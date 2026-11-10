Ministerio de Defensa afirmó que el Escudo Nacional Antidrones era un proyecto sin recursos ni contratos: el Gobierno Petro no habría garantizado su ejecución

El Ministerio de Defensa afirmó que el Escudo Nacional Antidrones era un proyecto sin recursos ni contratos, presuntamente el Gobierno Petro no habría garantizado su ejecución - (EFE)

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El Ministerio de Defensa de Colombia denunció el 9 de noviembre de 2026 presuntas irregularidades en la estructuración del proyecto Escudo Nacional Antidrones, una iniciativa anunciada durante el gobierno anterior de Gustavo Petro para reforzar la protección de militares y policías frente al uso de aeronaves no tripuladas cargadas con explosivos. El pronunciamiento ocurrió dos días después del ataque contra el cantón militar de Santa Rosa, en el sur de Bolívar.

Según el comunicado oficial divulgado en Bogotá, el ministro de Defensa, mayor general (r) Jorge Mora, afirmó que el proyecto, anunciado con una inversión de $6,2 billones, no tenía financiación consolidada, viabilidad técnica ni recursos garantizados para comenzar su ejecución en 2026. El funcionario aseguró que tampoco recibió contratos adjudicados ni procesos de compra en marcha.

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La controversia se reactivó tras el ataque del 7 de noviembre de 2026 contra el cantón militar de Santa Rosa, atribuido por las autoridades al Ejército de Liberación Nacional (ELN). La acción, realizada con drones y tatucos explosivos, dejó tres soldados muertos —Jairo Lince Carvajal, Dilan Andrés Lozano León y Álvaro Pushaina— y 47 militares heridos, según el balance final conocido el 9 de noviembre.

Primera parte del comunicado del Ministerio de Defensa sobre el proyecto Antidrones - (Presidencia de la República)

Las críticas a la estructuración del proyecto

El ministro Mora cuestionó que el gobierno anterior hubiera anunciado un sistema integral de defensa antidrones sin asegurar las condiciones técnicas, contractuales y presupuestales necesarias para su puesta en funcionamiento. “Prometieron un Escudo Nacional Antidrones de 6,2 billones de pesos que resultó ser un espejismo. Detrás de las cámaras de televisión no había nada. Ni un proyecto estructurado, ni financiación consolidada, ni viabilidad técnica”, afirmó.

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El funcionario también señaló que se habían anunciado $800.000 millones para una primera fase del proyecto, pero esos recursos no quedaron garantizados para 2026. Además, cuestionó los viajes realizados por antiguos funcionarios a India, República Checa, Turquía, Qatar, Londres, Washington y Nueva York para evaluar alternativas tecnológicas destinadas a enfrentar ataques con drones.

“Que quede claro: anunciar billones no es garantizar presupuesto. Coleccionar sellos en el pasaporte no es gestionar y apilar estudios técnicos no detiene los explosivos que caen sobre nuestros soldados”, sostuvo Mora. El jefe de la cartera añadió que algunas negociaciones se habrían intentado con empresas que, de acuerdo con su versión, no cumplían las condiciones técnicas exigidas por el comité estructurador.

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Segunda parte del comunicado del Ministerio de Defensa sobre el proyecto Antidrones - (Presidencia de la República)

La respuesta del exministro Pedro Sánchez

Pedro Sánchez, exministro de Defensa del gobierno anterior, respondió que no se firmaron contratos porque los comités técnicos, integrados por militares y policías activos, recomendaron no adquirir los sistemas evaluados. Según explicó, a través de su cuenta de X el 8 de noviembre, durante siete meses se realizó una vigilancia tecnológica en la que 119 empresas de 21 países manifestaron interés y algunas de sus propuestas fueron analizadas.

“Los comités técnicos, integrados por militares y policías activos, recomendaron no adquirir ninguno de los sistemas evaluados. Tras siete meses de vigilancia tecnológica, en la que 119 empresas de 21 países mostraron interés y algunas de sus soluciones fueron evaluadas, concluyeron que ninguna satisfacía integralmente las necesidades operacionales del país”, señaló Sánchez.

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Pedro Sánchez (@PedroSanchezCol/X)

El exministro agregó que comprar equipos en esas condiciones habría supuesto asumir riesgos operacionales, técnicos, de integración y de sostenimiento. También aseguró que los estudios y recomendaciones quedaron incluidos en el informe de gestión y en la entrega del cargo del 7 de agosto de 2026, fecha en la que terminó la administración anterior.

El plan de choque anunciado por el Gobierno

Frente a las críticas por una supuesta cancelación del proyecto, el ministro Mora afirmó que el actual Gobierno no suspendió ningún contrato porque no recibió una compra adjudicada. “Nuestro gobierno no canceló ningún contrato adjudicado ni frenó la compra de ningún sistema, sencillamente porque ese proyecto no existía. Recibimos un cascarón vacío e inoperante”, dijo.

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Pedro Sánchez (@PedroSanchezCol/X)

El Ministerio de Defensa anunció un plan de choque para dotar a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional de capacidades iniciales para detectar y contrarrestar ataques con drones. Estas adquisiciones serán financiadas, según el comunicado oficial, con recursos de los presupuestos ordinarios de la cartera.

En paralelo, el Gobierno informó que trabaja en un documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) para asegurar financiación de largo plazo y en una iniciativa legislativa para fortalecer el control sobre la importación y el uso de drones en Colombia. Mora aseguró que las nuevas capacidades deberán traducirse en equipos efectivos y resultados concretos para proteger a los integrantes de la Fuerza Pública.

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