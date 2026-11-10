Colombia

Vecinos encontraron a un hombre muerto dentro de un pozo en una vereda de Melgar: autoridades investigan

La comunidad activó recorridos al perder contacto con el ciudadano, después del hallazgo el cuerpo fue trasladado para que le practicaran pruebas forenses con el fin de aclarar el caso

Ilustración en acuarela de dos personas con trajes de protección que llevan un cuerpo en una camilla junto a un vehículo del CTI.
Las autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a Medicina Legal y verificar las causas de su muerte (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un hombre, identificado como Javier García Noche, fue encontrado muerto dentro de un pozo en la zona rural de Melgar, Tolima. El caso, ocurrido durante la mañana tras una búsqueda emprendida por vecinos, quedó bajo investigación de las autoridades judiciales, que se encargarán de establecer las circunstancias de la muerte.

De acuerdo con la información difundida por medios locales, García había salido a compartir con varias personas de la comunidad durante la noche. Posteriormente, emprendió el recorrido hacia su vivienda, pero no llegó a su destino ni volvió a comunicarse con sus allegados.

PUBLICIDAD

La ausencia del hombre despertó preocupación entre familiares, conocidos y residentes del sector. Con el paso de las horas, habitantes de la zona organizaron una búsqueda para ubicarlo en los caminos rurales y áreas cercanas al lugar donde había estado previamente.

Durante la mañana, quienes participaban en esas labores localizaron el cuerpo dentro de una estructura de agua. Según las versiones iniciales, se trataba de un pozo de poca anchura, aunque con una profundidad considerable, una condición que habría dificultado cualquier posibilidad de salir por sus propios medios, aún más si estaba bajo los efectos del alcohol.

El hallazgo generó consternación entre los habitantes del sector rural de Melgar. Las publicaciones conocidas hasta el momento coinciden en que, cuando los vecinos ubicaron a García dentro del pozo, el hombre ya no presentaba signos vitales.

PUBLICIDAD

Homicidio - Colombia
Las autoridades acudieron a la zona rural para hacer el levantamiento del cuerpo (Colprensa)

Los reportes divulgados por medios locales como La Voz del Pueblo y Noticias Melgar ubican el hecho en la vereda Inalí, zona rural de Melgar.

Tras recibir el aviso, unidades de la Policía Nacional llegaron al sitio para acordonar el área y restringir el ingreso de personas ajenas al procedimiento. La medida buscaba proteger el lugar y evitar alteraciones que puedan afectar la reconstrucción de lo ocurrido.

Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación realizaron la inspección técnica del cadáver y asumieron las actuaciones urgentes. El levantamiento permitió trasladar el cuerpo para los análisis forenses que correspondan dentro de la investigación.

Vehículo policial, luces de emergencia, patrulla en servicio, operación nocturna, seguridad vial, alerta visual, control urbano, reflejos luminosos, persecución activa, escena urbana, fuerza pública, patrullaje, emergencia vial, autoridad mexicana, seguridad ciudadana – (Imagen Ilustrativa Infobae)
El hallazgo de los vecinos permitió que las autoridades se desplazaran hasta el lugar de los hechos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La caída accidental es una hipótesis que aún no ha sido confirmada

Entre las primeras hipótesis mencionadas en los reportes está la posibilidad de que García hubiera caído accidentalmente al pozo mientras regresaba a casa. También se ha señalado, de manera preliminar, que habría consumido bebidas alcohólicas antes de iniciar ese trayecto.

Sin embargo, ninguna de esas versiones constituye una conclusión oficial. La Fiscalía tendrá que determinar si el fallecimiento se produjo por una caída accidental, si intervinieron condiciones adicionales o si existen elementos que obliguen a examinar otras posibilidades, incluido un eventual ataque. Hasta ahora no se han divulgado pruebas que permitan afirmar esa última hipótesis.

La necropsia, la revisión del lugar, los testimonios de quienes estuvieron con el hombre y el análisis de los momentos previos a su desaparición serán determinantes para establecer la causa de la muerte.

El hombre habría caído accidentalmente, aunque las autoridades serán las encargadas de determinar qué le pasó (Imagen Ilustrativa Infobae)
El hombre habría caído accidentalmente, aunque las autoridades serán las encargadas de determinar qué le pasó. Imagen referencial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Autoridades piden tener precauciones al transitar por las vías rurales

Mientras avanza el proceso judicial, el hecho vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de extremar precauciones cuando se consumen bebidas alcohólicas, especialmente en zonas rurales con caminos poco iluminados, desniveles, pozos, quebradas o estructuras sin adecuada señalización, puesto que esto podría ocasionar un accidente que resulte en una fatalidad.

