda de Melgar: autoridades investigan

Las autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a Medicina Legal y verificar las causas de su muerte (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un hombre, identificado como Javier García Noche, fue encontrado muerto dentro de un pozo en la zona rural de Melgar, Tolima. El caso, ocurrido durante la mañana tras una búsqueda emprendida por vecinos, quedó bajo investigación de las autoridades judiciales, que se encargarán de establecer las circunstancias de la muerte.

De acuerdo con la información difundida por medios locales, García había salido a compartir con varias personas de la comunidad durante la noche. Posteriormente, emprendió el recorrido hacia su vivienda, pero no llegó a su destino ni volvió a comunicarse con sus allegados.

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La ausencia del hombre despertó preocupación entre familiares, conocidos y residentes del sector. Con el paso de las horas, habitantes de la zona organizaron una búsqueda para ubicarlo en los caminos rurales y áreas cercanas al lugar donde había estado previamente.

Durante la mañana, quienes participaban en esas labores localizaron el cuerpo dentro de una estructura de agua. Según las versiones iniciales, se trataba de un pozo de poca anchura, aunque con una profundidad considerable, una condición que habría dificultado cualquier posibilidad de salir por sus propios medios, aún más si estaba bajo los efectos del alcohol.

El hallazgo generó consternación entre los habitantes del sector rural de Melgar. Las publicaciones conocidas hasta el momento coinciden en que, cuando los vecinos ubicaron a García dentro del pozo, el hombre ya no presentaba signos vitales.

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Las autoridades acudieron a la zona rural para hacer el levantamiento del cuerpo (Colprensa)

Los reportes divulgados por medios locales como La Voz del Pueblo y Noticias Melgar ubican el hecho en la vereda Inalí, zona rural de Melgar.

Tras recibir el aviso, unidades de la Policía Nacional llegaron al sitio para acordonar el área y restringir el ingreso de personas ajenas al procedimiento. La medida buscaba proteger el lugar y evitar alteraciones que puedan afectar la reconstrucción de lo ocurrido.

Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación realizaron la inspección técnica del cadáver y asumieron las actuaciones urgentes. El levantamiento permitió trasladar el cuerpo para los análisis forenses que correspondan dentro de la investigación.

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El hallazgo de los vecinos permitió que las autoridades se desplazaran hasta el lugar de los hechos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La caída accidental es una hipótesis que aún no ha sido confirmada

Entre las primeras hipótesis mencionadas en los reportes está la posibilidad de que García hubiera caído accidentalmente al pozo mientras regresaba a casa. También se ha señalado, de manera preliminar, que habría consumido bebidas alcohólicas antes de iniciar ese trayecto.

Sin embargo, ninguna de esas versiones constituye una conclusión oficial. La Fiscalía tendrá que determinar si el fallecimiento se produjo por una caída accidental, si intervinieron condiciones adicionales o si existen elementos que obliguen a examinar otras posibilidades, incluido un eventual ataque. Hasta ahora no se han divulgado pruebas que permitan afirmar esa última hipótesis.

La necropsia, la revisión del lugar, los testimonios de quienes estuvieron con el hombre y el análisis de los momentos previos a su desaparición serán determinantes para establecer la causa de la muerte.

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El hombre habría caído accidentalmente, aunque las autoridades serán las encargadas de determinar qué le pasó. Imagen referencial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Autoridades piden tener precauciones al transitar por las vías rurales

Mientras avanza el proceso judicial, el hecho vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de extremar precauciones cuando se consumen bebidas alcohólicas, especialmente en zonas rurales con caminos poco iluminados, desniveles, pozos, quebradas o estructuras sin adecuada señalización, puesto que esto podría ocasionar un accidente que resulte en una fatalidad.

Del mismo modo, se recordó a los ciudadanos la importancia de optar por no regresar solos, solicitar acompañamiento, utilizar rutas conocidas y advertir a familiares sobre el desplazamiento, medidas que pueden reducir riesgos.

Sobre el caso del hombre afectado en Melgar, las autoridades son las que se encargarán de comunicar los resultados de sus actuaciones para esclarecer la ubicación precisa del hecho, la causa de muerte y las circunstancias que llevaron al hallazgo dentro del pozo.

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