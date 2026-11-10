Distrito de Bogotá exigió respuestas a la EPS Sanitas y Colsubsidio por filas de hasta seis horas para recibir medicamentos

La Secretaría Distrital de Salud exigió medidas de contingencia a EPS Sanitas y Colsubsidio por las demoras en la entrega de medicamentos en Bogotá (@mortega2017/X)

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La Secretaría Distrital de Salud exigió acciones inmediatas a EPS Sanitas y Colsubsidio tras detectar esperas de hasta seis horas y ventanillas sin operar en puntos de entrega de medicamentos en Bogotá. La entidad pidió medidas de contingencia para asegurar la continuidad de los tratamientos y reducir las barreras de acceso de los afiliados.

La intervención se produjo luego de denuncias de usuarios por demoras en la dispensación, en medio de la transición del operador farmacéutico de Sanitas a Colsubsidio. La Dirección de Aseguramiento y Garantía del Derecho a la Salud solicitó a la EPS una respuesta inmediata ante las fallas detectadas.

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Usuarios esperaron hasta seis horas en uno de los puntos inspeccionados

Equipos de la Secretaría realizaron visitas de inspección, vigilancia y control en dos establecimientos farmacéuticos de Colsubsidio que atienden a afiliados de Sanitas. En uno de ellos, la situación fue calificada como crítica: los usuarios enfrentaban hasta cuatro horas de fila en escaleras y dos horas adicionales dentro de la sala antes de reclamar sus fórmulas.

Un comunicado de la Secretaría de Salud de Bogotá exige acciones a Sanitas y Colsubsidio para solucionar la congestión en la entrega de medicamentos (Secretaría de Salud)

La entidad distrital identificó que parte de la congestión obedecía a que no todas las ventanillas disponibles estaban en funcionamiento. Esa subutilización de la capacidad instalada reducía el número de personas atendidas y extendía los tiempos de espera.

Además de las demoras, la Secretaría alertó sobre los riesgos asociados con la permanencia prolongada de usuarios en las escaleras. La situación afecta especialmente a personas mayores, gestantes y ciudadanos con movilidad reducida, quienes, según la visita técnica, no estaban recibiendo una atención prioritaria adecuada.

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En el segundo punto revisado se observaron condiciones similares. Varias ventanillas permanecían inactivas y el tiempo promedio para recibir medicamentos se acercaba a tres horas, informó la Secretaría Distrital de Salud.

La secretaría señaló incumplimientos en capacidad logística y atención

Según el balance de la autoridad sanitaria, los establecimientos inspeccionados no cumplían las condiciones de capacidad logística y atención al usuario previstas en la Resolución 1809 de 2025. La norma fija parámetros para la operación de estos servicios y busca garantizar entregas oportunas dentro del sistema de salud.

Las visitas de control técnico detectaron filas de hasta seis horas y ventanillas sin operar en puntos de atención farmacéutica (@don_benitez/X)

La secretaría pidió a EPS Sanitas adoptar planes de contingencia e intervención para corregir las presuntas barreras en la dispensación. El seguimiento se concentrará en resultados verificables, como la reducción de filas, la habilitación de la infraestructura disponible y una atención segura para los usuarios.

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“Los ciudadanos deben recibir un servicio digno, seguro y oportuno”, señaló la administración distrital al informar que mantendrá la vigilancia sobre las medidas anunciadas y su impacto en los tiempos de entrega.

Sanitas activó despachos prioritarios y domicilios de hasta 48 horas

Sanitas respondió que solicitó a Colsubsidio un informe de trazabilidad operativa y una auditoría del sistema de digiturnos para establecer las causas de la congestión. La EPS también informó que revisó los pedidos pendientes y los afiliados afectados para activar una ruta de gestión y despacho prioritario.

Entre las medidas comunicadas figura la entrega a domicilio en un plazo máximo de 48 horas, con prioridad para adultos mayores y personas con movilidad reducida. La EPS indicó que identificó de forma preferente a usuarios con enfermedades crónicas, cáncer, diagnósticos psiquiátricos, VIH, dependencia de insulina y trasplantes.

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EPS Sanitas solicitó a Colsubsidio una auditoría del sistema de digiturnos y un informe de trazabilidad para identificar las causas de la congestión (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entidad contempla redistribuir a los usuarios hacia otros puntos habilitados de la red, recurrir a gestores farmacéuticos alternos o adquirir directamente los medicamentos cuando haya problemas de abastecimiento. También programó una auditoría presencial y solicitó a Colsubsidio un Plan de Mejoramiento Institucional.

La Supersalud inspecciona dispensarios por la transición de operador

A comienzos de noviembre, la Superintendencia Nacional de Salud inició inspecciones en dispensarios de Sanitas en Bogotá ante las dificultades atribuidas al cambio de operador farmacéutico. Usuarios continuaron informando filas de entre tres y cuatro horas en algunos puntos, incluido el ubicado en la carrera 13 con calle 54.

La Supersalud indicó que sus equipos revisan “las condiciones de atención, la capacidad operativa, la gestión de órdenes pendientes y la entrega oportuna de medicamentos”. Además, verifica las medidas tomadas por la EPS para normalizar el servicio.

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El organismo de control reconoció que la transición farmacéutica ha generado dificultades en la capital y anunció que hará seguimiento a los compromisos de Sanitas y Colsubsidio. El objetivo, señaló, es evitar que los pacientes interrumpan sus tratamientos por obstáculos en el acceso a los medicamentos.

La Superintendencia Nacional de Salud inició revisiones presenciales en la capital ante los problemas originados por la transición del operador farmacéutico (@Supersalud/Facebook)

Sanitas anunció, además, domicilios gratuitos hasta el 14 de noviembre y extendió hasta el 30 de noviembre la vigencia de las fórmulas que vencen durante este mes.