Del mismo modo, se recordó a los ciudadanos la importancia de optar por no regresar solos, solicitar acompañamiento, utilizar rutas conocidas y advertir a familiares sobre el desplazamiento, medidas que pueden reducir riesgos.

Sobre el caso del hombre afectado en Melgar, las autoridades son las que se encargarán de comunicar los resultados de sus actuaciones para esclarecer la ubicación precisa del hecho, la causa de muerte y las circunstancias que llevaron al hallazgo dentro del pozo.

Temas Relacionados

MelgarTolimaPozoCaídaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

The Economist analizó los primeros 100 días de Abelardo de la Espriella en la presidencia: “Se necesitará mucho más que videos de TikTok”

La publicación de la revista británica examinó las decisiones del mandatario en materia de seguridad, economía y política, y recogió advertencias sobre el alcance de sus medidas y la concentración de poder

The Economist analizó los primeros 100 días de Abelardo de la Espriella en la presidencia: “Se necesitará mucho más que videos de TikTok”

La madre de la profesora Arleth Carolina, hallada en Bogotá tras dos años desaparecida, contó detalles inéditos del caso y dijo que volvió a perderle el rastro

La familia relató en ‘Más allá del silencio’ cómo la encontraron cerca del Museo Nacional y pidió una valoración médica luego de que la docente volviera a ausentarse del hostal donde se hospedaba en la capital

La madre de la profesora Arleth Carolina, hallada en Bogotá tras dos años desaparecida, contó detalles inéditos del caso y dijo que volvió a perderle el rastro

Bogotá anulará 567 comparendos a motociclistas impuestos antes de la restricción de Halloween y reembolsará multas, grúas y patios

La entidad contactará a quienes cancelaron las sanciones para explicar el trámite de devolución, que incluirá los cobros por grúas y patios derivados de los procedimientos cuestionados en la jornada previa

Bogotá anulará 567 comparendos a motociclistas impuestos antes de la restricción de Halloween y reembolsará multas, grúas y patios

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, lunes 9 de noviembre de 2026

Los sorteos de esta lotería se llevan a cabo todas las noches en el país. A continuación le compartimos los últimos números que salieron ganadores

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, lunes 9 de noviembre de 2026

Ministerio de Defensa afirmó que el Escudo Nacional Antidrones era un proyecto sin recursos ni contratos: el Gobierno Petro no habría garantizado su ejecución

El mayor general (r) Jorge Mora anunció un plan de choque para dotar a la fuerza pública de sistemas contra drones y estructurar una financiación de largo plazo

Ministerio de Defensa afirmó que el Escudo Nacional Antidrones era un proyecto sin recursos ni contratos: el Gobierno Petro no habría garantizado su ejecución
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

Video | Maleja Restrepo y Tatán Mejía se conmovieron hasta las lágrimas al ver el ‘look’ de su hija mayor antes de una fiesta: “No baile con ningún hombre”

Video | Maleja Restrepo y Tatán Mejía se conmovieron hasta las lágrimas al ver el ‘look’ de su hija mayor antes de una fiesta: “No baile con ningún hombre”

Yaya Muñoz y Andrea Valdiri se vuelven virales con imágenes de su entrenamiento antes de ‘Stream Fighters 5’: “Ajustando detalles”

Humorista de ‘Sábados Felices’ ‘Risa Loca’ reveló que sufre una enfermedad incurable y explicó por qué decidió no continuar con el tratamiento: “Prefiero seguir con el dolor, pero tener vida”

Latin Grammy 2026: hora y cómo ver la ceremonia en vivo desde Colombia

Fabiana Buitrago, la novia colombiana de Anuel AA, habría confirmado que tendrá un bebé con el ex de Karol G: esta es la publicación

Deportes

Philadelphia 76ers vs. Boston Celtics hora y dónde ver en Colombia el partido de NBA 2026/27

Philadelphia 76ers vs. Boston Celtics hora y dónde ver en Colombia el partido de NBA 2026/27

Las cuentas de Millonarios, Caldas, Tolima, Águilas y Cúcuta para clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay en la última fecha

Néstor Lorenzo confesó que regañó a los jugadores de la selección Colombia después de enfrentar a Ghana en el Mundial 2026: “Con Carrascal no nos peleamos”

Dos clubes colombianos hacen parte de los 10 equipos con mayor promedio de edad en Suramérica, según el Observatorio CIES

Ilsa Córdoba conquistó la medalla de oro para Colombia en lanzamiento de jabalina: así va el medallero en los Juegos Olímpicos de Juventud 2026