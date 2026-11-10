Bogotá anulará 567 comparendos a motociclistas impuestos antes de la restricción de Halloween y reembolsará multas, grúas y patios

Bogotá dejará sin efecto 567 comparendos impuestos a motociclistas antes de la entrada en vigencia del Decreto Distrital 472 de 2026 (Secretaría de Movilidad)

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Bogotá dejará sin efecto 567 comparendos impuestos a motociclistas durante la noche del 29 de octubre, antes de que entrara en vigencia el Decreto Distrital 472 de 2026, que restringió la circulación de estos vehículos en Halloween. La decisión también cobijará los trámites de inmovilización realizados entre las 6:00 p. m. y las 11:59 p. m. de esa jornada.

La Alcaldía Mayor de Bogotá explicó que el decreto fue expedido el 27 de octubre, pero una falla temporal en el aplicativo del Registro Distrital impidió completar el proceso de aprobación de su publicación. El acto solo fue publicado el 29 de octubre y empezó a regir el 30 de octubre, después de los operativos efectuados en la noche previa.

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Por ello, los controles aplicados antes de la vigencia de la norma no tenían sustento para imponer la infracción C14, correspondiente a transitar por sitios restringidos o en horarios prohibidos. La administración indicó que adoptará medidas para proteger los derechos de los ciudadanos afectados y corregir las consecuencias administrativas de esos procedimientos.

Una falla en el aplicativo del Registro Distrital retrasó la publicación oficial de la norma restrictiva para Halloween (Secretaría de Movilidad)

Los motociclistas con multas sin pagar tendrán el archivo de sus procesos

Quienes recibieron uno de los 567 comparendos y no lo han pagado ni impugnado serán beneficiados con un acto administrativo que ordenará el archivo del proceso contravencional. Además, el Distrito prevé devolver los costos que estas personas hayan asumido por patios y grúas, cuando la motocicleta hubiese sido inmovilizada.

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En los casos en que el conductor presentó una impugnación, la administración expedirá actos administrativos para exonerarlo de la responsabilidad contravencional. Esa decisión incluirá el pago de los servicios de patios y grúas asociados con la inmovilización ocurrida durante el periodo comprendido antes de que el decreto fuera exigible.

También habrá un procedimiento para los motociclistas que ya pagaron la multa. La Secretaría Distrital de Movilidad informó que contactará a esas personas para indicarles cómo solicitar el reintegro de los recursos. El proceso abarcará, según las disposiciones que se expidan, los valores cancelados por los comparendos y por los servicios derivados de la inmovilización.

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Los operativos viales previos al 30 de octubre carecían de sustento normativo para aplicar la infracción C14 (@Secmovilidadbog / X)

No obstante, la medida no elimina las sanciones impuestas posteriormente por incumplir la restricción. Con corte al 3 de noviembre de 2026, las autoridades registraron 2.132 comparendos y 1.830 inmovilizaciones por infracción C14 en los controles realizados durante la aplicación del Decreto 472. Esa cifra corresponde a actuaciones efectuadas en los horarios en que la restricción sí estaba vigente.

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